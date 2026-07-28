México
Agregar Infobae enGoogle

Lupillo Rivera estuvo con Aylín Mujica cuando supo de la muerte Mauro: “La vi destrozada”

El cantante aplaudió la fortaleza de la famosa ante momentos tan difíciles

Aylín mujica, lupillo rivera, mauro menendez
El famoso estuvo cuando le dieron la trágica noticia a Aylín (Instagram)
Guardar

El fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, conmovió al medio artístico y obligó a la actriz a interrumpir las grabaciones de Top Chef VIP en Colombia.

En ese contexto, Lupillo Rivera, quien compartía proyecto con Aylín, relató cómo vivió de cerca el momento en que la actriz recibió la devastadora noticia y expresó su apoyo público ante la tragedia y las críticas.

PUBLICIDAD

Lupillo Rivera estuvo presente cuando Aylín Mujica recibió la noticia

Durante un encuentro con medios, Lupillo Rivera compartió que estuvo junto a Aylín Mujica en el momento en que ella se enteró del fallecimiento de su hijo.

“Yo la miré así, pues destrozada, la miré mal. Nos tocó el momento cuando le dijeron las cosas, de casualidad, porque íbamos entrando nosotros al hotel de una cena y ella iba saliendo. Nos tocó toda esa vuelta, pero aquí estamos para apoyarla, estamos para apoyarla en su decisión, en lo que ella vaya a hacer”, relató el cantante.

PUBLICIDAD

aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Lupillo señaló que la situación fue sumamente dolorosa y que nadie está preparado para enfrentar una pérdida así.

“Es algo muy triste, algo que no se lo deseas a nadie”, agregó. Además, reconoció la valentía de la actriz al regresar a trabajar y enfrentar la tragedia con entereza, pese a las críticas en redes sociales por dar una entrevista poco después del deceso de Mauro.

El músico destacó que, tras convivir con Aylín en el reality, pudo ver la calidad humana de la actriz.

aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

“Hasta estos momentos ya conviví con ella y sí sé que es una mujer toda hecha y derecha. A veces la gente nomás opina por sus propios sentimientos, sus propios pensamientos”, reflexionó.

Qué se sabe de la muerte de Mauro Menéndez y la reacción de Aylín

Mauro Menéndez, conocido como MAAHEZ, falleció en Barbados tras complicaciones de salud por una neumonía. Según el testimonio de Aylín Mujica, su hijo viajó a la isla a pesar de haberse sentido mal días antes. Sufrió varias convulsiones y fue reanimado en múltiples ocasiones, pero finalmente perdió la vida por un coágulo en el pulmón y otro en el corazón.

La actriz relató que la noticia la sorprendió mientras se encontraba grabando en Colombia.

“Me encantaría despertarme de esta pesadilla, porque si había alguien que amaba la vida, si había alguien cariñoso, si hay alguien que realmente quería estar acá, es Mauro Menéndez”, contó en entrevista.

Aylín decidió regresar a trabajar poco después de la tragedia, buscando refugio y contención en sus compañeros y en su profesión.

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)
Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

“No tengo chance de derrumbarme, tengo que seguir adelante porque es lo que Mauro hubiera querido”, aseguró. La decisión de la actriz fue apoyada por colegas como Lupillo Rivera, quienes resaltaron la importancia de acompañarla y respetar su manera de sobrellevar el duelo.

El caso ha reabierto el debate sobre cómo enfrenta cada persona la pérdida de un ser querido y la necesidad de empatía y acompañamiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas a la opinión social.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraAylín MujicaMauro Menéndezmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

La Comisión Nacional del Agua tomó muestras de agua y del suelo para identificar posibles impactos ambientales

Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de julio: Huracán Genevieve baja a categoría 3, se mantiene pronóstico de lluvias fuertes

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de julio: Huracán Genevieve baja a categoría 3, se mantiene pronóstico de lluvias fuertes

Sheinbaum detalla en la mañanera el fallo del CIADI y revela diferencias entre las versiones de Vulcan y Economía

En la conferencia matutina, Sheinbaum contrastó el comunicado de Vulcan Materials con el de la SE y adelantó que hay 30 días de confidencialidad antes de dar más detalles

Sheinbaum detalla en la mañanera el fallo del CIADI y revela diferencias entre las versiones de Vulcan y Economía

Frijoles con lentejas para el hígado graso: cuáles son sus beneficios y por qué recomiendan combinarlos

El consumo de leguminosas favorece la salud del hígado al aportar fibra soluble, proteína vegetal y un bajo índice glucémico

Frijoles con lentejas para el hígado graso: cuáles son sus beneficios y por qué recomiendan combinarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Redes criminales del CJNG sancionadas por EEUU apuntan al tequila como puente para el lavado de dinero

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Memo Schutz convierte a Karina Torres en su alumna de inglés y desata las risas en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo lanza fuerte crítica a look de Arantza: cuestiona si es Therian

“Superestrella”: la extraña conexión que une al América Femenil con España gracias a la famosa canción de Aitana

La rígida dieta de Yahir en LCDLFM 2026 que podría poner en riesgo su permanencia en el reality

DEPORTES

Ecuestre le da a México par de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Ecuestre le da a México par de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América Femenil confirma dónde jugará como local en el Apertura 2026 tras conquistar el triplete

Marina Malpica brilla con doble medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Quién es Cecilia Lee? La taekwondoína mexicana que respondió a la discriminación en Santo Domingo 2026

“Superestrella”: la extraña conexión que une al América Femenil con España gracias a la famosa canción de Aitana