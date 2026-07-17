Boleto de entrada a Tulum: cuánto costará entrar a la zona arqueológica y quiénes podrán ingresar gratis

Zona Arqueológica de Tulum

La imagen de Tulum como uno de los destinos turísticos más exclusivos de México enfrenta un escenario dificil ante la presencia masiva de sargazo, los elevados costos en hospedaje y comercios, así como otros factores sociales que han derivado en una crisis que se refleja en la poca afluencia de visitantes.

Ante esta situación la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer algunas medidas para aumentar el turismo en Quintana Roo, destacando la nueva tarifa de entrada para la zona arqueológica de Tulum, uno de los lugares más emblemáticos del caribe mexicano.

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¿Cuánto cuesta la entrada para la zona arqueológica<b> </b>de Tulum?

De acuerdo al Plan estratégico para reactivar la actividad de viajeros en el lugar, el Gobierno de México implementará una reducción del 50% en el costo de acceso para conocer el sitio histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y CONAM.

Boleto para nacionales: 80 pesos mexicanos

Boleto para extranjeros: 265 pesos mexicanos

Anteriormente la cuota de ingreso para mexicanos y mexicanas, así como extranjeros que cuenten con residencia en México era de 105 pesos mexicanos. Mientras que para turistas internacionales tenía un precio de 210 pesos mexicanos.

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El horario de visita es de 8:00 a 17:00 horas, siendo a las 15:30 horas el último acceso para todas las personas. De lunes a sábado tiene costo de extrada, pero los domingos es completamente gratuito para el público mexicano.

Zona Arqueológica de Tulum

Plan estratégico para Tulum

La titular de la Secretaría de Turismo, presentó un plan estratégico de 10 pasos enfocado en la zona de Tulum, con el objetivo de frenar todas las afectaciones ambientales y sociales del lugar.

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Entrada gratuita al parque del Jaguar para mexicanos y mexicanas. Reducción de precio (50%) de entrada por parte del INAH y CONAM a la Zona Arqueológica. Nacionales: 80 pesos mexicanos, extranjeros: 265 pesos mexicanos. Establecer un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar. Modelo de atención y cuidado al turista implementado por la Guardia Nacional. Plan de profesionalización y certificación para prestadores turísticos. Construcción de estacionamiento en el acceso sur. Plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum Nuevo sistema de transporte público. Campaña de promoción nacional e internacional. Programa integral para la atracción de nuevas rutas para la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum.

Medidas para frenar el sargazo en Quintana Roo

El arribo masivo de sargazo al caribe mexicano, especialmente en Quintana Roo, se ha intensificado en julio y representa un desafío ambiental, económico y turístico. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el fenómeno afecta a todos los países del Caribe y está relacionado con el cambio climático y otros factores globales, como la deforestación en la Amazonia. El gobierno federal anunció la creación de un programa integral para contener y aprovechar la vegetación marina, en coordinación con autoridades estatales, la Secretaría de Marina y el sector hotelero.

Entre las medidas, se contempla la adquisición de más barcos sargaceros para interceptar el alga en el mar y la instalación de barreras, buscando impedir que llegue a las playas. Posteriormente, mandar todo lo recaudado a centros de reciclaje para transformarlo en energía o materiales de construcción, lo que abriría nuevas posibilidades económicas y reduciría el impacto ambiental.

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La administración federal manifestó la importancia de trabajar junto con el sector privado para fortalecer la respuesta ante el incremento de sargazo, así como la necesidad de una visión internacional para abordar las causas de fondo. Se espera que la nueva iniciativa ayude a mitigar los efectos sobre en las zonas afectadas y a mantener la llegada de turistas a la región.