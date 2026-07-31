Condenan a Leslie por matar a su madre con botella de cerveza en Yucatán, era elemento de la Guardia Nacional

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un Tribunal de Enjuiciamiento de Yucatán sentenció a Leslie Yajaira P.M., elemento activo de la Guardia Nacional, a 30 años de prisión por matar a su madre en Acanceh, y además le impuso el pago de más de 2.1 millones de pesos por reparación del daño y más de seis mil pesos por gastos funerarios.

La condena se dictó durante la audiencia de individualización de sanciones de la causa penal 180/2024. La autoridad judicial también estableció que la reparación integral y material se definiría en la etapa de ejecución de sentencia para garantizar los derechos de los familiares afectados.

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El caso correspondió al delito de homicidio en razón de parentesco, figura que sancionó la privación de la vida cuando existió una relación familiar entre la persona responsable y la víctima. En este proceso, se acreditó que Guadalupe M. Ch. era madre de la acusada, condición que el tribunal tomó en cuenta al momento de imponer la pena.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y 15 de diciembre de 2024 en Acanceh

Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de diciembre de 2024 dentro del domicilio donde madre e hija vivían, en el municipio de Acanceh.

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La indagatoria estableció que la agresión se produjo después de una discusión entre ambas. La ahora sentenciada llegó presuntamente en estado de ebriedad a la vivienda y comenzó una confrontación con su madre.

Durante el altercado, golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente. La carpeta de investigación señaló que primero usó un envase de cerveza y después una piedra de gran tamaño.

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Las lesiones le causaron un traumatismo craneoencefálico que provocó la muerte de Guadalupe M. Ch. A partir de esos hechos, la Fiscalía integró la acusación por homicidio en razón de parentesco.

El fallo condenatorio se emitió por unanimidad

Tras el juicio oral, el Tribunal Colegiado Segundo emitió un fallo condenatorio por unanimidad y posteriormente fijó la pena de prisión. La resolución declaró culpable a Leslie Yajaira P.M. por el homicidio cometido contra su madre.

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Además de la condena privativa de la libertad, los jueces ordenaron el pago de más de 6 mil pesos para cubrir los gastos funerarios. Esa cantidad se sumó al monto fijado por reparación del daño, que superó los 2.1 millones de pesos.

La sentencia cerró una de las etapas centrales del proceso penal iniciado por los hechos registrados en diciembre de 2024. Con esa resolución quedaron definidas tanto la pena corporal como las obligaciones económicas derivadas del delito.

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La acusación fue sostenida por la Fiscalía General del Estado de Yucatán con base en las pruebas recabadas durante la investigación y presentadas en juicio. Esos elementos permitieron acreditar la responsabilidad penal de la integrante de la corporación federal.

El delito de homicidio en razón de parentesco contempló una sanción agravada por el vínculo familiar entre víctima y agresora. Esa clasificación aplicó en este caso porque la persona asesinada era ascendiente directa de la acusada.

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Leslie Yajaira P.M., elemento activo de la Guardia Nacional, recibió una sentencia de 30 años de prisión por homicidio en razón de parentesco contra su madre.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de diciembre de 2024 en un domicilio de Acanceh, donde la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada con un envase de cerveza y una piedra.

El tribunal ordenó pagar más de 2.1 millones de pesos por reparación del daño y más de 6 mil pesos por gastos funerarios.