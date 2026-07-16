El PRI pide a la SRE coordinarse con Estados Unidos para esclarecer muertes de migrantes mexicanos

El PRI planteó destinar 20 mil millones de pesos al Ramo 05 de Relaciones Exteriores en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para fortalecer la red consular mexicana. | X- Alejandro Moreno

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, difundió este 15 de julio un pronunciamiento en el que el partido exige reforzar la protección consular para migrantes mexicanos en Estados Unidos y planteó destinar 20 mil millones de pesos al Ramo 05 de Relaciones Exteriores en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, tras expresar condolencias por muertes de personas mexicanas relacionadas con operativos migratorios o mientras estaban bajo custodia de autoridades estadounidenses.

La postura del partido no se limitó a una declaración política. El documento sostuvo que la protección de las personas mexicanas en el exterior es una responsabilidad de Estado y afirmó que esa tarea requiere cooperación bilateral, capacidad institucional y recursos suficientes.

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En el texto, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sus sectores y organizaciones, sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y su militancia, el partido pidió a la SRE mantener la coordinación con autoridades de Estados Unidos para esclarecer los hechos y fortalecer mecanismos de prevención y protección.

El pronunciamiento también fijó los criterios que, a juicio del partido, deben regir cualquier actuación en materia migratoria: respeto a la vida y a la dignidad humana, debido proceso, atención médica y acceso oportuno a la asistencia consular.

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El PRI pide recuperar recursos de la red consular con una partida de 20 mil millones de pesos

El PRI expresó condolencias por muertes de personas mexicanas relacionadas con operativos migratorios o bajo custodia de autoridades estadounidenses. EFE/ Jonathan Fernández

La propuesta presupuestal del PRI apuntó al ejercicio fiscal 2027. El partido planteó que en el Ramo 05 Relaciones Exteriores se asignen 20 mil millones de pesos para reforzar las capacidades de la red consular mexicana en atención y protección a personas detenidas, asesoría jurídica, emergencias y contacto con sus familias.

El partido aseguró que ese monto, en pesos actualizados, permitiría recuperar las disminuciones reales frente a los recursos presupuestales que existían en 2018. No detalló en el texto una cifra comparativa adicional, pero sí vinculó su petición con una pérdida de capacidades institucionales.

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Moreno acompañó la difusión del comunicado con un mensaje en redes sociales. En su publicación, el dirigente priista afirmó: “El PRI siempre ha respaldado y siempre respaldará a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Exigimos que el gobierno los defienda con hechos, no con propaganda”.

El pronunciamiento acusa a Morena de debilitar los mecanismos de atención a migrantes

El PRI responsabilizó a Morena de debilitar mecanismos de atención a migrantes y sostuvo que la unidad nacional requiere hechos, presupuesto e instituciones fuertes. Crédito: X @PRI_Nacional

En el posicionamiento, el partido condenó que “durante los gobiernos de Morena” se hayan debilitado mecanismos y servicios que, según su versión, durante años sirvieron para proteger a los paisanos. A partir de esa acusación, sostuvo que los migrantes mexicanos necesitan consulados en funcionamiento, abogados especializados, funcionarios capacitados, recursos suficientes y respaldo gubernamental.

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El PRI agregó que no se puede hablar de unidad nacional si el gobierno abandona a los mexicanos en el exterior. También rechazó que Morena, según el propio pronunciamiento, pretenda presentarse como defensor de los migrantes mientras incurre en simulaciones.

La respuesta directa del PRI es esa: más presupuesto para la red consular, coordinación de la SRE con autoridades estadounidenses y una política de protección centrada en personas detenidas, asistencia jurídica, emergencias y comunicación con familias.

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El centro de detención de Adelanto, en California, concentra cuatro muertes de mexicanos vinculadas a estos casos. (Archivo Infobae).

El documento se fechó en la Ciudad de México este 15 de julio y fue suscrito por integrantes de la dirigencia nacional y de los grupos parlamentarios del partido.

Este posicionamiento se dio luego de que la SRE activó demandas y gestiones diplomáticas por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos de ICE en Estados Unidos, una ofensiva que comenzó el pasado 13 de julio para esclarecer los hechos, exigir información a las autoridades estadounidenses y abrir la ruta civil y penal en tribunales de ese país.

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El dato que detonó la nueva etapa es la cifra de 17 mexicanos fallecidos, mientras que el centro de detención de Adelanto en California concentra cuatro muertes.