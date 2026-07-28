Denuncian robo de pensión del Bienestar a adulta mayor de Nuevo León: los retiros fueron hechos desde Xalapa

Esmeralda del Río, de 77 años, denuncia retiros no autorizados de su pensión desde agosto de 2025. (Crédito: X | @azucenau)

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Una mujer de 77 años de Nuevo León denunció que los depósitos bimestrales de su pensión del programa del Bienestar han sido retirados sin autorización desde agosto de 2025, luego de que su familia detectó movimientos realizados desde cajeros ubicados en Xalapa, Veracruz. La afectada es Esmeralda del Río, quien enfrenta problemas de salud y movilidad.

El caso fue expuesto por Reyna Sánchez, hija de la adulta mayor, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en la que señaló que los retiros comenzaron después de que la tarjeta de su madre perdió vigencia y fue sustituida por un nuevo plástico. La familia acusa que, desde entonces, se han registrado movimientos que no fueron realizados por Esmeralda ni por sus familiares.

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“Los robos ocurren desde agosto del 2025. La vigencia de la tarjeta de mi mamá expiró, por lo que se solicitó una nueva, desde entonces ocurren los robos. Cuando nos entregan la credencial que ya está vigente, empieza a pasar esta situación, desde el 11 de agosto”, explicó Reyna Sánchez durante la entrevista.

La hija de la afectada detalló que cuenta con un poder notarial para realizar trámites y cobrar la pensión de su madre debido a sus problemas de movilidad. Señaló que su familia mantiene una relación de confianza y que ella es quien se encarga de las gestiones que requiere Esmeralda del Río.

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“Yo tengo un poder notarial para poder cobrar la pensión por mi mamá, quien presenta problemas de salud y movilidad, para efectos de lo que ella requiera. Somos una familia funcional, por lo que hay confianza. Yo hago los trámites que mi mamá necesite”, relató.

Retiros aparecen desde Xalapa tras depósitos de la pensión

De acuerdo con Reyna Sánchez, los movimientos no reconocidos quedaron registrados en los estados de cuenta bancarios, donde aparecen fechas, horarios y ubicaciones de los retiros. Según la denuncia, las operaciones fueron realizadas desde Xalapa, Veracruz, pese a que Esmeralda del Río vive en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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Los estados de cuenta de la adulta mayor documentan retiros no reconocidos con fecha, hora y ubicación: todos realizados desde Xalapa, Veracruz. (Imagen ilustrativa 1 Infobae México)

La hija de la adulta mayor señaló que, al acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para solicitar una explicación, personal de la institución le indicó que existía una duplicidad de tarjetas.

“La explicación que me da la autoridad es que hay duplicidad y que hay que hacer una aclaración al banco. Yo hice esa aclaración junto con mi poder notarial y con los documentos que comprueban que soy la representante legal de mi mamá”, explicó.

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Sin embargo, afirmó que durante el proceso recibió la recomendación de no continuar con la aclaración debido a que, presuntamente, este tipo de reportes suelen ser rechazados.

“La persona que me atiende me dice que mejor no haga la aclaración porque no sirve de nada y siempre salen como ‘no procedentes’. Me puso muchos ejemplos, me dijo que es común este problema”, señaló.

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Sánchez consideró que los retiros podrían ser rastreados por las autoridades mediante la información bancaria y las cámaras de seguridad de los cajeros donde se realizaron las operaciones.

“Tengo estados de cuenta donde hay hora, hay fecha y los lugares donde se han hecho los retiros. Entonces, si ellos quisieran saber, claro que se podría, hay cámaras”, afirmó.

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Familia estima pérdida de 38 mil 400 pesos en casi un año

Tomando como referencia que la pensión para adultos mayores del programa Bienestar entrega actualmente 6 mil 400 pesos cada dos meses, la familia de Esmeralda del Río calcula que desde agosto de 2025 hasta julio de 2026 se habrían retirado alrededor de 38 mil 400 pesos correspondientes a los depósitos bimestrales.

La hija de la afectada señaló que los retiros ocurren poco después de que se realizan los depósitos del programa y sostuvo que quien los efectúa tendría conocimiento de las fechas de pago.

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“Mi mamá le tocaba su apoyo ayer, lunes 27 de julio. El depósito se hizo el día sábado y a los 25 minutos retiraron el dinero. Están informados”, declaró.

La mujer también explicó que la condición de salud de su madre dificulta que pueda realizar personalmente aclaraciones o acudir a las instituciones. Indicó que Esmeralda aparece en los registros del programa como una persona en situación de “postración”.

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“Mi mamá aparece en los registros como ‘postración’, no puede moverse. Quien hace los retiros los hace desde Xalapa, Veracruz, tiene que ser alguien que trabaja en el Bienestar porque saben que va a ser difícil hacer las aclaraciones por la situación que enfrenta mi mamá”, sostuvo.

Acusan falta de respuesta de autoridades del Bienestar

Reyna Sánchez aseguró que ya envió correos electrónicos a responsables del programa Bienestar en Nuevo León, incluido el delegado estatal Genaro Rodríguez Teniente, para exponer el caso y solicitar apoyo, pero afirmó que hasta ahora no ha recibido respuesta.

“Yo ya mandé correos e hice llamadas a titulares del Bienestar exponiendo mi problema, planteando la situación y no he obtenido respuesta”, señaló.

La familia pidió que las autoridades revisen los registros de emisión de tarjetas, los movimientos bancarios y las grabaciones de los cajeros automáticos para identificar cómo se realizaron los retiros y quién tuvo acceso a los recursos de la adulta mayor.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una investigación formal por parte de autoridades federales o bancarias para determinar el origen de los movimientos denunciados.