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FGR abre indagatoria sobre cena de la FIFA en Castillo de Chapultepec: INAH reserva pago

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum asistió y aseguró que la FIFA rentó el recinto, la Fiscalía ya indaga cómo se acordó

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(Foto: Wiki Commons)
La FGR ya investiga la cena que la FIFA organizó previo al inició de la Copa del Mundo en el Castillo de Chapultepec. Crédito: Wiki Commons

Pese a que la propia presidenta Claudia Sheinbaum asistió, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por la cena privada que la FIFA organizó el pasado 10 de junio en el Castillo de Chapultepec.

El evento, al que también asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo como objetivo celebrar el inicio de la Copa Mundial 2026, que tuvo como sedes México, Estados Unidos y Canadá.

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Además, El Universal reportó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidió reservar la copia del comprobante del pago por más de 1.3 millones de pesos que realizó la FIFA por el uso del recinto, luego de considerar que hacer pública esa información podría afectar la investigación y el debido proceso.

INAH reserva información por investigación en curso

El diario tuvo respuesta a una solicitud de transparencia, en la que el Instituto explicó que la información fue clasificada porque hay abierta una carpeta de investigación en trámite.

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“Se justifica la clasificación de reserva de la información (…) por el hecho de que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación actualmente en trámite”, dice el INAH en la respuesta difundida por el medio impreso.

De acuerdo con el Instituto, entregar una copia del comprobante “violentaría la secrecía” de la investigación, porque el documento solicitado mantiene un vínculo directo con la indagatoria ministerial.

En la mañanera de este miércoles 18 de junio, la mandataria sostiene que el inmueble se arrienda desde hace años para distintos actos, tras la velada del 10 de junio previa al arranque del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)
En la mañanera de este miércoles 18 de junio, la mandataria sostiene que el inmueble se arrienda desde hace años para distintos actos, tras la velada del 10 de junio previa al arranque del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

Indagatoria deriva de denuncia de investigadores

Una denuncia de investigadores del INAH detonó una investigación por la autorización de una cena privada en el Castillo de Chapultepec, al considerar que el permiso pudo violar normas federales, según la investigación periodística.

La querella se presentó el 23 de junio por personal del propio Instituto y advierte posibles transgresiones a la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, entre otras disposiciones.

La cena se realizó para celebrar el arranque de la Copa del Mundo que organizaron México, Estados Unidos y Canadá. Al encuentro asistieron directivos de la FIFA, patrocinadores e invitados especiales, y la presidenta Claudia Sheinbaum acudió solo para ofrecer un mensaje de bienvenida.

INAH defiende evento de la FIFA

Previo a que se hiciera pública la existencia de la carpeta de investigación, el INAH informó que la FIFA sí pagó más de un millón de pesos por el uso del Castillo de Chapultepec y reiteró que el evento cumplió con la normatividad vigente y con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble.

También detalló que tuvo el propósito de promover el patrimonio cultural de México ante más de 200 representantes de distintos países, en el marco del Mundial 2026.

México fue una se las sedes de la FIFA y por eso organizaron una cena en el Castillo de Chapultepec. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
México fue una se las sedes de la FIFA y por eso organizaron una cena en el Castillo de Chapultepec. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que la renta del castillo no significó ninguna violación a la ley e insistió en que la denuncia promovida por investigadores del Instituto no procedía, al tratar de un pago de derechos por el uso del inmueble en el marco de un evento de “diplomacia cultural” relacionado con el Mundial.

Sheinbaum minimizó consecuencias del evento

Ahora que la Fiscalía investiga el ostentoso evento de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, no deja de llamar la atención que Sheinbaum Pardo dijo, en su conferencia prensa mañanera del 18 de junio, que el recinto “se renta para muchos eventos” y que esto ocurre “desde hace mucho tiempo”. Bueno, ya hay consecuencias legales.

Además, el INAH, en su normativa, establece que “no se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo” en recintos como el Castillo de Chapultepec.

Aunque la propia presidenta asistió y Cultura defendió la cena, de acuerdo con El Universal, la FGR ya abrió una investigación y el INAH optó por reservar el recibo de pago que hizo la FIFA mientras la investigación sigue su curso.

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