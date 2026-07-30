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Diputado del PAN advierte riesgo de censura en medios por derechos de las audiencias

Miguel Monraz pide al Consejo de Radio y Televisión (CRT) retirar los lineamientos sobre derechos de las audiencias presentados por Claudia Sheinbaum Pardo

Un hombre, identificado como Miguel Monraz, se dirige a la cámara en una declaración pública. Con superposiciones de texto como 'CENSURA' y 'CRT', el video realiza un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que retire una propuesta de lineamientos. Se abordan la ley de telecomunicaciones y sus lineamientos, relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. Se expone la preocupación por la censura y la intervención gubernamental en contenidos editoriales. Es una declaración.

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Desde su cuenta oficial en ‘X’, Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, pidió al Consejo de Radio y Televisión (CRT) que se retiren los proyectos de lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, recientemente presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, según el funcionario, le otorgan al gobierno federal la capacidad de intervenir en los contenidos editoriales de los medios de comunicación.

“Hay censura. Una vez más aparece la censura”, advirtió Monraz al señalar que la iniciativa representa “la continuidad de las reformas a la ley de telecomunicaciones”, en referencia directa a la legislación que el bloque oficialista impulsó y que sus críticos bautizaron como “la ley censura”.

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El CRT y su vínculo con el gobierno

El legislador cuestionó la independencia del organismo regulador. Calificó al CRT de “muy cercano al gobierno, a Morena”, y sostuvo que esa proximidad invalida su capacidad para actuar como árbitro neutral en materia de contenidos.

Para Monraz, la propuesta de lineamientos del CRT representa el mecanismo concreto a través del cual el gobierno buscaría “controlar la información, lo que se dice, lo que se ve y lo que se escucha”. El diputado advirtió que ninguna autoridad puede convertirse en “el árbitro de la verdad”.

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El presidente de la comisión legislativa reconoció que los derechos de las audiencias son una causa legítima y que México requiere “más y mejores contenidos para las familias mexicanas”. No obstante, trazó una distinción: esos derechos no pueden usarse como pretexto para que el Estado intervenga en las decisiones editoriales de los medios de comunicación.

libertad de expresión

“Los derechos de las audiencias son muy importantes y deben protegerse, pero nunca se pueden utilizar como un pretexto para que el gobierno intervenga en los contenidos editoriales”, remarcó.

Monraz pidió que el CRT retire los lineamientos y abra un proceso de búsqueda de alternativas que “realmente protejan a las audiencias, pero que respeten la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en su conferencia La Mañanera del Pueblo, asegurando que estas modificaciones buscan resguardar los derechos de las audiencias y asegura que en su administración no existe la censura, sino la libertad de expresión.

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