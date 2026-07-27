México
GoogleAgregar Infobae en Google

Adiós a la licencia permanente para conducir en la CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla

La administración capitalina llama a quienes aún no la tienen a iniciar el procedimiento en los próximos meses antes del cierre del registro

La administración capitalina indica que el esquema sigue disponible hasta diciembre de 2026 y llama a quienes aún no la tienen a iniciar el procedimiento en los próximos meses antes del cierre del registro
Guardar

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el programa de licencia permanente para conducir dejará de emitirse a partir de 2027, luego de que el secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, hiciera un llamado a la ciudadanía interesada en tramitarla antes de que concluya la vigencia del programa.

El trámite sigue disponible durante todo 2026

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el esquema continuará operando sin cambios durante todo 2026, pero este será el último año en el que las y los automovilistas podrán registrarse para obtenerla.

PUBLICIDAD

  • El registro para la licencia permanente solo estará vigente hasta diciembre de 2026.
  • A partir de 2027, el trámite dejará de emitirse de manera definitiva.
  • El beneficio de permanencia se mantendrá para quienes ya cuenten con el documento, es decir, no perderá su vigencia una vez emitido.

De Botton invitó a quienes aún no cuentan con este documento a realizar su trámite durante los próximos meses, antes de que concluya el periodo de registro.

Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México en primer plano, con el monumento del Ángel de la Independencia y edificios modernos al fondo bajo un cielo azul.
La Secretaría de Administración y Finanzas señala que el registro seguirá abierto hasta diciembre de 2026 y pide a las personas interesadas realizar el proceso en los próximos meses, antes del cierre definitivo del esquema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de un millón de licencias emitidas

En su mensaje, el secretario de Finanzas capitalino detalló el alcance que ha tenido el programa desde su implementación. Según la información compartida:

  • Se han emitido un millón doscientas mil licencias permanentes a través de la Tesorería de la Ciudad de México.
  • De este total, 500 mil licencias han sido tramitadas en formato digital.

El funcionario explicó que la modalidad digital ha permitido reducir los tiempos de atención para las personas usuarias, quienes posteriormente pueden acudir a imprimir su licencia permanente una vez concluido el registro en línea.

PUBLICIDAD

¿Qué pasará después de 2026?

Hasta el momento, la autoridad no ha detallado oficialmente cuál será el esquema que sustituirá a la licencia permanente a partir de 2027, ni si habrá un nuevo programa de vigencia limitada o costos diferenciados para los trámites posteriores a esa fecha.

Se espera que en los próximos meses el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca mayor información sobre el proceso de transición y las alternativas disponibles para quienes no alcancen a realizar el registro antes del cierre del programa.

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

Un programa que ya superó las metas de recaudación

El esquema de licencia permanente arrancó en noviembre de 2024 como un trámite pensado originalmente para estar vigente solo un año, hasta diciembre de 2025. Sin embargo, ante la demanda registrada, el Gobierno capitalino amplió el periodo de registro hasta 2026. De acuerdo con cifras compartidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, la recaudación de este año superó las expectativas, con ingresos por más de 2 mil 341 millones de pesos derivados de la expedición de licencias.

El costo se mantiene sin cambios

Pese a la ampliación del plazo, la licencia permanente continuará teniendo un costo de mil 500 pesos, el mismo monto vigente desde su relanzamiento en 2024. El secretario de Finanzas ha señalado en distintas ocasiones que la decisión de no incrementar el precio busca reducir confusiones entre los usuarios e incentivar a quienes aún no han realizado su trámite a hacerlo antes de que concluya el registro.

Temas Relacionados

CDMXLicencia de conducircancelaciónLicencia De Conducir Permanente CdmxSecretaría de Movilidadmexico-serviciosNewsroom MXtramitesrequisitosPolítica MexicanaClara Brugadamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: aspirantes de la UNAM bloquean Avenida Delfín Madrigal

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: aspirantes de la UNAM bloquean Avenida Delfín Madrigal 

América Femenil y sus mejores figuras tras ganar el Campeón de Campeonas 2026 a Tigres

El conjunto de Coapa logró su primer título de Campeón de Campeonas y completó un año marcado por la obtención de tres trofeos

América Femenil y sus mejores figuras tras ganar el Campeón de Campeonas 2026 a Tigres

Aspirantes marchan en la UNAM y exigen examen presencial sin inteligencia artificial

Un contingente de aspirantes, estudiantes y padres de familia se manifiesta este lunes tras la difusión de resultados del ingreso a licenciatura 2026

Aspirantes marchan en la UNAM y exigen examen presencial sin inteligencia artificial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La Fiscalía estatal detuvo a siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La sigilosa técnica con la que un mexicano lograba robar miles de dólares de cajeros automáticos en Honduras

Las autoridades hondureñas acusan al joven de 25 años de utilizar un teléfono celular para generar códigos que permitían extraer efectivo sin utilizar tarjetas bancarias; investigan si forma parte de una red de fraude internacional

La sigilosa técnica con la que un mexicano lograba robar miles de dólares de cajeros automáticos en Honduras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Michoacán con valor de más de tres millones de pesos

Desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Michoacán con valor de más de tres millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Capturan a “El Tío”, operador financiero y líder de una célula de Los Chapitos en Mazatlán

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador de Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

ENTRETENIMIENTO

María Sorté llama “bendecido de Dios” a su hijo Omar García Harfuch por sobrevivir al atentado de 2020

María Sorté llama “bendecido de Dios” a su hijo Omar García Harfuch por sobrevivir al atentado de 2020

¿A qué se dedican los hijos de Ernesto Laguardia? Así es la numerosa familia que dejó fuera de La Casa de los Famosos

¿Gema Garoa está embarazada? Actriz presenta náuseas y vómitos desatando rumores en La Casa de los Famosos México

Palenque Fiestas Octubre 2026: cómo y dónde comprar boletos para ver a Grupo Firme, Alfredo Olivas, Banda MS, El Potrillo y más

Encontronazo entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026: “Nada del pasado”

DEPORTES

Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS

Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS

América Femenil y sus mejores figuras tras ganar el Campeón de Campeonas 2026 a Tigres

Chicharito confirma su llegada al Atlético Dallas

México vs Costa Rica: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo partido del tricolor en el Campeonato CONCACAF Sub 20

Alexis López remonta en prueba de remo y consigue medalla de oro para México en los Juegos Centroamericanos 2026