Desalojan con antimotines plantón contra proyecto habitacional de 200 departamentos en Zapopan

El operativo ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada de este jueves, según los reportes vecinales.

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Más de 100 elementos antimotines participaron durante la madrugada de este jueves en el desalojo del plantón que habitantes de Mirador de San Isidro mantenían en un predio de Zapopan, Jalisco, para protestar contra un proyecto habitacional de 200 departamentos impulsado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

De acuerdo con un comunicado difundido por vecinos de la zona, el operativo ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando elementos de seguridad ingresaron al terreno y retiraron las carpas, pertenencias y objetos utilizados por las personas que permanecían en el campamento permanente.

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Los habitantes señalaron que el plantón se mantenía de forma pacífica y acusaron que el retiro del campamento ocurrió sin un proceso previo de diálogo con las autoridades responsables del proyecto. También solicitaron la instalación de mesas de trabajo para revisar la viabilidad de la obra.

“Reiteramos que nuestra lucha es pacífica. El plantón se instaló para defender este espacio que consideramos parte del patrimonio y la lucha social de Jalisco”, señalaron los vecinos en su posicionamiento.

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La comunidad responsabilizó al gobierno estatal de cualquier afectación a la integridad física de las personas que participaban en la protesta y sus familias. Además, convocó a organizaciones sociales, medios de comunicación y habitantes de la zona a acudir al predio para documentar lo ocurrido y continuar con sus acciones contra el desarrollo inmobiliario.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el gobierno de Jalisco y el Ijalvi no han emitido una postura pública sobre el operativo ni sobre los señalamientos realizados por los vecinos.

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Los vecinos iniciaron la protesta el 20 de julio, tras conocer mediante folletos la construcción del complejo habitacional. Acusaron falta de información previa sobre el proyecto. (Crédito: X |@Somoselmedio)

Habitantes cuestionan construcción de viviendas para policías estatales

El plantón fue instalado por habitantes de Mirador de San Isidro para frenar la construcción de 10 torres con al menos 200 departamentos que forman parte de Legado Jalisco, un programa estatal de vivienda dirigido a policías estatales.

Los residentes comenzaron su oposición después de conocer los detalles del proyecto el pasado 20 de julio, cuando recibieron folletos informativos sobre la obra. Los vecinos aseguraron que desconocían que el predio sería utilizado para un complejo habitacional y cuestionaron que no existiera un proceso de información previo con la comunidad.

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De acuerdo con los habitantes, el terreno había sido considerado durante años como un espacio destinado a áreas verdes. Señalaron que la constructora Nipro entregó el predio con la intención de conservarlo para un uso comunitario y recordaron que en consultas vecinales anteriores habían planteado la creación de un parque y una ludoteca.

La oposición al proyecto también está relacionada con las condiciones del terreno. Los colonos han advertido posibles afectaciones por la presencia de un canal de aguas pluviales, infraestructura del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y mantos acuíferos en la zona.

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Además, la organización vecinal argumenta que la llegada de nuevos residentes aumentaría la presión sobre servicios públicos y vialidades que actualmente presentan problemas, principalmente en materia de abastecimiento de agua, movilidad y suministro eléctrico.

Los inconformes recordaron que en consultas vecinales anteriores habían planteado la creación de un parque y una ludoteca. (Crédito: X | @Somoselmedio)

Según los vecinos, el Ijalvi difundió información en la que aseguró que la construcción no afectaría las áreas verdes ni provocaría una saturación de servicios. Sin embargo, los habitantes mantienen su rechazo y solicitan una revisión técnica del proyecto.

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El conflicto se desarrolla en la zona norte de Zapopan, donde colonias como Real del Bosque, Villas del Mirador, El Centinela y Cañadas también han expresado preocupaciones por el crecimiento urbano y la capacidad de la infraestructura existente.

Antes del desalojo, los habitantes realizaban guardias permanentes en el predio ubicado en la zona de Industria Textil y Valle de San Isidro, donde buscaban impedir el avance de los trabajos y solicitar la intervención de autoridades municipales y estatales.

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