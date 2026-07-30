Cristian de 14 años murió en su lugar de trabajo en pollería de Toluca en extrañas circunstancias

El adolescente trabajaba en una pollería y al terminar su jornada laboral fue encontrado en un baño ya sin signos vitales por lo que llamaron a la policía Foto: Maps

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Un adolescente de 14 años identificado como Cristian fue hallado sin vida dentro del baño de un local de venta de pollos en la Central de Abasto de Toluca, ubicada en la delegación de San José Guadalupe Otzacatipan. Sus compañeros lo encontraron inconsciente y, aunque pidieron apoyo médico, personal de emergencias confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El sitio quedó bajo resguardo para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizara las diligencias, ordenara el levantamiento del cuerpo e iniciara una carpeta de investigación. La autoridad buscó establecer la causa del fallecimiento y definir si el caso debía turnarse al área especializada en homicidios.

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De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, el menor trabajaba en un establecimiento y entró al sanitario; al pasar varios minutos sin responder, otros empleados ingresaron para revisar qué ocurría. Al verlo inconsciente, solicitaron una ambulancia y también lo auxiliaron para sacarlo del baño, según lo que narraron testigos.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) arribaron al inmueble y valoraron al adolescente. Tras la revisión, confirmaron su muerte en el lugar, sin que se informara en ese momento una causa oficial.

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Foto: Cuartoscuro

En paralelo, surgieron versiones que apuntaron a una posible discusión previa entre el menor y otro trabajador del mismo punto de venta. Esa información quedó incorporada como una de las líneas que se revisaron durante las primeras indagatorias, sin que se determinara de inmediato una relación directa con el deceso.

Policías municipales y estatales resguardaron el local con razón social Laya, con el objetivo de preservar el área mientras se realizaban los trabajos periciales. El aseguramiento permitió el ingreso del personal ministerial para documentar el sitio, recabar indicios y dar paso al procedimiento correspondiente.

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En otro reporte sobre un caso similar, se informó de la muerte de un menor de 14 años que fue localizado inconsciente en los baños de una pollería en la zona de venta de aves de la misma Central de Abasto, durante la mañana de este martes. En ese hecho, se señaló que sus compañeros entraron a revisar después de que no respondiera y pidieron apoyo de servicios de emergencia.

Personal de la Fiscalía estatal también realizó diligencias y ordenó el levantamiento del cuerpo para continuar con la investigación.

FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO

Hasta ese momento, no se reportaron personas detenidas por el caso del adolescente localizado en el baño del local de venta de pollos. Tampoco se confirmó de manera oficial la causa del fallecimiento, a la espera de los resultados que arrojara el procedimiento legal correspondiente.

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Fue localizado sin vida un adolescente de 14 años en un baño de un local de pollos en la Central de Abasto de Toluca .

Paramédicos del SUEM confirmaron que ya no tenía signos vitales y policías resguardaron el local Laya .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para determinar la causa y definir si el caso iba al área de homicidios.

Se mantiene el asesinato de niños y jóvenes en el Estado de México

El asesinato de menores de edad en el Estado de México (Edomex) ha estado marcado por casos de alta incidencia pública y una tendencia general de reducción en la estadística de homicidios dolosos a nivel estatal durante este periodo.

Contexto y Cifras Generales

Estadísticas nacionales: de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), los delitos e homicidios dolosos contra personas de 0 a 17 años a nivel nacional han mostrado una baja general en la comparación anual entre 2025 y 2026.

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Incidencia en Edomex: el gobierno federal y estatal reportaron hacia mediados de 2026 una reducción general histórica cercana al 58% en homicidios dolosos en la entidad en comparación con años anteriores, alcanzando los niveles más bajos de la última década y media, aunque los delitos específicos contra la infancia siguen generando alerta en activistas y autoridades.

Casos Relevantes y Reacción Social

Caso Fernandito (2025): en agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a tres personas por el homicidio de un niño de 5 años, un caso que conmocionó a la opinión pública por las condiciones de violencia y el móvil del crimen.

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Pronunciamientos oficiales (2025-2026): diversas organizaciones civiles y la propia gubernatura del estado han manifestado preocupación por la vulnerabilidad de la infancia ante la violencia familiar y social, exigiendo reforzar las acciones de protección y investigación pronta en delitos que involucran a menores.