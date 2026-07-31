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Proponen enseñanza de lengua de señas mexicana en escuelas para mejorar inclusión de personas con discapacidad en CDMX

La iniciativa propone siete puntos de acuerdo para que se fomente la inclusión en materia educativa, laboral y social en las 16 alcaldías

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El Congreso de la Ciudad de México analiza un paquete de propuestas que busca transformar la educación y el acceso a derechos para personas con discapacidad, con énfasis en la enseñanza de lengua de señas mexicana en las escuelas públicas. El objetivo central consiste en mejorar la inclusión y la calidad de vida de quienes enfrentan barreras en el entorno educativo y social de la capital.

Entre las medidas que se sometieron a análisis destaca el llamado a la Secretaría de Educación Pública para incorporar la educación inclusiva bilingüe en los planes de estudio. Esta modalidad integraría la lengua de señas mexicana y el español escrito para estudiantes sordos, lo que permitiría su plena participación en el aprendizaje y reduciría lagunas en el acceso a la información y al desarrollo académico.

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La iniciativa, promovida por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya en conjunto con legisladores de las comisiones de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, forma parte de un paquete de nueve puntos de acuerdo que fueron turnados a las comisiones para su dictaminación. El documento detalla que su origen está en el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025, instancia que identificó la urgencia de atender problemas estructurales en el acceso al trabajo, la salud y la educación de este grupo prioritario.

Grupos interdisciplinarios y ferias de empleo inclusivas

El primer punto del paquete propone la creación de grupos interdisciplinarios para fortalecer la inclusión educativa, laboral y social en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad. El enfoque está en la colaboración entre dependencias del gobierno capitalino, organismos autónomos y las 16 alcaldías.

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En materia laboral, se solicita a la Autoridad Educativa Federal y a las secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación de programas de acceso al empleo, capacitación e inclusión laboral. El paquete también impulsa la organización de ferias de empleo inclusivas en las alcaldías, dirigidas a personas con discapacidad de la Ciudad de México.

Acceso a la salud y eliminación de estigmas

Otra de las propuestas insta a la Secretaría de Salud Pública, al DIF capitalino y al Instituto de las Personas con Discapacidad a elaborar un protocolo integral de atención en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. El documento señala que deben impulsar programas permanentes de capacitación y sensibilización para personal médico y administrativo, e incorporar herramientas de información accesible.

El objetivo es eliminar estigmas y garantizar el trato digno en cada etapa de atención, además de desarrollar acciones específicas para que las personas con discapacidad reciban información y servicios adaptados a sus necesidades.

Hombre con gafas de sol sentado en una silla de ruedas amarilla y negra al lado de un coche blanco con la puerta abierta.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo a estudiantes con hipoacusia y atención a la diversidad neurodivergente

En otro de los puntos, los legisladores solicitan el diseño y operación de un Programa de Auxiliares Auditivos para niñas, niños y adolescentes con hipoacusia inscritos en escuelas públicas de educación básica. El propósito de esta medida es garantizar su inclusión educativa y que dispongan de recursos tecnológicos que les permitan participar plenamente en clases.

El paquete también contempla mecanismos específicos para la inclusión educativa de personas con discapacidad psicosocial, autistas y neurodivergentes. La propuesta está dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para que desarrollen estrategias y acciones que permitan la adaptación de métodos y materiales educativos.

Campañas para erradicar la discriminación y vigilancia de derechos laborales

Los puntos restantes del paquete llaman al diseño de campañas de sensibilización dirigidas al personal y usuarios del transporte público para promover el respeto y la accesibilidad. Se solicita la colaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y del Instituto de las Personas con Discapacidad, así como de la Secretaría de Movilidad y los sistemas de transporte colectivo y eléctrico de la capital.

Las propuestas también incluyen fortalecer la inspección y vigilancia para prevenir la discriminación laboral y proteger los derechos de quienes hayan adquirido una discapacidad durante su vida laboral o vivan con discapacidades no visibles. El paquete concluye con un exhorto general a las autoridades para promover el acceso a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en toda la Ciudad de México.

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