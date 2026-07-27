Adiós a la licencia permanente para conducir en la CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla

La administración capitalina indica que el esquema sigue disponible hasta diciembre de 2026 y llama a quienes aún no la tienen a iniciar el procedimiento en los próximos meses antes del cierre del registro

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El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el programa de licencia permanente para conducir dejará de emitirse a partir de 2027, luego de que el secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, hiciera un llamado a la ciudadanía interesada en tramitarla antes de que concluya la vigencia del programa.

El trámite sigue disponible durante todo 2026

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el esquema continuará operando sin cambios durante todo 2026, pero este será el último año en el que las y los automovilistas podrán registrarse para obtenerla.

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El registro para la licencia permanente solo estará vigente hasta diciembre de 2026 .

A partir de 2027, el trámite dejará de emitirse de manera definitiva.

El beneficio de permanencia se mantendrá para quienes ya cuenten con el documento, es decir, no perderá su vigencia una vez emitido.

De Botton invitó a quienes aún no cuentan con este documento a realizar su trámite durante los próximos meses, antes de que concluya el periodo de registro.

La Secretaría de Administración y Finanzas señala que el registro seguirá abierto hasta diciembre de 2026 y pide a las personas interesadas realizar el proceso en los próximos meses, antes del cierre definitivo del esquema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de un millón de licencias emitidas

En su mensaje, el secretario de Finanzas capitalino detalló el alcance que ha tenido el programa desde su implementación. Según la información compartida:

Se han emitido un millón doscientas mil licencias permanentes a través de la Tesorería de la Ciudad de México.

De este total, 500 mil licencias han sido tramitadas en formato digital.

El funcionario explicó que la modalidad digital ha permitido reducir los tiempos de atención para las personas usuarias, quienes posteriormente pueden acudir a imprimir su licencia permanente una vez concluido el registro en línea.

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¿Qué pasará después de 2026?

Hasta el momento, la autoridad no ha detallado oficialmente cuál será el esquema que sustituirá a la licencia permanente a partir de 2027, ni si habrá un nuevo programa de vigencia limitada o costos diferenciados para los trámites posteriores a esa fecha.

Se espera que en los próximos meses el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca mayor información sobre el proceso de transición y las alternativas disponibles para quienes no alcancen a realizar el registro antes del cierre del programa.

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Un programa que ya superó las metas de recaudación

El esquema de licencia permanente arrancó en noviembre de 2024 como un trámite pensado originalmente para estar vigente solo un año, hasta diciembre de 2025. Sin embargo, ante la demanda registrada, el Gobierno capitalino amplió el periodo de registro hasta 2026. De acuerdo con cifras compartidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, la recaudación de este año superó las expectativas, con ingresos por más de 2 mil 341 millones de pesos derivados de la expedición de licencias.

El costo se mantiene sin cambios

Pese a la ampliación del plazo, la licencia permanente continuará teniendo un costo de mil 500 pesos, el mismo monto vigente desde su relanzamiento en 2024. El secretario de Finanzas ha señalado en distintas ocasiones que la decisión de no incrementar el precio busca reducir confusiones entre los usuarios e incentivar a quienes aún no han realizado su trámite a hacerlo antes de que concluya el registro.

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