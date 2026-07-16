México

Gobierno de México anuncia estrategia para convertir el sargazo de Quintana Roo en fertilizante

La prioridad de las autoridades reside en fortalecer las capacidades para “pescar” el en altamar

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Sargazo en Tulum
El sargazo en Tulum (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor coordinada entre distintas dependencias federales y estatales para enfrentar el desafío del sargazo en Quintana Roo.

Durante la mañanera del pueblo de este 16 de julio en Palacio Nacional, la mandataria mexicana informó que parte de los trabajos conjuntos se centran en la transformación del alga en diversos productos, principalmente fertilizantes, aunque aún existen obstáculos para contar con herramientas que permitan su recolección en el mar.

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En el mismo sentido, explicó que la prioridad inmediata de las autoridades reside en fortalecer las capacidades para “pescar” la vegetación marina en altamar, ya que al llegar a la costa se descompone y genera ácido sulfhídrico, volviéndose tóxica y dificultando su manejo.

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