México se une a sanciones de EE.UU contra 55 personas y empresas ligadas a Cartel Jalisco

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- El Gobierno de México bloqueó este jueves las cuentas de 55 individuos y empresas que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al vincularlos con una presunta red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó de esta medida en un comunicado y la enmarcó en las "acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada".

Después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Casa Blanca sancionó a 39 personas y 16 entidades vinculados al CJNG, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis de "indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".

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Entre ellos, detalló, están "operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles".

Asimismo, las autoridades mexicanas detectaron posibles "inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero".

La UIF concluyó que las entidades señaladas realizan actividades ilícitas o "presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente".

Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que incluyó a los individuos vinculados por EE.UU. al crimen organizado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), así como a otros ocho adicionales acusados de formar parte de la misma red del CJNG.

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"Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada", defendió la dependencia.

Washington sancionó a individuos que presuntamente trabajan para el CJNG y a empresas vinculadas con Audias Flores Silva, alias 'el Jardinero', identificado como un supuesto nuevo líder del grupo criminal que México detuvo en abril.

Entre las entidades acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a El Jardinero.

El año pasado, Washington designó al CJNG como organización terrorista junto a otros carteles del narcotráfico en México, en un contexto marcado por el aumento de la presión de la Casa Blanca al país vecino en la lucha contra el crimen organizado.

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El Ejército mexicano asestó un duró golpe a la cúpula del CJNG en febrero de este año, cuando su líder, conocido como 'El Mencho, fue abatido en un operativo federal en la sierra de Jalisco, histórico bastión del cartel. EFE