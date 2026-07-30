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Alertan en Zihuatanejo por escape de cocodrilos de estero y ahora vagan por playas

Es un fenómeno cotidiano ya que estos reptiles suelen estar transitando para buscar pareja en estos entornos, sin embargo los bañistas deben extremar precauciones para evitar encontrarse con algún ejemplar

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Cocodrilos han sido avistados en las playas de Zohuatanejo tras escapar del lugar donde eran resguardados Foto: Especial
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Las lluvias y el oleaje que golpearon Ixtapa, Zihuatanejo, cocodrilos, escaparon y Tamakun derribaron la barda perimetral del centro de cuidado ubicado en playa Linda, lo que permitió la salida de varios ejemplares hacia zonas de playa, esteros y mar en plena temporada vacacional. La fuga encendió una alerta por el riesgo para turistas, prestadores de servicios y habitantes, mientras autoridades iniciaron un operativo para recapturarlos y devolverlos al recinto.

El santuario albergaba a más de 40 cocodrilos y varios salieron tras el daño a la estructura que los separaba de la franja costera. En la zona, el temporal también había provocado la crecida de ríos y el desbordamiento de esteros y humedales del centro turístico.

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Una turista identificada como Daniela relató lo que observó cerca del agua: “Sí ahorita los que vimos ahorita están en pleno río se podría decir, eran dos, estaban muy grandes”. Otro visitante, Rogelio, dijo: “Se han visto en la playa, en el mar, nadando”.

La fuga ocurrió en playa Linda y coincidió con la temporada alta de vacaciones

Dos días después de que apareció el cocodrilo muerto, otro sorprendió a los turistas en la playa.
Dos días después de que apareció el cocodrilo muerto, otro sorprendió a los turistas en la playa.

La presencia de los reptiles fuera del cocodrilario ocurrió en un momento de alta afluencia de visitantes. José Luis Luna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Zihuatanejo, describió la escena con una imagen que resumió la inquietud en la zona: “En la playa como si fueran turistas los cocodrilos o sea pasean de aquí para allá”.

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Luna también advirtió las consecuencias económicas para el puerto. “Estamos en plena época turística de vacaciones y afecta, número uno, para el ingreso de los restauranteros, número 2, para la imagen que tiene el paradisíaco bello puerto de Zihuatanejo”, afirmó.

El riesgo no se limitó a la impresión que causó la presencia de los animales en la costa. Al tratarse de ejemplares territoriales, su desplazamiento por zonas turísticas representó un peligro para quienes acudieron a la playa, en especial en áreas donde el contacto con agua salada, esteros y desembocaduras facilitó su movilidad.

Claudia Yakuta, directora de Ecología de Zihuatanejo, explicó que la presencia de cocodrilos en el mar no resultó extraña desde el punto de vista biológico. “Es completamente natural que un cocodrilo se meta al mar y esto es por la dinámica poblacional, un cocodrilo necesita ir a buscar otros territorios por temas de reproducción principalmente”, señaló.

El cocodrilario había mostrado fallas repetidas en su contención

El centro de cuidado de playa Linda era uno de los más grandes del estado de Guerrero, pero sus medidas de seguridad habían sido descritas como mínimas. En particular, la malla colocada en la parte posterior del recinto se vencía cuando se registraban lluvias fuertes, una condición que facilitaba escapes frecuentes.

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Los cocodrilos escaparon del estero donde eran cuidados Foto: EFE/ Javier Aparicio

En esta ocasión, la combinación de lluvia intensa, aumento en el nivel del agua y oleaje terminó por derribar la barda perimetral. Ese punto de ruptura abrió una salida directa hacia un entorno donde confluyeron playa, esteros, humedales y cauces crecidos.

Las autoridades activaron un operativo para localizar a los reptiles, capturarlos y regresarlos al cocodrilario. La prioridad fue reducir el riesgo en una zona donde visitantes y fauna silvestre quedaron expuestos a una convivencia forzada por las condiciones del temporal.

La preocupación en playa Linda también tuvo un antecedente documentado en la memoria local. En 2013, un turista belga falleció después de ser atacado en el mar por uno de estos animales.

Un año después, en 2014, se informó que tres personas fueron atacadas en playa Linda por un cocodrilo. Esos episodios colocaron la actual fuga en un contexto de peligro conocido para la zona.

(Composición: Infobae)
(Composición: Infobae)

La convivencia con fauna silvestre en Ixtapa había exigido prudencia y distancia, pero la salida de varios ejemplares desde un recinto de resguardo elevó el nivel de alerta. La presencia de cocodrilos en río, playa y mar alteró la actividad turística y obligó a reforzar la vigilancia en uno de los puntos más visitados de la costa guerrerense.

  • Varios cocodrilos escaparon del cocodrilario Tamakun en playa Linda después de que el temporal derribó la barda perimetral del recinto.
  • Los animales fueron vistos en río, playa y mar, lo que representó un riesgo para turistas y afectó la actividad económica en temporada vacacional.
  • El cocodrilario albergaba a más de 40 ejemplares y ya había mostrado fallas de contención; en 2013 y 2014 hubo ataques de cocodrilo en la misma zona.

Un cocodrilo arrastró frente a su novia a turista de CDMX en Puerto Vallarta, Jalisco

El joven de 28 añ{os era originario de la Ciudad de México, este sábado su suerpo fue encontrado sin vida Foto: Facebook Conociendo México
El joven de 28 añ{os era originario de la Ciudad de México, este sábado su suerpo fue encontrado sin vida Foto: Facebook Conociendo México

Un turista mexicano de 28 años murió tras el ataque de un cocodrilo en Puerto Vallarta, luego de que el animal lo arrastró al mar en la zona de playa frente al Hotel Marriott y de que su cuerpo fue recuperado hasta la mañana de este sábado, en el área del estero de Boca Negra.

La agresión ocurrió alrededor de las 6:30 del 26 de junio, cuando el hombre se encontraba en Marina Vallarta. Los reportes iniciales indicaron que realizaba actividades recreativas en la playa y que, en un momento del incidente, se tomaba una fotografía a la orilla del mar.

La víctima era originaria de la Ciudad de México.

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