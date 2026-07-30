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¿Riesgo para la alianza en 2027? Sheinbaum evade opinar sobre conflicto Marina del Pilar vs Bonilla

La mandataria sostiene este jueves 30 de julio que el conflicto en Baja California debe resolverse en las dirigencias de Morena y el PT

La mandataria sostiene este jueves 30 de julio que el conflicto en Baja California debe resolverse en las dirigencias de Morena y el PT, y dice que no ha conversado con la gobernadora al respecto
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que la disputa entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exgobernador Jaime Bonilla, no será un tema que aborde en su conferencia matutina, y señaló que la resolución del conflicto corresponde a los partidos políticos involucrados.

La pregunta sobre la alianza rumbo a 2027

Durante la conferencia de este 30 de julio, una reportera del diario El Mexicano cuestionó a la mandataria sobre si la disputa entre ambos funcionarios —marcada por la filtración de audios y la denuncia que Marina del Pilar presentó por su difusión— podría afectar la alianza política en Baja California de cara a las elecciones de 2027.

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Ante ello, Sheinbaum respondió:

  • No ha tenido oportunidad de platicar con la gobernadora sobre el tema.
  • El único encuentro reciente entre ambas fue en el evento del operativo Kukulcán, realizado para reconocer al personal que participó en la seguridad del Mundial 2026.
  • Consideró que el asunto “no corresponde a la mañanera”.
  • Señaló que Morena y el PT son quienes deben definir las alianzas electorales en la entidad.
La mandataria sostiene este jueves 30 de julio que el conflicto en Baja California debe resolverse en las dirigencias de Morena y el PT, y dice que no ha conversado con la gobernadora al respecto
La mandataria sostiene este jueves 30 de julio que el conflicto en Baja California debe resolverse en las dirigencias de Morena y el PT, y dice que no ha conversado con la gobernadora al respecto

El origen de la disputa

La controversia entre Marina del Pilar y Bonilla se intensificó luego de que se filtraran distintos audios en los que la gobernadora conversa con presuntos intermediarios sobre el trámite para recuperar su visa estadounidense, cancelada en mayo de 2025. Según información difundida, la gobernadora acusó al exgobernador de haberle tendido una emboscada, al enviarle a una persona que se presentó como asesor externo vinculado a agencias de Estados Unidos.

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De acuerdo con reportes, Marina del Pilar presentó una denuncia contra quien resulte responsable de la grabación y difusión de dicho material, aunque no precisó ante qué autoridad. Bonilla, por su parte, ha negado su responsabilidad en los hechos y, según informó Infobae, calificó la situación como una “cortina de humo” del gobierno estatal.

Antecedente de la relación entre ambos

Marina del Pilar y Bonilla compartieron filas dentro de Morena en el ascenso del partido al gobierno de Baja California en 2019, pero su relación se fracturó durante la sucesión de 2021, cuando ella —entonces alcaldesa de Mexicali— obtuvo la candidatura con el respaldo inicial de Bonilla, entonces gobernador.

Lo que resta por definir

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el conflicto vaya a impactar directamente en la conformación de las alianzas electorales para 2027 en Baja California. La postura de la presidenta deja en manos de las dirigencias partidistas —Morena y el PT— la resolución de las diferencias internas, mientras las autoridades competentes continúan, según lo señalado por la propia gobernadora, con la investigación sobre el origen de la filtración de los audios.

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