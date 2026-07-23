Crece actividad económica en México: INEGI reporta que la agricultura y los servicios la impulsan al 1,1% interanual

El mapa de México ilustra un crecimiento del 1,1% en la actividad económica interanual, con la agricultura y los servicios como sectores clave, según datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de México mostró señales de crecimiento durante mayo de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un incremento anual de 1.1% en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado un termómetro del desempeño económico del país en el corto plazo.

De acuerdo con las cifras difundidas este jueves por el Inegi, el resultado estuvo respaldado por el fuerte crecimiento de las actividades primarias y el avance del sector servicios, aunque las actividades secundarias registraron un retroceso respecto al mismo mes del año anterior.

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Una ilustración muestra la actividad económica de México con un ganadero, ganado y fábricas, junto a un gráfico de barras y flechas ascendentes que indican crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura y servicios impulsan el crecimiento de la economía en mayo

En cifras originales, las actividades primarias crecieron 7.6% anual, convirtiéndose en el principal motor del desempeño económico durante mayo.

Al interior de este sector destacó el aumento de 8.7% en la agricultura, mientras que la cría y explotación de animales avanzó 5%.

La infografía ilustra el crecimiento económico de México en mayo, con la agricultura y los servicios como principales impulsores, mostrando datos de sectores con alzas y bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, las actividades terciarias, que agrupan al comercio y los servicios, registraron un crecimiento de 1.7% anual.

Entre los rubros con mejor desempeño sobresalieron:

Comercio al por mayor: +8.8%.

Servicios de salud y asistencia social: +2.9%.

Servicios financieros y de seguros: +2.6%.

Comercio al por menor: +0.6%.

No obstante, algunos segmentos presentaron caídas, como los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, con una disminución de 2.1%, y el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, que retrocedió 1.9%.

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La industria sigue mostrando debilidad pese al avance de la minería

Las actividades secundarias, relacionadas con la industria, disminuyeron 0.7% anual durante mayo.

Aunque la minería registró un crecimiento de 3.9%, otros componentes industriales mantuvieron un comportamiento negativo:

Manufacturas: -1.5%.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica: -0.9%.

Construcción: -0.3%.

Estos resultados reflejan que el sector industrial continúa enfrentando retos, pese al mejor desempeño observado en otras actividades económicas.

La minería registró un crecimiento de 3.9%. Foto: EFE/ Miguel Sierra

¿Qué mostró el IGAE en cifras desestacionalizadas?

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) también presentó resultados positivos al eliminar los efectos estacionales y de calendario.

En cifras desestacionalizadas, el indicador aumentó 2% respecto a abril de 2026, lo que representa una aceleración de la actividad económica durante el quinto mes del año.

El resultado llega después de que en abril el IGAE reportó un crecimiento anual de 2.3%, impulsado entonces por avances de 4.4% en las actividades primarias, 2.3% en las secundarias y 2.2% en las terciarias.

¿Cómo ha evolucionado el crecimiento económico de México?

El IGAE es un indicador preliminar elaborado por el Inegi que permite conocer la evolución de la economía mexicana antes de la publicación del Producto Interno Bruto (PIB).

Una infografía de Infobae detalla la evolución del crecimiento económico anual de México entre 2021 y 2025, que muestra una desaceleración constante hasta un 0.6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la economía nacional creció 0.6%, manteniendo una tendencia de desaceleración observada en los últimos años. Según las cifras actualizadas del organismo, el crecimiento económico ha sido el siguiente:

2025: 0.6%.

2024: 1.5%.

2023: 3.2%.

2022: 3.9%.

2021: 6.1%.

Pese al menor dinamismo, diversos analistas consideran que México ha logrado evitar una recesión técnica, en parte porque el impacto de los aranceles de Estados Unidos ha sido menor al previsto. Sin embargo, coinciden en que la economía continúa mostrando un crecimiento moderado y enfrenta desafíos para recuperar un mayor ritmo de expansión.

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