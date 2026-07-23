México

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 23 de julio

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)

Los precios de los combustibles en Puebla varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes en Puebla de este jueves 23 de julio de 2026.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.737pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.052pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.021pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este jueves 23 de julio

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este jueves 23 de julio

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este jueves 23 de julio

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este jueves 23 de julio

Vinculan a proceso a Liliana “N” por caso del perrito Rocky en Saltillo

La dueña de Rocky fue enviada al centro para mujeres, pocas horas después de que el animal murió en el hospital veterinario

Vinculan a proceso a Liliana “N” por caso del perrito Rocky en Saltillo

TEPJF confirma que el partido PAZ ofreció despensas a cambio de asistir a asambleas: mantiene multas del INE

Se vulneró el derecho de libre afiliación al ofrecer despensas durante asambleas en Jalisco

TEPJF confirma que el partido PAZ ofreció despensas a cambio de asistir a asambleas: mantiene multas del INE

Quién fue Karl Dönitz, el almirante nazi y sucesor de Hitler cuyo nombre lleva la Academia Militarizada donde murió Dafne Zapata

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz

Quién fue Karl Dönitz, el almirante nazi y sucesor de Hitler cuyo nombre lleva la Academia Militarizada donde murió Dafne Zapata
MÁS NOTICIAS

NARCO

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

ENTRETENIMIENTO

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate