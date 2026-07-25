Pozole, flautas y sopes: los platillos que impulsan la posible venta de La Casa del Toño

La Casa del Toño presenta su pozole, flautas de pollo y sopes de frijol en una mesa con diversas salsas y acompañamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa del Toño, una de los restaurantes de comida mexicana más popular en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, está en proceso de analizar una posible venta cercana a los 400 millones de dólares a Grupo Gigante.

Si bien, La Casa el Toño se caracteriza por su venta de antojitos mexicanos a un precio razonable que los comensales disfrutan diariamente. Su variedad en el menú lo consolida como uno de los negocios mexicanos más exitosos y aquí te compartimos el tipo de comida y alimentos que más disfrutan los clientes en cada sucursal:

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Pozole

El platillo estrella y emblema de La Casa del Toño es el pozole en su versión rojo. Se ofrece con preparación de cerdo, pollo o vegetariano. Se sirve con lechuga, rábanos, orégano y cebolla.

Le puedes agregar el limón para un mejor sabor y solicitar una cesta de tostadas para acompañamiento. Es considerado por muchos como uno de los mejores pozoles de la Ciudad de México.

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Flautas

Tortillas crujientes y rellenas de pollo, res o papa, las flautas de La Casa del Toño se sirven bañadas en crema, queso rallado, lechuga y salsa de frijol. En cambio, las flautas ahogadas son una variante popular, servidas en salsa roja.

La Casa de Toño abre en la Terminal 1 del AICM y ofrece comida tradicional mexicana a viajeros. (Cortesía La Casa De Toño)

Si así lo deseas, puedes evitar los lácteos y solicitar un plato de guacamole con cilantro y cebolla para untar en tu orden de tres flautas, o bien puedes pedir una pieza y un plato de frijol refrito para una combinación que se apiade a tu gusto.

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Sopes

A base de maíz gruesa y suave, untada con frijoles y coronada con guisados como: bistec, pollo, chorizo, tinga o papa con chorizo, los sopes de La Casa del Toño lucen de un tamaño superior al promedio además de traer crema, queso y lechuga si así lo solicitas, ya que podrías omitir los primeros dos si no eres tolerante a la lactosa.

Quesadillas

Hechas de maíz, rellenas de queso o guisados, como flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado, tinga y champiñones, superan a la tradicional quesadilla en tamaño y a buen precio.

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Enchiladas

Quizá uno de los favoritos del público mexicano, las enchiladas verdes o rojas s están rellenas de pollo o queso, bañadas en salsa y acompañadas de crema, queso y cebolla.

Chilaquiles

De Verde o rojos, las puedes solicitar con pollo, huevo, bistec o sencillos. Los chilaquiles pueden estar cubiertos de crema, queso y cebolla si así lo deseas.

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La Casa del Toño sirve diversos platillos mexicanos como pozole, flautas y sopes a sus comensales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostadas

Antojito mexicano tradicional que consiste en una tortilla de maíz frita (tostada), cubierta con pata de res o de cerdo, pollo o frijol, puede tener lechuga, crema, queso y salsa para un sabor más picante a la hora de comer.

Tacos de cochinita

Los tacos con cochinita pibil son un platillo tradicional de México que se incluye en el menú de La Casa del Toño. Contiene cebolla morada encurtida y salsa de habanero o puedes añadir otro alimento extra que encuentras en tu mesa de servicio.

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Enfrijoladas

Son uno de los antojitos más solicitados y forman parte esencial de su menú tradicional. Dicho platillo consta de tortillas rellenas y bañadas en salsa de frijol negro, lo que les da su característico sabor y color. Por lo general, una orden incluye tres piezas.

Además de las comidas y alimentos que se mencionan anteriormente, cabe decir que La Casa del Toño cuenta de igual forma con una serie de bebidas con las que puedes darle un toque más fresco a tu paladar.

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Aguas frescas

Agua de horchata

Agua de jamaica

Agua de tamarindo

Estas aguas frescas suelen servirse en vasos grandes, con opción de refil en algunas sucursales.

Refrescos

Bebidas de la familia Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta, etc.), disponibles en diferentes presentaciones.

La Casa de Toño podría vender la franquicia a Grupo Gigante por 400MDD. (Cortesía La Casa De Toño)

Café y bebidas calientes

Café de olla (café tradicional mexicano, preparado con canela y piloncillo).

Café americano.

Otras bebidas

Agua natural embotellada

Éxito y modelo de negocio

La Casa de Toño una de las cadenas mexicanas más exitosas de la CDMX y Área Metropolitana. (Cortesía La Casa De Toño)

La Casa del Toño nació en 1985 como un pequeño puesto familiar en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco. Con el paso del tiempo, evolucionó gracias a un modelo basado en servicio rápido, precios de bajo costo y un menú enfocado en sus platillos estrella.

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El éxito comercial de La Casa del Toño se cimienta en una carta breve pero contundente de antojitos mexicanos: pozole, flautas, sopes y otros clásicos del menú como quesadillas, enchiladas, chilaquiles y postres caseros, principalmente el arroz con leche y flan napolitano.