Político de BC respalda versión de Marina del Pilar sobre implicación de Jaime Bonilla en su reunión con supuestos agentes de EEUU

Durante una entrevista con Milenio, el exmandatario de Baja California sostiene que la actual gobernadora estaría ligada a actividades ilícitas y asegura que esos señalamientos los ha expuesto desde hace tiempo, incluso ante el Senado.

Jaime Martínez Veloz, exdiputado y presidente del Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez”, respaldó la versión de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre la presunta implicación del exgobernador Jaime Bonilla Valdez en concretar la reunión que sostuvo con intermediarios estadounidenses.

Luego de la filtración de audios en los que la gobernadora habla con presuntos agentes de ese país, y de que acusó de manera pública al también comisionado del Partido del Trabajo de ayudarle a concretar la reunión para arreglar su situación migratoria tras perder su visa en mayo de 2025, el exdiputado reveló nuevos datos que, dijo, está dispuesto a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean investigados.

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Una reunión previa a la difusión de audios que también apunta a Jaime Bonilla

En entrevista con Aristegui Noticias, Martínez Veloz detalló que el pasado 12 de junio acudió a desayunar con una persona a la que ayudaba en un asunto agrario en Ensenada, Baja California. En el sitio, encontró a dos personas más, identificadas como Carlos “N” y Luis Armando Montes Trujillo, de los cuales uno se presentó como agente del FBI.

“Yo no estoy diciendo que sea agente del FBI, él fue el que dijo que era agente del FBI”, explicó al no haber podido comprobar que el hombre pertenecía a dicha agencia.

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Foto: Redes sociales

De acuerdo con su versión, Carlos “N” le comentó sobre un encuentro que habría sostenido con Marina del Pilar motivado por el propio Jaime Bonilla, a quien señaló de haberlo acercado a la gobernadora, esto tras una reunión de conciliación política promovida por César Yáñez y en la que también habrían participado otros funcionarios estatales, la cual fue reportada por el Semanario Zeta.

Martínez Veloz explicó que el supuesto agente estadounidense también mencionó que la gobernadora “no quería cooperar”, y le pidió que él facilitara un acercamiento con personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para favorecer una investigación contra Marina del Pilar.

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“Pensaron que quizá yo podía caer en la trampa”, dijo respecto al encuentro que sostuvo con el presunto agente del FBI que habría estado involucrado en las pláticas con la gobernadora.

En un mensaje difundido este martes, la mandataria de Baja California atribuye al exgobernador el arreglo del encuentro con supuestos interlocutores de Estados Unidos y sostiene que analiza acudir a instancias por la difusión del material

Durante el desayuno, explicó, le mencionaron que tenían grabada la conversación con Marina del Pilar; tras la difusión de los audios filtrados, dijo que logró identificar coincidencias con lo que le fue informado en el encuentro: la “ofensiva mediática” de Jaime Bonilla y la aparición de un nombre que ya había escuchado.

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El exdiputado también dijo que escuchó declaraciones públicas en las que Simón Levy afirmó haber participado en la operación: “Está confesando públicamente que él indujo a personas a que se hicieran parecer como agentes del FBI cuando él dice que no lo son”, afirmó.

Analiza denunciar ante la FGR

Jaime Martínez Veloz indicó que envió una carta a la presidenta Sheinbaum para informarle sobre la reunión, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta. Asimismo, dijo que ya analiza presentar una denuncia formal ante la FGR.

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Cabe señalar que el exgobernador, Jaime Bonilla, negó su participación en las entrevistas de Marina del Pilar con presuntos agentes estadounidenses o en grabar conversaciones debido a que desde hace varios años han sido “enemigos políticos”, acusando que la gobernadora atraviesa una “crisis de pánico”.

Nuevo audio de Marina del Pilar deja al descubierto presunta voz de Jaime Bonilla. La gobernadora dijo que el exmandatario la contactó por WhatsApp para pedirle que recibiera a las personas que tenían la intención de "apoyar". (Foto: redes sociales)

“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y sanciones que podrían resultarle”, dijo.

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Luego de negarlo, calificó a la mandataria como “una narcotraficante” durante una entrevista con Milenio y aseguró sostener estos señalamientos “fuerte y claro” desde hace tiempo, incluso ante el Senado de la República.

Las declaraciones de Jaime Martínez Veloz serían un respaldo para la gobernadora de Baja California al concordar en ciertos señalamientos; sin embargo, el exdiputado negó a la periodista Aristegui tener alguna afinidad con Marina del Pilar.

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