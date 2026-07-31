Pemex presume calificación perfecta en transparencia durante 2026 pese a derrame en el Golfo de México

A drone view shows a skimming boom deployed along the Rio Seco to collect oil after a spill from Pemex’s Olmeca refinery, which is recovering fossil fuels in strategic areas within or adjacent to the facility, in Puerto Ceiba, Tabasco state, Mexico, March 20, 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez

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Petróleos Mexicanos (Pemex) celebró que obtuvo una calificación perfecta en integridad corporativa, tras alcanzar el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026 y recibir la máxima puntuación en transparencia y ética.

Este reconocimiento es anunciado pocos meses después de que la empresa ocasionó un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el cual se negó a aceptar durante varias semanas. Dicho episodio llevó a la destitución de tres funcionarios directivos y a la movilización de miles de trabajadores para las labores de contención y limpieza.

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El incidente provocó cuestionamientos sobre la gestión interna y la capacidad de respuesta de la empresa ante emergencias ambientales. Sin embargo, la petrolera celebró entre sus logros durante el segundo trimestre de 2026, donde además aseguró avanzar en iniciativas estratégicas como el convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en materia de protección ambiental y cambio climático.

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Crecimiento y reducción de la deuda financiera durante el segundo trimestre de 2026

La petrolera estatal reportó para el segundo trimestre de 2026 una producción total de hidrocarburos de 2 mil 447 mil barriles diarios, cifra que representa un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior. De ese volumen, mil 658 mil barriles diarios correspondieron a hidrocarburos líquidos, apoyados por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob. El proceso de crudo en refinerías mostró un crecimiento de 2.9%, mientras que la producción total de petrolíferos se elevó 3.4%, con avances destacados en productos clave para el mercado interno. El diésel registró un aumento de 19.3%, las gasolinas 2.9% y la turbosina 2.3%.

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El desempeño operacional tuvo impacto directo en las cifras financieras. Las ventas totales de la empresa alcanzaron 510.4 mil millones de pesos, lo que representa el nivel más alto en los últimos catorce trimestres y un aumento anual de 30.3%. Las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8% y el volumen alcanzó 1,471 mil barriles diarios. Destacaron las ventas de gasolinas, con un crecimiento de 11.4%, y de diésel, con un incremento de 19.1%. Estos resultados permitieron fortalecer el abasto nacional de combustibles y contribuyeron a la estabilidad del mercado interno.

En materia financiera, Pemex revirtió la pérdida operativa reportada en el segundo trimestre del año anterior, al obtener una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos y una utilidad neta de 18.0 mil millones de pesos. La deuda financiera se redujo 9.1%, ubicándose en 77.5 mil millones de dólares al 30 de junio de 2026. La reducción de la deuda de corto plazo disminuyó las presiones financieras inmediatas y fortaleció la flexibilidad financiera de la empresa. El compromiso institucional de mantener el endeudamiento neto cero se mantuvo como uno de los ejes principales de la estrategia financiera.

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Pemex reporta nuevo incendio.

De acuerdo a la dependencia, la estrategia de sostenibilidad incluyó acuerdos con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para fortalecer la protección ambiental y la acción ante el cambio climático. La petrolera subrayó la obtención de 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500, elaborado por reafirmando su compromiso con la ética y la transparencia. Estos resultados fueron difundidos en medio de la atención pública por el derrame de hidrocarburos, sin que se hiciera referencia directa a la crisis ambiental reciente en los informes oficiales.

El derrame de petróleo en el Golfo de México y la respuesta institucional

El incidente de hidrocarburos en el Golfo de México derivó en el despliegue de más de tres mil personas para la limpieza de las zonas afectadas, así como en la destitución de funcionarios responsables.

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La empresa reportó avances en producción, transformación industrial y utilidades durante el mismo periodo en que enfrentó el evento ambiental de mayor visibilidad en el año. La obtención de la calificación perfecta en transparencia e integridad corporativa ocurrió en el mismo año en que PEMEX afrontó uno de los episodios ambientales más graves de su historia reciente, lo que generó cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso institucional y la gestión real de crisis.

El contraste entre los reconocimientos obtenidos por la empresa en materia de ética y la severidad del derrame en el Golfo de México evidenció la tensión entre los indicadores financieros y de gobernanza y la percepción pública sobre la gestión medioambiental.

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Mientras los resultados operativos y financieros mostraron una evolución favorable, la agenda ambiental y de rendición de cuentas mantuvo la atención sobre la administración de Pemex y sobre el cumplimiento efectivo de sus objetivos institucionales en materia de sostenibilidad y responsabilidad ante incidentes críticos.

FILE PHOTO: A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

¿Qué evalúa el IC500?

El Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026 evalúa las políticas anticorrupción de las empresas más relevantes de México. Esta medición, elaborada por Transparencia Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la revista Expansión, analiza la calidad de los esquemas normativos y de transparencia corporativa en las 500 compañías de mayor peso en el país. En la edición más reciente, 69 empresas alcanzaron la calificación máxima de 100 puntos, entre ellas PEMEX.

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El IC500 se basa en la metodología del estudio TRAC (Transparency in Corporate Reporting) desarrollado por Transparencia Internacional. El objetivo central es medir de manera clara los avances y las áreas de oportunidad en materia de integridad entre el sector privado, visibilizando el compromiso de las empresas con la transparencia y la construcción de un entorno empresarial íntegro.

La evaluación del IC500 subraya que la integridad corporativa exige la participación activa de todos los sectores: gobierno, ciudadanía, academia y empresas. El sector privado, por su peso económico, tiene la posibilidad de fortalecer la ética en los negocios o, en su defecto, perpetuar prácticas irregulares.

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