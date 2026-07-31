App de BBVA presenta fallas en día de quincena y afecta a usuarios de todo el país

Desde la mañana, las quejas en redes sociales se han multiplicado ante l a caída de la aplicación de BBVA. (Foto: composición Infobae Perú/BBVA)

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Usuarios de BBVA en todo México reportan fallas generalizadas en la aplicación móvil este 31 de julio de 2026, pleno día de quincena.

Desde la mañana, clientes han manifestado problemas tanto para ingresar a la app como para realizar o recibir transferencias, situación que ha generado molestias y una oleada de quejas en redes sociales.

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En pleno día de quincena, clientes del banco han señalado que sus movimientos de nómina no se reflejan y que algunos no han recibido sus depósitos. REUTERS/Vincent West

Las interrupciones en el servicio han sido constantes a lo largo del día, afectando a miles de personas que dependen de la plataforma para gestionar su nómina y otros movimientos bancarios. Además, de acuerdo con los usuarios, las soluciones ofrecidas por el banco no han sido suficientes.

Reportes masivos durante la quincena

Desde el arranque de operaciones este viernes, en redes sociales se refleja una ola de quejas sobre la app de BBVA. Usuarios de diferentes regiones del país coinciden en que la aplicación presenta problemas de acceso y funcionamiento.

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Desde temprano, las publicaciones muestran que la app no responde o no permite ingresar .

Comentarios como “ Otra vez batallando con la app de BBVA. No abre y así ha sido los últimos 4 o 5 días” o “Lo mismo de siempre” se han multiplicado.

La imposibilidad de consultar saldos o hacer transferencias genera preocupación adicional por tratarse de un día de quincena.

Usuarios indican que transferencias entre bancos tardan horas en reflejarse, aunque Banxico las marca como liquidadas. (Captura: X)

De esta manera, la jornada avanza y las quejas evidencian la magnitud de la afectación, con usuarios buscando respuestas públicas y soluciones inmediatas.

Transferencias demoradas y nóminas sin reflejarse

Las fallas en la app no sólo afectan el acceso, sino también la posibilidad de recibir y enviar dinero. El reporte más común es en cuanto a las transferencias y la falta de reflejo en movimientos de nómina.

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Usuarios mencionan que las transferencias entre bancos tardan horas en reflejarse, aun cuando Banxico las marca como liquidadas.

Algunos señalan no haber recibido su nómina , mientras otros no pueden enviar dinero a otras instituciones bancarias.

Clientes han intentado reiniciar su celular o módem sin éxito, lo que confirma que el problema está en la app.

Clientes mencionan que sus movimientos de nómina no se reflejan y que algunos no han recibido transferencias en BBVA. (POLITICA ECONOMIA EMPRESAS BBVA)

Las demoras y la incertidumbre afectan directamente la planeación financiera de los usuarios, que dependen del sistema digital para disponer de su dinero.

Fallas recurrentes y molestia acumulada contra BBVA

El problema de este viernes no es aislado. Usuarios de BBVA señalan que las fallas en la app se repiten cada quincena, lo que incrementa la frustración.

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Publicaciones suman cientos quejas sobre la falta de atención por parte del banco .

Esta vez, BBVA ha respondido a algunos usuarios en redes, pidiendo “esperar el transcurso del día para visualizar la transferencia” y sugiriendo utilizar otros canales.

BBVA respondió a algunos usuarios, pidiendo esperar el transcurso del día para visualizar sus movimientos. (Captura: X)

Así, la presión sobre la institución aumenta, con clientes atentos a que se restablezca el acceso a sus recursos en una fecha de alta demanda.