Captan a gobernador de Tabasco disfrutando de vuelo de primera clase, excandidata le reclama: “La hipocresía morenista”

El intercambio escala a señalamientos de corrupción entre ambas partes, con menciones al Tren Maya, sin que en el material se exhiban documentos o pruebas, y sin reportes de respaldo oficial hasta ahora

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Un nuevo video, difundido en redes sociales, permite escuchar con mayor detalle el intercambio verbal entre el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y la excandidata del PRI y PAN a la gubernatura del estado, Lorena Beaurregard de los Santos, ocurrido a bordo de un vuelo de Aeroméxico.

De acuerdo con el material audiovisual, Beaurregard comenzó a grabar al mandatario mientras este se encontraba sentado en la sección Premier de la aeronave, acompañando las imágenes con comentarios sobre la situación económica del estado.

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“¿Cómo lo ve, Javiercito?”

En el video se escucha a la priista señalar la contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno estatal y el hecho de que el mandatario viajara en primera clase:

“El pueblo en crisis y este sonriente, primera clase”.

“Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal”.

“No hay medicinas, no hay medicamentos, no hay seguridad”.

Ante los cuestionamientos, May Rodríguez respondió inicialmente con brevedad, indicando que no pagó el boleto, sino que la aerolínea le otorgó un ascenso de categoría: “Porque me dieron un ascenso nada más”, se le escucha decir.

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La grabación difundida en redes capta a la exabanderada del PRI y PAN mientras cuestiona al mandatario de Tabasco por la situación del estado y el intercambio escala hasta requerir la intervención de personal de la aerolínea

Acusaciones cruzadas de narcogobierno y corrupción

Conforme avanzó la grabación, el tono del diálogo escaló. Beaurregard calificó al gobierno estatal como parte de un “narcogobierno de Morena”, señalamiento que el gobernador rechazó de manera inmediata, respondiendo con una acusación equivalente hacia la oposición.

En ese punto, ambos se atribuyeron mutuamente responsabilidad sobre presuntos actos de corrupción, incluyendo referencias al Tren Maya, sin que en el video se presenten pruebas o documentos que sustenten dichas afirmaciones. Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha presentado evidencia oficial que respalde los señalamientos hechos durante el vuelo.

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“Eres una hipócrita”: así cerró el intercambio

Hacia el final del video, el gobernador calificó a Beaurregard de “hipócrita”, señalamiento que ella respondió de la misma forma. El intercambio concluyó cuando, según se escucha en el audio, personal de la aerolínea solicitó a los pasajeros mantener la calma y regresar a sus asientos.

La discusión cierra cuando se escucha que tripulantes piden calma y que los pasajeros regresen a sus asientos, luego de que él la llama “hipócrita” y ella responde con el mismo calificativo

Un conflicto que viene de antes

Las diferencias entre ambos personajes no son nuevas. Durante la campaña por la gubernatura en 2024, Beaurregard presentó 33 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de May Rodríguez, por presuntas irregularidades cuando este se desempeñaba al frente de la Secretaría de Bienestar federal.

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Por su parte, el hoy gobernador la llegó a describir públicamente como una “mala copia” de Xóchitl Gálvez. Desde entonces, la priista ha mantenido una postura crítica hacia la administración estatal, señalando en distintas ocasiones la falta de empleo y las deficiencias en materia de seguridad en Tabasco.

Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno de Tabasco ni Beaurregard han emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre lo ocurrido durante el vuelo.

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