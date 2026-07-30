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Esta es la fecha límite que dio la SEP para el cierre de escuelas militarizadas en México

La medida se anuncia tras el caso de Dafne Zapata, adolescente que murió en una academia militarizada de Tamaulipas

Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia
SEP ordena cerrar escuelas militarizadas tras caso de Dafne Zapata.| Presidencia
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Las escuelas que operen bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra modalidad similar tendrán como fecha límite el próximo 31 de agosto para dejar de funcionar, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades y de la Ciudad de México retirar los permisos y reconocimientos correspondientes antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La disposición, emitida por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, ordena revisar todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a instituciones públicas y privadas para detectar planteles que continúen operando bajo esquemas relacionados con la instrucción militar.

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En caso de encontrar irregularidades, las autoridades deberán suspender sus actividades e iniciar el procedimiento administrativo para su clausura definitiva.

SEP establece cierre de escuelas militarizadas antes del 31 de agosto.
SEP establece cierre de escuelas militarizadas antes del 31 de agosto.

Escuelas militarizadas deberán entregar documentos y reembolsar pagos

Como parte de las medidas establecidas por la SEP, las instituciones que sean cerradas deberán entregar de manera inmediata toda la documentación académica de los estudiantes, incluidos certificados parciales o totales de estudios y cualquier otro documento necesario para facilitar su inscripción en otra escuela.

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Asimismo, los planteles estarán obligados a devolver los recursos pagados por las familias correspondientes a servicios que no lleguen a prestarse, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros conceptos pendientes de devengar.

Escuelas militarizadas deberán devolver documentos y pagos a familias. crédito Escuela Militar de Aviación
Escuelas militarizadas deberán devolver documentos y pagos a familias. crédito Escuela Militar de Aviación

Esto fue lo que ordenó la SEP sobre el cierre de escuelas militarizadas

  • La SEP fijó el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para que ninguna escuela opere bajo modalidades militarizadas.
  • Las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México deberán revisar permisos, autorizaciones y RVOE de todos los planteles.
  • Las escuelas que incumplan serán suspendidas y enfrentarán procedimientos para su clausura definitiva.
  • Los alumnos deberán recibir toda su documentación escolar para continuar sus estudios en otra institución.
  • Los planteles deberán reembolsar pagos por servicios no prestados, como reinscripciones, uniformes o útiles escolares.

Caso Dafne Zapata impulsó la revisión de este tipo de planteles

La determinación de la SEP se da días después del caso de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció tras permanecer en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, un hecho que actualmente es investigado por las autoridades.

Caso Dafne Zapata pone bajo revisión a escuelas militarizadas. (Redes sociales)
Caso Dafne Zapata pone bajo revisión a escuelas militarizadas. (Redes sociales)

Previamente, el pasado 24 de julio, la dependencia había emitido un pronunciamiento en el que recordó que la educación militar corresponde exclusivamente a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por lo que las escuelas civiles no están autorizadas para ofrecer este tipo de modalidades.

Además, el secretario Mario Delgado señaló que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan la operación de escuelas militarizadas dentro del Sistema Educativo Nacional, por lo que las secretarías de Educación estatales son las responsables de supervisar los permisos otorgados a los planteles privados.

SEP afirma que la educación militar corresponde únicamente a las Fuerzas Armadas

La dependencia sostuvo que la prestación de servicios educativos bajo modalidades militares resulta incompatible con los principios del Sistema Educativo Nacional y con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, el cual prioriza el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

Militares mexicanos en una playa con un cielo tormentoso, olas grandes y lluvia; se ven dos helicópteros, un camión y civiles siendo asistidos.
SEP señala que la educación militar es exclusiva de las Fuerzas Armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Delgado afirmó que la formación militar está reservada exclusivamente a las instituciones educativas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, por lo que ningún plantel civil puede impartir enseñanza bajo ese esquema.

El funcionario agregó que una educación basada en el respeto, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos forma parte de los principios que rigen el modelo educativo vigente.

Autoridades deberán garantizar el cierre antes del nuevo ciclo escolar

Con esta instrucción, la SEP busca que para el arranque del ciclo escolar 2026-2027 ninguna institución educativa del país continúe ofreciendo servicios bajo denominaciones o modalidades relacionadas con la disciplina militar.

Las autoridades educativas de cada entidad serán las encargadas de verificar el cumplimiento de la medida durante las próximas semanas y, en caso de detectar incumplimientos, deberán proceder con la suspensión de actividades y la clausura de los planteles conforme a los procedimientos administrativos establecidos, garantizando al mismo tiempo la continuidad educativa de los estudiantes afectados.

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