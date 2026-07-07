Morena niega ser un “narco gobierno” y pide a Estados Unidos explicar el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada

Ariadna Montiel respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y exigió a Estados Unidos una explicación oficial sobre el operativo y la presunta intervención del FBI.

Morena rechazó las acusaciones que buscan vincular al movimiento con el crimen organizado y respaldó la exigencia del Gobierno de México para que Estados Unidos esclarezca la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a ese país.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que el partido mantiene una postura de combate a la delincuencia dentro del marco de la ley y afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía mexicana.

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“Nosotros somos el movimiento, el partido y el gobierno que trabaja por el bienestar del pueblo”, afirmó la dirigente, al rechazar los señalamientos que califican a Morena como un “narco gobierno”.

Morena exige información oficial sobre el operativo

Montiel respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina cuestionó las versiones sobre el operativo mediante el cual “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos.

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Ariadna Montiel respaldó la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Estados Unidos esclarezca la presunta participación del FBI en el operativo.

La dirigente recordó que, tras la captura del presunto líder del Cártel de Sinaloa, el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró que ninguna agencia de seguridad de su país había participado en la operación.

Sin embargo, recientes versiones periodísticas atribuyen la intervención al FBI.

Ante ello, Morena pidió que el gobierno estadounidense informe oficialmente cómo ocurrió el operativo.

“Desde que sucedió este hecho, México solicitó información. Nosotros no nos regimos por versiones, sino por información oficial, y eso es lo que seguimos solicitando”, expresó Montiel.

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Defensa de la soberanía y cooperación bilateral

La dirigente morenista señaló que el partido respalda la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado, siempre que ésta se realice mediante los mecanismos institucionales y con respeto al Estado de derecho.

Morena afirmó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe realizarse mediante acuerdos institucionales y con respeto a la soberanía nacional. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Añadió que Morena está a favor de que todas las personas involucradas en actividades delictivas enfrenten la justicia, pero insistió en que cualquier actuación de autoridades extranjeras en territorio mexicano debe apegarse a los acuerdos internacionales y contar con la coordinación correspondiente.

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Montiel responde a críticas sobre presuntos nexos con el narcotráfico

Durante su intervención, Ariadna Montiel rechazó las acusaciones que buscan relacionar a Morena con organizaciones criminales y aseguró que los antecedentes de presuntos acuerdos con el narcotráfico corresponden a administraciones pasadas.

Como ejemplo, recordó que durante el gobierno de Vicente Fox ocurrió la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien permaneció prófugo durante los dos gobiernos panistas hasta su posterior captura.

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Ariadna Montiel rechazó los señalamientos que buscan vincular a Morena con organizaciones criminales y afirmó que dichas acusaciones corresponden a una estrategia de desprestigio. (Foto: Morena)

También mencionó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

La dirigente afirmó que el actual gobierno mantiene una estrategia enfocada en la seguridad, la atención a las causas de la violencia y programas dirigidos a las y los jóvenes como parte de la construcción de la paz.

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Claves del debate sobre el caso de “El Mayo” Zambada

El caso ha reavivado el debate sobre la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Entre los principales puntos destacan:

Morena respaldó la exigencia del Gobierno de México para conocer cómo ocurrió el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ariadna Montiel pidió al gobierno estadounidense emitir una versión oficial sobre la presunta participación del FBI .

Claudia Sheinbaum cuestionó la contradicción entre las declaraciones del exembajador Ken Salazar y las recientes versiones periodísticas.

Morena reiteró que la cooperación bilateral debe desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y dentro del marco legal.

La dirigencia nacional rechazó los señalamientos que vinculan al partido con el crimen organizado.

El caso abrió un nuevo debate sobre la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, luego de cuestionamientos sobre la forma en que se realizó el operativo. REUTERS/Jane Rosenberg

Oposición y Morena confrontan posturas

Mientras Morena insiste en que el centro del debate debe ser el respeto a la soberanía nacional y la transparencia sobre el operativo, legisladores de oposición criticaron la postura del gobierno federal y acusaron a la administración de priorizar este caso sobre otros problemas de seguridad.

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En contraste, dirigentes y legisladores morenistas defendieron el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteraron que la exigencia de esclarecer la actuación de autoridades estadounidenses no representa una defensa del presunto líder criminal, sino un llamado a garantizar que toda acción en materia de seguridad se lleve a cabo conforme a la ley, con coordinación institucional y respeto a la soberanía de México.