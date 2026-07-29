Jaguar en Ixtapan de la Sal: refuerzan búsqueda con drones y cámaras trampa en Rancho San Diego tras tres semanas de operativo

Sigue la búsqueda del Jaguar en Rancho San Diego, Ixtapan de la Sal Edomex (especial)

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A casi tres semanas de que se emitiera la primera alerta por la presencia de un jaguar en el fraccionamiento Rancho San Diego, en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, las autoridades reforzaron el operativo de localización con drones, cámaras trampa y vigilancia permanente, con el objetivo de ubicar al ejemplar sin poner en riesgo a la población ni al propio animal.

En las labores participan elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Protección Civil municipal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y especialistas del Parque Ecológico Zacango, quienes mantienen recorridos en distintos puntos del desarrollo residencial.

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De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, el felino ha sido visto nuevamente durante los últimos días, lo que mantiene en alerta a los habitantes, quienes continúan siguiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Instalan cámaras trampa para detectar al jaguar

Como parte de las nuevas estrategias de búsqueda, los colonos adquirieron cámaras trampa equipadas con sensores infrarrojos y alimentación mediante paneles solares, las cuales ya comenzaron a instalarse en diversas zonas consideradas de mayor probabilidad de tránsito del animal.

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Los dispositivos permitirán monitorear las 24 horas del día sin necesidad de realizar recorridos constantes, facilitando la detección del jaguar en caso de que vuelva a desplazarse por el fraccionamiento.

“Ya se compraron y ya se están instalando varias cámaras con sensores infrarrojos e incluso tienen celdas solares para que nunca se descargue la cámara y podamos estar monitoreando constantemente distintas zonas donde supuestamente se ha visto a este animal”, explicaron residentes del complejo habitacional.

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A pesar del despliegue tecnológico, las autoridades reconocen que localizar al ejemplar representa un importante desafío debido a que Rancho San Diego cuenta con una amplia extensión territorial, abundante vegetación y zonas boscosas donde el felino puede permanecer oculto durante largos periodos.

Autoridades llaman a no acercarse al felino

A la búsqueda se sumaron elementos de la SSEM y de la PROFEPA (especial)

Como medida preventiva, Protección Civil y los especialistas recomendaron a los habitantes mantener iluminados patios y jardines durante la noche, asegurar puertas, portones y ventanas, además de evitar dejar mascotas sin supervisión en exteriores.

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Asimismo, reiteraron que cualquier avistamiento debe reportarse inmediatamente a las autoridades para activar el protocolo correspondiente, evitando intentar capturar, perseguir o ahuyentar al animal.

Los especialistas recordaron que el objetivo del operativo es garantizar la seguridad de las personas y preservar la integridad del jaguar, una especie protegida cuya presencia en zonas urbanizadas requiere un manejo especializado.

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El primer reporte ocurrió a principios de julio

El primer avistamiento del jaguar fue a principios de julio (especial)

La alerta se originó a principios de este mes, cuando habitantes de Rancho San Diego notificaron a las autoridades sobre la presunta presencia de un jaguar merodeando el fraccionamiento.

Desde entonces se han realizado recorridos terrestres, sobrevuelos con drones y diversas inspecciones; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible confirmar su ubicación exacta ni proceder a su captura o reubicación.

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La vigilancia se mantiene de forma permanente mientras especialistas analizan las imágenes obtenidas mediante los equipos instalados.

Avistamientos de fauna silvestre aumentan en el Estado de México

El caso de Ixtapan de la Sal no es el único registrado recientemente en el Estado de México. En semanas pasadas también se reportaron avistamientos de felinos silvestres en municipios como Valle de Bravo y Tlalmanalco.

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En esos casos, las autoridades identificaron la presencia de ejemplares de yaguarundi, una especie distinta al jaguar que también forma parte de la fauna nativa del país.

Especialistas señalaron que estos avistamientos pueden estar relacionados con el desplazamiento natural de la fauna silvestre hacia zonas cercanas a asentamientos humanos, debido a factores como la búsqueda de alimento, agua o la modificación de sus hábitats.

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Mientras continúa el operativo en Rancho San Diego, las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier evidencia que contribuya a localizar al felino, evitando generar situaciones que puedan poner en peligro tanto a los habitantes como al ejemplar protegido.