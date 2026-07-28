Lupillo Rivera estuvo con Aylín Mujica cuando supo de la muerte Mauro: “La vi destrozada”

El famoso estuvo cuando le dieron la trágica noticia a Aylín (Instagram)

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El fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, conmovió al medio artístico y obligó a la actriz a interrumpir las grabaciones de Top Chef VIP en Colombia.

En ese contexto, Lupillo Rivera, quien compartía proyecto con Aylín, relató cómo vivió de cerca el momento en que la actriz recibió la devastadora noticia y expresó su apoyo público ante la tragedia y las críticas.

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Lupillo Rivera estuvo presente cuando Aylín Mujica recibió la noticia

Durante un encuentro con medios, Lupillo Rivera compartió que estuvo junto a Aylín Mujica en el momento en que ella se enteró del fallecimiento de su hijo.

“Yo la miré así, pues destrozada, la miré mal. Nos tocó el momento cuando le dijeron las cosas, de casualidad, porque íbamos entrando nosotros al hotel de una cena y ella iba saliendo. Nos tocó toda esa vuelta, pero aquí estamos para apoyarla, estamos para apoyarla en su decisión, en lo que ella vaya a hacer”, relató el cantante.

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Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Lupillo señaló que la situación fue sumamente dolorosa y que nadie está preparado para enfrentar una pérdida así.

“Es algo muy triste, algo que no se lo deseas a nadie”, agregó. Además, reconoció la valentía de la actriz al regresar a trabajar y enfrentar la tragedia con entereza, pese a las críticas en redes sociales por dar una entrevista poco después del deceso de Mauro.

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El músico destacó que, tras convivir con Aylín en el reality, pudo ver la calidad humana de la actriz.

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

“Hasta estos momentos ya conviví con ella y sí sé que es una mujer toda hecha y derecha. A veces la gente nomás opina por sus propios sentimientos, sus propios pensamientos”, reflexionó.

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Qué se sabe de la muerte de Mauro Menéndez y la reacción de Aylín

Mauro Menéndez, conocido como MAAHEZ, falleció en Barbados tras complicaciones de salud por una neumonía. Según el testimonio de Aylín Mujica, su hijo viajó a la isla a pesar de haberse sentido mal días antes. Sufrió varias convulsiones y fue reanimado en múltiples ocasiones, pero finalmente perdió la vida por un coágulo en el pulmón y otro en el corazón.

La actriz relató que la noticia la sorprendió mientras se encontraba grabando en Colombia.

“Me encantaría despertarme de esta pesadilla, porque si había alguien que amaba la vida, si había alguien cariñoso, si hay alguien que realmente quería estar acá, es Mauro Menéndez”, contó en entrevista.

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Aylín decidió regresar a trabajar poco después de la tragedia, buscando refugio y contención en sus compañeros y en su profesión.

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

“No tengo chance de derrumbarme, tengo que seguir adelante porque es lo que Mauro hubiera querido”, aseguró. La decisión de la actriz fue apoyada por colegas como Lupillo Rivera, quienes resaltaron la importancia de acompañarla y respetar su manera de sobrellevar el duelo.

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El caso ha reabierto el debate sobre cómo enfrenta cada persona la pérdida de un ser querido y la necesidad de empatía y acompañamiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas a la opinión social.