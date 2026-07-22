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Programas del Bienestar 2026: confirman registro en agosto para jóvenes y recibir más de 9 mil pesos

La apertura de inscripciones para estas políticas seguirá realizándose de manera periódica como en este año

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La apertura de inscripciones para estos programas continuará realizándose de manera periódica en 2026 (Foto: Banco del Bienestar)
La apertura de inscripciones para estas políticas continuará realizándose de manera periódica en 2026, incluida una nueva convocatoria prevista para agosto. (Foto: Banco del Bienestar)

Las políticas sociales conocidas como Programas del Bienestar, promovidas por el gobierno de México, tienen como propósito brindar apoyo económico directo a los sectores más vulnerables utilizando la tarjeta del Bienestar. La apertura de inscripciones para estas políticas continuará realizándose de manera periódica en 2026, incluida una nueva convocatoria prevista para agosto.

El objetivo de estas iniciativas es ampliar su alcance y garantizar la entrega de recursos, ya sea mensualmente o cada dos meses según cada esquema, para fomentar la inclusión social y disminuir las brechas existentes.

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Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá convocatoria en agosto

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva convocatoria en agosto que priorizará la incorporación de personas que residen en municipios y localidades con altos niveles de vulnerabilidad y rezago social.

El periodo de inscripción iniciará a principios del siguiente mes y permanecerá abierta hasta que se ocupen los lugares disponibles, por lo que se recomienda consultar el mapa de focalización en la plataforma para verificar si en la localidad de residencia todavía hay espacios para nuevas postulaciones.

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El registro temprano permite a las y los aspirantes consultar y seleccionar los centros de trabajo con mayor agilidad durante la apertura de agosto. El programa aclara que el registro es público y gratuito, sin relación con partidos políticos y con uso exclusivo para el desarrollo social.

Las personas que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro en la última convocatoria (febrero), iniciarán su capacitación laboral el próximo 2 de marzo (X@avisosbienestar)
Las personas que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro en la última convocatoria (febrero), iniciarán su capacitación laboral el próximo 2 de marzo (X@avisosbienestar)

¿Cómo registrarse al programa?

El programa está destinado a aspirantes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes tienen la posibilidad de inscribirse en cualquier momento mediante la plataforma oficial (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/). La Secretaría del Trabajo y Previsión Social activará estas vinculaciones para que las y los aprendices se postulen a empresas, talleres, negocios y organismos públicos con el propósito de recibir capacitación laboral.

Para iniciar el proceso, la persona interesada debe crear su usuario, ingresar sus datos generales, registrar la dirección de su domicilio en el sistema, cargar una fotografía reciente y descargar la carta compromiso proporcionada por la plataforma. También es indispensable presentar CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Una vez completado el registro, las y los jóvenes deberán esperar la apertura de vinculaciones en agosto para elegir el centro de trabajo y agendar el primer encuentro.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

El programa establece que cada centro de trabajo cuenta con cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. Si la respuesta es negativa, el aspirante puede volver a postularse en otra vacante disponible. El apoyo económico mensual es de 9,582 pesos y la capacitación dura doce meses.

Beneficios, requisitos y documentos para aspirantes

La iniciativa federal está dirigida a jóvenes fuera del sistema escolar y sin empleo al momento de incorporarse. Las y los participantes reciben capacitación directa y un seguro médico del IMSS con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Al concluir el periodo de doce meses, el sistema emite un documento que acredita las habilidades adquiridas durante la capacitación.

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Según cifras reportadas por el programa, siete de cada diez egresados han logrado integrarse al mercado laboral o desarrollar una ocupación productiva tras su participación. El proceso de capacitación contempla jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana, en áreas como servicios, ventas, agropecuarios, ciencia y tecnología, cultura y deportes, salud, industrial y oficios.

Para dudas o aclaraciones, la línea telefónica 079 opera 24 horas, mientras que el número 800 841 2020 atiende de lunes a sábado. Además, la plataforma digital ofrece una sección de oficinas virtuales para trámites y soporte en línea.

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