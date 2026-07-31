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Qué pasa si un aspirante no aprueba el examen de control para ingresar a la UNAM

El presidente de la Comisión Técnica de Revisión emitió recomendaciones para asignar los lugares de ingreso

UNAM anuncia resultados de revisión a examen de ingreso 2026
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará próximanente un examen de control a los aspirantes de primer ingreso a licenciatura, luego de que se detectaron diversas anomalías en los resultados del exámenes de admisión.

Esto último, generó la sospecha de que algunos aspirantes hicieron ‘trampa’ o recibieron ayuda para aprobar el examen, por lo que incluso se suspendió el proceso de inscripción y se instaló una Comisión Técnica para Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

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Eduardo Bárzana, presidente de dicha comisión, recomendó que el examen de control se realice de forma presencial, que haya “diversas versiones” y que los lugares se asignen conforme al resultado obtenido.

Pero, ¿Qué ocurre si no lo apruebas?

Bárzana insistió en que con las recomendaciones se busca reconocer a quienes obtuvieron el examen original un resultado favorable, invitándolos a continuar en el proceso de ingreso.

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Asimismo, reconoce y valora el esfuerzo adicional que esta medida exige, especialmente de quienes alcanzaron dicho resultado mediante el estudio y la preparación.

No obstante, precisó que el ser convocado a realizar el examen de control “no constituye una imputación de conducta irregular”.

De igual forma, aclaró que el no aprobar el examen u obtener una calificación menor a la de la evaluación original, no debe considerarse como una señal de que se hizo trampa anteriormente.

“Si bien el análisis estadístico identifica cambios sustanciales en la distribución general de aciertos, no permite por sí solo discernir conductas individuales irregulares ni determinar la forma en que fue obtenido cada resultado”.

Dijo que ante esta situación, “la universidad debe actuar con apego a la ética, la integridad y la honestidad académica, a la equidad en el ingreso y a la observancia de su normatividad”.

Resaltó que el examen de control no es el fin de los trabajos para escalrecer las anomalías en el examen de ingreso a distancia, asegruando que la Comisión continuará investigando qué ocurrió y brindar información para que se deslinden responsabilidades.

“Es preciso enfatizar que esta recomendación, que con carácter apremiante contempla una forma de culminar el proceso de ingreso a la licenciatura en este periodo, no pone fin a los trabajos de la comisión, la cual seguirá trabajando para ahondar en la averiguación de lo ocurrido y con ello estar en mejores condiciones para proponer caminos futuros y brindar la información necesaria para que se deslinden responsabilidades”, concluyó.

¿Quiénes podrían hacer el examen de control?

¿Quiénes podrían realizar el examen?

Eduardo Bárzana recomendó convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Asimismo, recomendó convocar a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Argumentó que “de esta manera, la universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas”.

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