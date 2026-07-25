Agencias

Varios heridos en Berlín por un atropello múltiple en fiesta del Día del Orgullo LGTBI

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Berlín, 25 jul (EFE).- Varias personas han resultado heridas este sábado en Berlín durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI después de que un carro atropellara a varias personas en una de las zonas donde había participantes de la fiesta.

Según informaron medios de comunicación como el diario Bild, que citó fuentes policiales, un carro atropelló a un grupo de gente, dejando varias personas heridas, un suceso que obligó a los organizadores a suspender el evento festivo.

Cientos de miles de personas participaron este sábado en la fiesta del Día del Orgullo LGTBI en Berlín. EFE

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