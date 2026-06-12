Feminicidio de Beany Lozano llega al Mundial 2026: familia enviará carta a Donald Trump para pedirle ayuda

Los familiares de la joven aprovecharon la atención internacional del torneo para exigir justicia y pedir apoyo desde Estados Unidos.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del planeta. Miles de aficionados se congregaron para celebrar el inicio del torneo más importante del futbol, mientras millones de personas seguían las actividades desde distintos países. Sin embargo, a pocos metros de la fiesta deportiva también se vivió una historia marcada por el dolor, la exigencia de justicia y la denuncia de la violencia que persiste en México.

Entre banderas, cánticos y la expectativa por el debut de la Selección Mexicana, familiares de Beany Guadalupe Lozano García desplegaron mensajes para exigir avances en la investigación del feminicidio de la joven, ocurrido en Chiapas el pasado 6 de abril.

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La movilización se realizó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la inauguración del torneo.

La familia logró acercarse a las inmediaciones del inmueble mundialista para aprovechar la atención mediática internacional que genera el torneo y visibilizar un caso que, aseguran, permanece sin respuesta a más de dos meses de los hechos.

En entrevista con Infobae México, la tía de la víctima, Montserrat Lozano, explicó que el objetivo de la protesta era evitar que el caso cayera en el olvido.

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Una mujer, identificada como Montserrat Lozano, habla ante una cámara con un micrófono de Infobae. Un hombre cercano sostiene una manta con el mensaje "Justicia para Bea" y un símbolo de puño alzado. La familia, incluyendo a Guadalupe García Alfaro, exige justicia por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García. El evento tiene lugar en el exterior del Estadio Ciudad de México.

“Mi sobrina fue asesinada el 6 de abril en Tapachula. Hasta ahora las autoridades no han logrado capturar al responsable. Por eso estamos aquí, buscando atención nacional e internacional para que se intensifique su búsqueda”, explicó.

De acuerdo con la familia, el principal señalado es José Manuel Rubio Santini, conocido como “El Tito”, quien permanece prófugo. Los familiares afirman que existe una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que permita localizarlo.

Montserrat señaló que viajaron desde Chiapas con la intención de permanecer en la Ciudad de México el tiempo necesario hasta obtener respuestas.

Los allegados de la joven aseguran que no descansarán hasta encontrar al presunto responsable del feminicidio.

“Queremos justicia. Si las autoridades no pueden encontrarlo, esperamos que la sociedad nos ayude. Lo único que buscamos es que el responsable esté en prisión”, comentó.

Del Mundial a la exigencia de justicia

La protesta coincidió con la inauguración del torneo y llamó la atención de medios nacionales e internacionales.

Mientras miles de personas celebraban el inicio del Mundial, los familiares de Beany recorrían las calles cercanas al estadio para repartir información sobre el caso.

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La tía de la joven aseguró que el despliegue de seguridad que observó alrededor del evento le provocó sentimientos encontrados.

“Vimos cientos de policías resguardando el Mundial. Entonces uno se pregunta por qué, si hay tantos recursos, todavía no pueden localizar a una persona señalada por un crimen tan grave”, expresó.

Para la familia, la magnitud del torneo internacional representó una oportunidad para llamar la atención sobre una problemática que consideran mucho más profunda que un solo caso.

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“México está de luto. Hay miles de personas desaparecidas y muchos feminicidios. Nosotros no podíamos quedarnos callados mientras seguimos esperando justicia”, afirmó.

La madre de Beany no pierde la esperanza

Montserrat Lozano, (tia) Guadalupe García Alfaro (mamá) piden justicia por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García a las cercanías del Estadio Ciudad de México.

La madre de la joven, Guadalupe García Alfaro, también participó en la manifestación y compartió la frustración que vive tras más de dos meses sin resultados concretos.

“Hoy (jueves 11 de junio) se cumplen 65 días y seguimos sin respuestas. Hemos tocado puertas en distintas instancias, pero el responsable sigue sin ser detenido”, declaró.

La familia de Beany Lozano redactó cartas en español e inglés para Donald Trump con el fin de solicitar apoyo internacional en la búsqueda del presunto feminicida.

La mujer explicó que incluso analiza recurrir a organismos y autoridades internacionales para mantener vigente el caso.

“Queremos que nos escuchen fuera de México. Estamos buscando apoyo internacional y queremos entregar una carta para pedir ayuda en la difusión de este caso”, señaló.

Guadalupe aseguró que su presencia durante la inauguración del Mundial no tenía como objetivo confrontar a los aficionados, sino aprovechar un escaparate global para visibilizar la situación.

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Aprovechando la atención del Mundial 2026, los familiares de Beany enviarán una carta a Donald Trump para exigir justicia y visibilizar el caso.

“Respeto a quienes disfrutan del futbol. Nadie quisiera vivir algo así. Pero yo no voy a dejar de luchar hasta encontrar justicia para mi hija”, dijo.

Cómo ocurrieron los hechos

Mientras miles celebraban el inicio del torneo, los familiares exigían justicia por el feminicidio de la joven. (Especial)

La madre de Beany relató que la madrugada del 6 de abril su hija salió de casa acompañada por el joven señalado como presunto responsable.

Horas después, la familia descubrió que la joven no había regresado, por lo que comenzaron a buscarla.

Posteriormente localizaron un vehículo con impactos de bala en una zona del municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. Poco después fueron informados de que una mujer herida había sido trasladada a un hospital.

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“Cuando llegamos confirmamos que era ella. Tenía una herida de bala y necesitaba atención urgente”, recordó.

La familia intentó conseguir atención especializada para salvarle la vida. Incluso gestionaron un posible traslado a la Ciudad de México para continuar con su tratamiento médico.

“Se hicieron todos los esfuerzos posibles para trasladarla, pero su estado de salud se complicó y ya no fue posible”, explicó Guadalupe.

Una protesta en medio de la fiesta mundialista

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La imagen contrastó con el ambiente festivo que predominó durante la inauguración del Mundial 2026. Mientras las cámaras enfocaban la ceremonia, los aficionados y el debut de México, la familia de Beany sostenía pancartas con la fotografía de la joven y exigía avances en la investigación.

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Su mensaje fue claro: aprovechar el reflector internacional para recordar que detrás de la celebración deportiva existen historias de familias que siguen esperando justicia.

A más de 65 días del crimen, los familiares mantienen la exigencia de que las autoridades localicen y detengan al presunto responsable. Mientras el balón comenzó a rodar en el Mundial 2026, ellos continúan una batalla distinta: la de evitar que el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García quede impune.

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