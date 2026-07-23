México sigue siendo prioridad para inversión de EEUU, asegura embajador Johnson tras reunión con cámara empresarial

U.S Ambassador to Mexico Ronald Johnson speaks during the event of the 249th Anniversary of the Independence of the United States at the U.S. ambassador's residence in Mexico City, Mexico June 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, junto con representantes de empresas estadounidenses con operaciones en el país. De acuerdo con un mensaje publicado por el propio diplomático en su cuenta de X (@USAmbMex), el encuentro tuvo como objetivo “reafirmar una prioridad simple”: que, bajo la administración del presidente Donald Trump, el sector privado es el que impulsa el crecimiento, la inversión y las oportunidades económicas entre ambos países.

Lo que dijo Johnson

En su publicación, Johnson señaló que las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen ambas economías y expanden la prosperidad de los dos lados de la frontera. El embajador reiteró el compromiso de la embajada estadounidense de continuar respaldando a las compañías de ese país que operan en territorio mexicano. El mensaje no incluyó anuncios de nuevas inversiones, acuerdos específicos ni cifras concretas, y se enmarca en una serie de encuentros similares que Johnson ha sostenido en los últimos meses con cámaras empresariales mexicanas y estadounidenses.

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Un patrón de acercamiento con el sector privado

Este encuentro se suma a una serie de reuniones que el embajador ha realizado con organismos empresariales desde su llegada al cargo en mayo de 2025. Entre ellas destacan sesiones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre nearshoring y seguridad regional, con el Consejo Nacional Agropecuario en torno a la seguridad alimentaria, y con representantes del sector energético para abordar la exportación petrolera entre ambos países. En todos los casos, el discurso de Johnson ha mantenido un eje similar: vincular la inversión privada con la narrativa de “prosperidad compartida” que la embajada estadounidense ha promovido durante la actual administración.

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El contexto: T-MEC y la agenda bilateral

La reunión con la Cámara de Comercio ocurre en medio de un momento sensible para la relación económica bilateral. Esta semana, México y Estados Unidos iniciaron la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que Washington rechazó, el 1 de julio, extender el acuerdo por otros 16 años y activó, en su lugar, un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Asimismo, el embajador Johnson se reunió el pasado martes con el canciller mexicano Roberto Velasco para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda bilateral, un encuentro en el que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ratificó el trabajo coordinado entre ambos países “con base en el respeto a las respectivas soberanías”.

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Lo que no se ha confirmado

Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos ni del CCE mexicano con detalles adicionales sobre los temas tratados en este encuentro específico, ni se han confirmado los nombres de las empresas participantes. Tampoco existe información oficial que vincule directamente esta reunión con la ronda de negociaciones del T-MEC en curso; ambos hechos coinciden en el tiempo, pero no hay una declaración pública que establezca una relación causal entre ellos.