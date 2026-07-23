EEUU impone nueva ola de aranceles a distintos países, incluyendo uno del 10% a México

Estados Unidos impuso aranceles de 10% y 12.5% a 60 economías, incluido México, por no prohibir ni hacer cumplir de forma efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles de 10% y 12.5% a 60 economías, entre ellas México, por no imponer ni hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso, una medida ordenada por el presidente Donald Trump que busca responder, bajo la Sección 301, a lo que dicho país considera una práctica que restringe su comercio.

Dicha decisión llega después de 60 investigaciones iniciadas el 12 de marzo de 2026 por órdenes de Donald Trump, dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y la revisión de más de 2 mil 100 comentarios del público.

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En el grupo donde la tasa aplicable será de 10% aparece México junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

Según el comunicado, esa categoría incluye a las economías que ya imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso, que se comprometieron a imponerla y hacerla cumplir mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, o que adoptaron un régimen parcial para impedir la entrada de ciertos bienes producidos bajo esas condiciones.

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Estados Unidos dividió las sanciones en tres niveles

Estados Unidos dividió las sanciones en tres niveles y fijó para el resto de las economías investigadas una tasa de 12.5%, mientras ciertos productos de la Unión Europea, Japón y Suiza enfrentan 10% o 12.5%. (Europa Press)

La misma determinación establece que ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza enfrentarán aranceles de 10% o 12.5%, descontando la tasa de Nación Más Favorecida, siempre que no estén exentos por otras disposiciones. Para todas las demás economías investigadas, la tasa fijada será de 12.5%.

Sostuvo la USTR que estas decisiones derivan de una conclusión emitida del pasado 2 de junio, cuando determinó que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas eran irrazonables y obstaculizaban o restringían el comercio estadounidense.

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El embajador Jamieson Greer dijo en el comunicado que “el presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales”.

También afirmó: “Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

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Ebrard dice que la resolución 301 de Estados Unidos no modifica el arancel efectivo para México

Ebrard afirmó que más de 80% de las exportaciones de México quedan excluidas de aranceles al cumplir con el T-MEC. (X/@m_ebrard)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este 23 de julio que la resolución comercial de Estados Unidos no cambia el arancel efectivo que México paga hoy: más de 80% de las exportaciones del país quedan excluidas al cumplir con el T-MEC.

En un mensaje en redes sociales, Ebrard explicó que revisaron “un poquito más de 400 cuartillas” y que el gravamen aplicable a lo que no cumple las reglas de origen se mantiene en 10%, aunque “cambia de fundamento” tras sustituirse la norma 122 por la 301 para 60 países.

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El funcionario señaló que este día también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y que el Gobierno Federal “sigue avanzando” en conversaciones con el embajador Jamieson Greer para “aproximar las posiciones” de lo que buscan Estados Unidos y México, con base en la integración económica entre ambos países.

Ebrard afirmó que el gobierno mexicano ya tenía conocimiento del contenido por la USTR y por Greer, y precisó que la publicación ocurrió porque mañana vence el plazo que tenía Estados Unidos para difundirla.

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Sheinbaum informa avances en la revisión del T-MEC tras reunirse con Jamieson Greer

La visita de Jamieson Greer corresponde a la tercera ronda bilateral de revisión del T.MEC. (@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 23 de julio que avanzaron en la revisión del T-MEC y en acuerdos bilaterales tras reunirse en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La visita de Greer forma parte de la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC. De acuerdo con la USTR, el funcionario permanecerá en México del 22 al 24 de julio, mientras que los equipos técnicos de ambos países iniciaron trabajos formales el pasado 21 de julio.

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Sheinbaum difundió el resultado del encuentro en su cuenta oficial de X. Según publicó la mandataria, ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en acuerdos bilaterales “en beneficio de ambos pueblos”.