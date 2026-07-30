Pensión del Bienestar 2026: esta es la fecha del siguiente pago a todos los adultos mayores

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito.
La pensión se ha convertido en uno de los programas federales más destacados del gobierno de México y está disponible en todo el país. La política va dirigida a hombres y mujeres de 65 años de edad y este año entrega de forma directa y sin intermediarios un apoyo de 6 mil 200 pesos a través de la tarjeta del Bienestar.
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El objetivo de la iniciativa es mejorar la situación que viven las y los adultos mayores, en aras de reconocer su esfuerzo y empeño en la construcción de nuestro país con la finalidad de garantizar una vejez digna y plena.
¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión del Bienestar?
Tomando en cuenta la manera en que se distribuyen los recursos, el próximo pago de la pensión para todos los adultos mayores será en septiembre. Además, aunque las autoridades no han dado a conocer el calendario oficial de depósitos, esta podría ser una agenda tentativa.
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Calendario tentativo de pagos
- Letra A: lunes 7 de septiembre
- Letra B: martes 8 de septiembre
- Letra C: miércoles 9 de septiembre
- Letra C: jueves 10 de septiembre
- Letras D, E, F: viernes 11 de septiembre
- Letra G: lunes 14 de septiembre
- Letra G: martes 15 de septiembre
- Letras H, I, J, K: miércoles 16 de septiembre
- Letra L: jueves 17 de septiembre
- Letra M: viernes 18 de septiembre
- Letra M: lunes 21 de septiembre
- Letras N, Ñ, O: martes 22 de septiembre
- Letras P, Q: miércoles 23 de septiembre
- Letra R: jueves 24 de septiembre
- Letra R: viernes 25 de septiembre
- Letra S: lunes 28 de septiembre
- Letras T, U, V: martes 29 de septiembre
- Letras W, X, Y, Z: miércoles 30 de septiembre
Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.
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Formas de saber si ya me llegó el depósito
La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, permite a las personas beneficiarias consultar su saldo y movimientos directamente desde dispositivos Android o iOS. El sistema asegura la protección de los datos personales y ofrece acceso inmediato a la información financiera.
Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Allí, es posible revisar el saldo de la tarjeta siguiendo las indicaciones que muestra el sistema una vez insertado el plástico.
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El calendario oficial brinda a los beneficiarios la fecha exacta de pago de las pensiones, lo que facilita la planificación y elimina la incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos.
- Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS.
- Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema.
- Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.
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