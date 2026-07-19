PAN denuncia trato desigual del Gobierno y exige investigar a Marina del Pilar Ávila con la misma exigencia que a Ernesto Ruffo

El PAN pidió que las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios se desarrollen sin distinciones partidistas y con respeto al debido proceso. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al Gobierno Federal de aplicar la justicia con criterios políticos y demandó que las investigaciones contra servidores públicos y exfuncionarios se desarrollen sin distinción de partidos.

El posicionamiento ocurre tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y en medio de la controversia que enfrenta la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila, por la filtración de audios relacionados con presuntos contactos con intermediarios estadounidenses.

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PAN acusa persecución política contra la oposición

En un comunicado difundido este 19 de julio, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que existe un “doble rasero” en la aplicación de la ley, al considerar que políticos de oposición son investigados con mayor severidad, mientras que funcionarios de Morena enfrentan acusaciones sin consecuencias legales.

Comunicado oficial.

El líder panista afirmó que toda persona señalada por posibles delitos debe responder ante la justicia, independientemente de su afiliación política. En ese sentido, indicó que Ernesto Ruffo deberá aclarar los señalamientos que enfrenta respetando el debido proceso, pero insistió en que el mismo criterio debe aplicarse a otros casos.

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PAN pide investigar a Marina del Pilar y solicita que pida licencia

Romero también solicitó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pida licencia a su cargo para facilitar una investigación por las grabaciones filtradas en las que presuntamente conversa con intermediarios estadounidenses sobre su situación migratoria y la posibilidad de colaborar para evitar sanciones relacionadas con su visa.

La mandataria reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que fue víctima de un engaño y negó haber compartido información de seguridad nacional. Además, responsabilizó a su antecesor, Jaime Bonilla, de difundir los audios con fines políticos.

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Marina del Pilar Ávila se encuentra en el centro de una controversia por audios filtrados que, según la oposición, deben ser investigados por las autoridades. REUTERS/Jorge Duenes

Por su parte, el Gobierno Federal señaló que, tras revisar el contenido de las grabaciones, no encontró elementos que acrediten la comisión de un delito ni afectaciones a la seguridad nacional.

¿Qué señalamientos enfrenta Marina del Pilar?

Presuntos contactos con intermediarios estadounidenses .

Conversaciones relacionadas con su situación migratoria y su visa .

Supuesta disposición para colaborar con autoridades de Estados Unidos , según los audios filtrados .

La oposición exige una investigación imparcial y que solicite licencia mientras se esclarecen los hechos.

Ernesto Ruffo enfrenta proceso por presunto huachicol fiscal

Mientras tanto, Ernesto Ruffo Appel permanece sujeto a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

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Ernesto Ruffo Appel enfrenta una investigación federal por presunta participación en una red relacionada con el contrabando de combustibles. Ernesto Ruffo Appel

Tras más de 24 horas de audiencia, un juez federal le impuso prisión preventiva y ordenó su traslado al penal federal del Altiplano, mientras se define si será vinculado a proceso.

La investigación relaciona al exgobernador con la empresa Ingemar, de la cual es accionista mayoritario, y que presuntamente habría participado en un esquema para importar combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas, ocasionando un daño estimado en más de 4,000 millones de pesos por evasión fiscal.

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¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?

Presunta delincuencia organizada .

Presunto contrabando de combustibles .

Participación en una red de huachicol fiscal .

Presunta evasión de impuestos mediante importaciones irregulares .

Vínculos con operaciones relacionadas con la empresa Ingemar.

Romero cuestiona independencia del Poder Judicial

Durante su posicionamiento, el dirigente panista también expresó preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial, al considerar que recientes decisiones judiciales generan dudas sobre la independencia de los jueces.

Jorge Romero cuestionó las recientes decisiones judiciales y señaló la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial. Crédito: X/@SCJN

Según Romero, el cambio del juzgador que inicialmente rechazó órdenes de aprehensión y la posterior autorización de las mismas alimentan la percepción de que existen resoluciones influenciadas por intereses políticos.

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PAN anuncia acciones y exige aplicación pareja de la ley

Finalmente, Jorge Romero adelantó que Acción Nacional promoverá las denuncias correspondientes y solicitará que el Congreso cite a comparecer a los funcionarios involucrados en los casos que considera relevantes para el país.

Además, reiteró su llamado a que las autoridades investiguen por igual a funcionarios y exfuncionarios, sin importar el partido político al que pertenezcan, al sostener que el Estado de derecho debe aplicarse con los mismos criterios para todos los mexicanos.

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