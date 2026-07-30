Cantoya Fest 2026: fechas y horarios del concierto gratis de Moenia y el espectáculo de globos

El Cantoya Fest 2026 se celebra en Pátzcuaro, Michoacán. (Facebook/Julio Arreola)

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El Festival Internacional de Globos Cantoya Fest 2026 se celebra en Pátzcuaro, Michoacán, del 31 de julio al 2 de agosto en la Plaza Vasco de Quiroga y la Calle Serrato.

La entrada a los conciertos, elevaciones y exposiciones es gratuita. El plato fuerte del cartel musical es Moenia, que se presentará el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas en el escenario de la Plaza Vasco de Quiroga.

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El festival reúne tradición artesanal, competencia de globos de cantoya y tres noches de música en vivo.

La entrada a los conciertos, elevaciones y exposiciones del Cantoya Fest 2026 es gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los globos de cantoya: arte de papel que se eleva desde el siglo XIX

Los globos de cantoya son estructuras hechas a mano con papel de china que se elevan mediante aire caliente generado por una mecha de parafina.

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Su nombre viene de Joaquín de la Cantoya y Rico, aeronauta mexicano del siglo XIX cuyas creaciones de papel se soltaban en fiestas populares.

Los globos de cantoya son estructuras de papel de china que se elevan con aire caliente generado por una mecha de parafina. (Imagen Ilustrativa https://cantoyafest.mx/)

En Pátzcuaro, la tradición de elevarlos data de 1899, cuando se usaban en las celebraciones de la ‘’Basílica de Nuestra Señora de la Salud’'.

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Los artesanos trabajan meses en cada pieza —algunas alcanzan más de 20 metros de altura— y las someten a concurso durante el festival. El Cantoya Fest reúne globeros locales e internacionales cada verano.

Moenia toca el sábado 1 de agosto, con elevación de globo nocturno al término del concierto

El sábado 1 de agosto es la jornada central del festival. Cuatro actos musicales abren el escenario de la Plaza Vasco de Quiroga antes del concierto estelar: Cielo de Terciopelo a las 11:00 horas, Ireri a las 12:30,Prófugos a las 14:00 y Ruben Hills a las 15:30.

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Moenia es un grupo de synth-pop y rock electrónico mexicano formado en Monterrey. (Facebook/Moenia)

Moenia toca de las 21:00 a las 23:00 horas. Mientras el grupo está en escena, se realiza simultáneamente la elevación de globos pequeños en la Calle Serrato.

Al término del concierto comienza la preparación y elevación del globo nocturno, una de las piezas más elaboradas del festival.

El festival opera tres zonas simultáneas: el escenario de la Plaza Vasco de Quiroga, la zona de elevación en Calle Serrato y el Mercado Municipal. (Imagen Ilustrativa https://cantoyafest.mx/)

Tres días de globos de cantoya arrancan el viernes con elevación masiva a las 19:00 horas

La apertura oficial del Cantoya Fest es el viernes 31 de julio a las 10:00 horas en la Plaza Vasco de Quiroga.

Desde ese momento arrancan las elevaciones de globos de exhibición en la Calle Serrato, a un costado de la Basílica, y se mantienen durante todo el día mientras el clima lo permita.

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Una infografía detalla la programación del Cantoya Fest 2026, un evento de tres días con elevación de globos de cantoya, música en vivo y fiesta en la Plaza Vasco de Quiroga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario musical abre a las 16:00 horas. Se presentan Ballet Lindo Michoacán, Expreso Libertad, Bemba Colorá y Linkys. La jornada cierra con DJ’s de las 22:00 a las 23:30 horas.

A las 19:00 horas se realiza la elevación masiva de globos pequeños, con la que concluyen las actividades de vuelo del día.

La inauguración del Cantoya Fest 2026 es el viernes 31 de julio a las 10:00 horas en la Plaza Vasco de Quiroga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingo 2 de agosto: último globo nocturno y cierre musical con la banda Peces de Ciudad

El domingo 2 de agosto las elevaciones de exhibición arrancan desde las 10:00 horas en la Calle Serrato.

El escenario de la Plaza Vasco de Quiroga abre a las 12:30 horas con Alquimistas, Zayne Guido a las 16:00, Edy Vázquez Project a las 17:30, La Granjamona a las 19:00 y Peces de Ciudad de las 20:30 a las 21:30 horas.

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Las elevaciones de globos están sujetas a condiciones climáticas; se realizan con el mínimo de viento y sin lluvia. (Imagen Ilustrativa https://cantoyafest.mx/)

La elevación masiva de globos pequeños está programada para las 21:00 horas. Con ella y un globo nocturno final se cierra el festival.

Viento y lluvia pueden cancelar las elevaciones: la organización lo advierte a los visitantes

La organización advierte que todas las elevaciones están sujetas a condiciones de viento y lluvia.

Los globos de cantoya se elevan con el mínimo de aire y sin lluvia, para proteger el trabajo de los artesanos que fabrican cada pieza. Si las condiciones no son favorables, las elevaciones se posponen o cancelan.

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El Cantoya Fest reúne cada verano a artesanos globeros locales e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades principales del festival son gratuitas. Pátzcuaro, cuyo nombre significa “la puerta del cielo” en purépecha, es Pueblo Mágico desde 2002 y uno de los destinos turísticos y culturales de Michoacán.

Para información específica del festival se puede consultar el portal oficial de la organización, disponible en www.cantoyafest.mx.