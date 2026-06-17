México

Programa CFE paneles solares con un ahorro de hasta el 85%: cómo solicitar y cuáles son los requisitos

Para aplicar al programa es necesario ser mayor de edad, contar con CURP actualizada, tener el recibo de luz sin adeudos y demostrar propiedad o arrendamiento. Aquí la lista de documentos aceptados por SENER.

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Un trabajador con casco y chaleco naranja instala paneles solares azules en un tejado. Se observan otros tejados y unidades de aire acondicionado al fondo
El ahorro proyectado varía según la temporada: hasta el 85% en verano, hasta el 45% en invierno y un promedio del 60% a lo largo del año. (CFE)

El programa federal Techos Solares para el Bienestar instala sistemas fotovoltaicos sin costo en hogares vulnerables de Baja California y Sonora, con un ahorro de hasta el 85% en la factura de luz durante los meses de verano, según el portal oficial de la Secretaría de Energía.

El esquema es completamente gratuito para los beneficiarios: la instalación, operación y mantenimiento del sistema corren a cargo del gobierno federal, sin ningún cargo al recibo de luz ni desembolso inicial por parte de las familias.

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El ahorro proyectado varía según la temporada: hasta el 85% en verano, hasta el 45% en invierno y un promedio del 60% a lo largo del año. Para 2026, el programa estima generar 44,160 megavatios hora (MWh) de energía limpia y reducir 19,486 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por año, considerando las instalaciones en ambos estados.

Dónde aplica el programa y a quién va dirigido

Un técnico con casco amarillo y guantes de seguridad blancos con rojo manipula un medidor de electricidad, mientras una mujer con pelo oscuro lo observa de perfil
Para ser elegible, la vivienda debe estar habitada por al menos uno de los siguientes grupos: niñas o niños, adultos mayores de 65 años, madres solteras o jefas de familia, personas con discapacidad o enfermedad crónica, o quienes se identifiquen como indígenas o afrodescendientes. (CFE)

La cobertura actual abarca tres municipios: Mexicali y San Felipe, en Baja California, y Hermosillo, en Sonora. La Secretaría de Energía (SENER) prioriza zonas del norte del país donde las temperaturas extremas en verano disparan el consumo eléctrico y comprometen la economía de los hogares más vulnerables.

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Para ser elegible, la vivienda debe estar habitada por al menos uno de los siguientes grupos: niñas o niños, adultos mayores de 65 años, madres solteras o jefas de familia, personas con discapacidad o enfermedad crónica, o quienes se identifiquen como indígenas o afrodescendientes.

Requisitos para acceder

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En cuanto a la vivienda, se requiere comprobar su propiedad o arrendamiento. Para casas propias, basta con un recibo de predial, agua, pago de INFONAVIT o estado de cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solicitante debe ser mayor de edad con identificación oficial vigente y CURP actualizada. El recibo de luz debe estar a su nombre, sin adeudos, y registrar un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kWh durante los meses de julio y agosto.

En cuanto a la vivienda, se requiere comprobar su propiedad o arrendamiento. Para casas propias, basta con un recibo de predial, agua, pago de INFONAVIT o estado de cuenta. Para viviendas rentadas, se acepta el contrato de arrendamiento o un permiso escrito del propietario.

La vivienda también debe contar con un espacio libre en techo o patio de entre 6 y 9 metros cuadrados, el medidor de luz debe estar al límite de la propiedad de forma visible y accesible. Además, el solicitante debe proporcionar un correo electrónico y número telefónico para recibir seguimiento.

Cómo solicitar paso a paso

Varias personas en azoteas de Nueva York, algunas instalando paneles solares y otras cuidando jardines. El horizonte urbano con rascacielos se ve al fondo.
Después, equipos de la Secretaría de Bienestar y la SENER aplican una encuesta socioeconómica presencial. El Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM) realiza la verificación técnica de la vivienda para determinar si la instalación irá en techo o en poste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia con el registro en línea a través del portal oficial techosolarbienestar.energia.gob.mx. Una vez enviada la solicitud, la SENER realiza una preselección con base en los requisitos declarados.

Después, equipos de la Secretaría de Bienestar y la SENER aplican una encuesta socioeconómica presencial. El Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM) realiza la verificación técnica de la vivienda para determinar si la instalación irá en techo o en poste.

Con ambos diagnósticos aprobados, FIPATERM coordina la instalación con la empresa contratada, supervisa el trabajo y solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la interconexión del sistema a la red eléctrica. El proceso concluye con la puesta en marcha del sistema fotovoltaico y la entrega de documentación al beneficiario.

Programa SENER-FIDE: la opción para quienes no califican al subsidio total

Los hogares que no cumplen los criterios del programa gratuito tienen una vía alternativa. La Secretaría de Energía (SENER) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) operan el esquema “Paneles Solares para tu Casa”, dirigido a usuarios que pagan más de $1,500 pesos mensuales en su recibo de electricidad con tarifa doméstica.

El apoyo de SENER consiste en un incentivo del 25% del valor total del proyecto. El 75% restante lo financia el FIDE directamente, a una tasa preferencial de TIIE más 4.5 puntos, en un plazo de hasta cinco años. El pago no se realiza a través del recibo de luz.

Los sistemas instalados son de5 a 8 kWp, interconectados a la red de la CFE, y todos los equipos deben contar con Sello FIDE para garantizar calidad y eficiencia. Los proveedores registrados en el programa gestionan los trámites de interconexión con la CFE. Las consultas se atienden en las oficinas del FIDE en cada estado del país, por teléfono al 800-343-3835 o en el portalsenerfidesolar.com.

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