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Ryan García asegura que quiere vengar a México de Inglaterra en su pelea contra Conor Benn: “Quiero que toda la selección esté ahí”

“The King” afirmó que su meta es vencer al pugilista británico como una especie de revancha simbólica por la eliminación de la Selección Mexicana

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Ryan García, un boxeador sin camiseta y tatuado, grita de alegría con los brazos en alto y guantes de boxeo, celebrando en el ring con un cinturón verde y dorado del CMB
Ryan García festeja su victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el 21 de febrero de 2026 en Las Vegas. ((AP Foto/Lucas Peltier))

Ryan García vinculó su pelea contra Conor Benn con el orgullo mexicano y el deseo de reivindicación tras la actuación de la Selección Nacional en la Copa del Mundo. En entrevista con Paramount+, el boxeador mexicoamericano expresó que ve en su combate la oportunidad de demostrar el carácter y la fortaleza que, a su juicio, también mostró el equipo mexicano durante el torneo internacional.

En ese contexto, García afirmó que su meta es vencer al pugilista británico como una especie de revancha simbólica por la eliminación de México ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026. Durante la misma charla señaló que buscará dejar claro su origen mexicano y la determinación de no ser menospreciado por sus rivales.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El árbitro Alireza Faghani muestra tarjeta roja a Jarell Quansah de Inglaterra. REUTERS/Henry Romero
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El árbitro Alireza Faghani muestra tarjeta roja a Jarell Quansah de Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

Además, a su muy estilo, García manifestó su intención de invitar a los jugadores de la Selección Mexicana al evento. Planteó que quiere que estén presentes en la pelea para presenciar el resultado y compartir el sentido de orgullo nacional que lo motivaba en ese enfrentamiento.

“Al final del día voy a mostrarle lo que pasa, y mostrarle que soy mexicano y que tengo corazón y que le daré una paliza. Voy a enviarlo a Reino Unido bebiendo un poco de té (a Conor Benn). Estaba apoyando a México durante la Copa del Mundo, se quedaron cortos pero mostraron ese corazón, sabes, ese corazón de campeón. El 12 de septiembre voy a mostrarles que no puedes joderte de nosotros. Así que vamos a vengar por la Selección Nacional de México y quiero que toda la Selección Mexicana esté ahí. Voy a conseguirle a todos entradas solo para que puedan ver como le doy una paliza”

García vs Conor Been

La pelea entre Ryan García y Conor Benn está programada para el 12 de septiembre de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate marcará la primera defensa del título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por parte de García, quien llega tras conquistar el campeonato en febrero de este año al derrotar a Mario Barrios por decisión unánime.

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Ryan García, de 27 años, nacido en Victorville, California y de raíces mexicanas, registra 25 victorias (20 por nocaut) y 2 derrotas en su carrera profesional. Se distingue por su velocidad de manos y un potente gancho de izquierda, aunque ha recibido críticas por su defensa.

Ryan García da su pronóstico de la pelea Canelo vs Crawford (Foto: LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL FUERA)
Ryan García da su pronóstico de la pelea Canelo vs Crawford (Foto: LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL FUERA)

Conor Benn, británico de 29 años, suma 26 victorias y 1 derrota. Es conocido por su estilo agresivo y por ser hijo del histórico boxeador Nigel Benn. En 2025 perdió el invicto ante Chris Eubank Jr., pero logró la revancha ese mismo año. Su carrera ha estado marcada por rivalidades en el boxeo británico y por superar controversias relacionadas con pruebas antidopaje.

La función será promovida por Golden Boy Promotions y Zuffa Boxing, en una fecha tradicional para el boxeo mexicano por su cercanía con el Día de la Independencia. Los detalles sobre la transmisión en México aún están pendientes de confirmarse.

México y su dolorosa derrota ante Inglaterra

El desenlace para la Selección Mexicana en el enfrentamiento contra Inglaterra dejó una huella amarga en la memoria de los aficionados. La eliminación en octavos de final tras un duelo vibrante y disputado representó el cierre inesperado de una campaña que, hasta ese momento, había sido motivo de alegría y orgullo nacional.

Durante la Fase de Grupos, el equipo tricolor logró algo que pocos anticipaban. Consiguió tres victorias consecutivas: primero, superó a Sudáfrica con un marcador de 2-0, luego se impuso 1-0 ante Corea del Sur y finalmente goleó 3-0 a República Checa. Estos resultados fortalecieron la conexión entre el plantel y la afición, generando una ola de optimismo entre los seguidores.

El paso a dieciseisavos de final confirmó el buen momento del conjunto. México enfrentó a Ecuador y selló su clasificación con un triunfo por 2-0. Ese resultado incrementó la expectativa de que el equipo hiciera historia y avanzara aún más en el torneo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs

El partido frente a Inglaterra en la ronda de octavos de final resultó ser uno de los momentos más difíciles para el fútbol mexicano. Después de luchar durante los 90 minutos, el marcador finalizó 3-2 a favor del equipo europeo, lo que significó la despedida del combinado azteca de la competencia.

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