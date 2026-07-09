México

¿Tienes entre 30 y 40 años? Abren vacantes de empleo para padres y madres en Tláhuac y Xochimilco

El Gobierno de la Ciudad de México abre la convocatoria del programa “Empleos Construyen Paz” para apoyar a jefas y jefes de familia en búsqueda de empleo formal

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Una madre y dos niñas guatemaltecas, con trajes tradicionales, comen en una mesa de madera. Sus platos incluyen arroz, frijoles, pollo frito y aguacate.
El Gobierno de la Ciudad de México abre la convocatoria del programa “Empleos Construyen Paz” para apoyar a jefas y jefes de familia en búsqueda de empleo formal.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar oportunidades laborales puede ser un gran reto para muchas familias, especialmente para aquellas que tienen menores de edad a su cuidado. Reconociendo esta necesidad en distintas zonas de la capital, las autoridades locales han lanzado una iniciativa dirigida a brindar apoyo directo a las jefas y jefes de familia que se encuentran en búsqueda activa de una ocupación formal.

Como parte de estos esfuerzos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ha anunciado la apertura de la convocatoria para unirse al programa oficial. Esta estrategia gubernamental está diseñada específicamente para madres y padres residentes de ciertas localidades en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, buscando llevar las oportunidades de trabajo directamente a los centros comunitarios de sus respectivas zonas.

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Detalles del Programa ‘Empleos Construyen Paz’

Para poder participar en esta oportunidad, los interesados deben cumplir con los criterios establecidos en la convocatoria oficial.

Requisitos principales:

Tener una edad comprendida entre los 30 y los 45 años.

Estar actualmente en búsqueda de empleo.

Ser madre o padre de hijas o hijos menores de 18 años.

Vivir en alguna de las siguientes zonas específicas:

  • Mixquic, en la alcaldía Tláhuac.
  • Selene, en la alcaldía Tláhuac.
  • San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco.
Las personas con hijas o hijos menores de 18 años que buscan una ocupación formal deben acudir al PILARES de su comunidad en Mixquic, Selene o San Gregorio Atlapulco, de 10:00 a 15:00 horas
Las personas con hijas o hijos menores de 18 años que buscan una ocupación formal deben acudir al PILARES de su comunidad en Mixquic, Selene o San Gregorio Atlapulco, de 10:00 a 15:00 horas (Secretaría del Trabajo )

Fechas y proceso de registro

El proceso para solicitar informes e inscribirse se llevará a cabo de manera presencial. Las personas que cumplan con el perfil requerido deberán acudir directamente a las instalaciones del PILARES de su comunidad.

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  • Fechas de inscripción: 9 y 10 de julio de 2026.
  • Horario de atención: De 10:00 a 15:00 horas.

Adicionalmente, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ha habilitado un canal de comunicación remoto. Para cualquier duda o aclaración sobre las vacantes, los ciudadanos pueden escribir al correo electrónico oficial: styfe.empleos.paz@trabajo.cdmx.gob.mx.

Talleres para fortalecer tu búsqueda de empleo

Además de las vacantes del programa “Empleos Construyen Paz”, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México también ofrece espacios de capacitación para que la ciudadanía pueda adquirir herramientas útiles durante su proceso de búsqueda de empleo. Entre estas asesorías se encuentran talleres sobre cómo elaborar un currículum vitae de alto impacto y cómo presentarse de manera efectiva a una entrevista laboral.

Para tener acceso a este taller, es requisito indispensable llenar un formulario a través de Google Forms. Al momento de realizar este registro, necesitarás tener a la mano documentos de identificación oficiales, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la credencial para votar (INE), debido a que la plataforma solicitará el ingreso de tus datos personales.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo convoca a madres y padres de 30 a 45 años con hijas o hijos menores, residentes de Mixquic, Selene o San Gregorio Atlapulco, para integrarse a vacantes
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo convoca a madres y padres de 30 a 45 años con hijas o hijos menores, residentes de Mixquic, Selene o San Gregorio Atlapulco, para integrarse a vacantes (@TrabajoCDMX )

Una vez que hayas terminado de vaciar la información requerida en el sistema, tendrás la opción de elegir el día y el horario que mejor se adapte a ti para tomar el taller. Por ahora, los horarios que se encuentran disponibles son:

  • Jueves 16 de julio de 2026 a las 12:00 horas.
  • Lunes 20 de julio de 2026 a las 12:00 horas.

Es importante destacar que ambas sesiones de asesoría se realizarán de manera completamente remota, lo que permite a los participantes conectarse desde cualquier lugar.

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