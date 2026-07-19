Los guardianes de cuatro patas que blindan el AIFA: así opera la Compañía Canina del Ejército

La unidad de adiestramiento de la Sedena y la Fuerza Aérea forma duplas especializadas en ubicar enervantes, armamento, explosivos, papel moneda y restos humanos durante tareas de vigilancia en las operaciones aeroportuarias

El Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos entrena a los binomios caninos que resguardan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), especializados en detectar narcóticos, armas, explosivos, papel moneda y restos humanos, además de cumplir funciones de apoyo emocional.

Un centro de entrenamiento con propósito estratégico

Todo comienza en las instalaciones donde se forman estos ejemplares caninos. Ahí, los adiestradores trabajan comandos básicos como "busca" para preparar a los perros ante escenarios reales, incluyendo la identificación de posibles enervantes dentro de las operaciones aeroportuarias.

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De acuerdo con personal de la compañía canina, su labor se concentra en el trabajo con los ejemplares dentro del aeropuerto, cubriendo tres especialidades principales:

Narcóticos

Papel moneda

Armas de fuego, explosivos y restos humanos

La unidad de adiestramiento de la Sedena y la Fuerza Aérea forma duplas especializadas en ubicar enervantes, armamento, explosivos, papel moneda y restos humanos durante tareas de vigilancia en las operaciones aeroportuarias (AP Foto/Wason Wanichakorn)

Certificación y marco legal, pilares de la operación

Los integrantes de la compañía canina destacan que se encuentran certificados y profesionalizados para fortalecer su actuar dentro del marco jurídico de las leyes y reglamentos del país. Esta formalización busca garantizar que cada intervención —ya sea una revisión rutinaria o la atención a una alerta— se realice con apego total a la normatividad vigente.

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Operaciones estratégicas y coordinadas

Ninguna acción se ejecuta de manera improvisada. Según el personal a cargo, las operaciones son estratégicas y se llevan a cabo siempre con un estudio previo, logístico y operativo, en estrecha coordinación con las diferentes áreas de la Guardia Nacional.

Esta articulación entre el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional permite that el trabajo canino se integre a un esquema de seguridad más amplio dentro del AIFA, donde la detección temprana de sustancias o materiales de riesgo resulta clave para la seguridad de los pasajeros.

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Más que trabajo: cercanía y apoyo emocional

Además de sus funciones de detección, la cuenta oficial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos destacó recientemente a los binomios canófilos de apoyo emocional que operan en el AIFA. Estos ejemplares se distinguen por su cercanía, ímpetu y empatía hacia el público, sumando una faceta más humana —o más bien, más canina— a la labor de seguridad aeroportuaria.

La publicación, difundida bajo las etiquetas #HeroesMexicanos y #EjércitoMexicano, reafirma el papel de estos perros no solo como herramientas de seguridad, sino como parte de una estrategia de acercamiento con la ciudadanía.

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