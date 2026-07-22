Exfuncionaria del Hospital Infantil de México denuncia ser despedida tras reportar irregularidades en pagos y renovación de contratos

Enid Álvarez Soberanis, exjefa de Comunicación Social y SEMESATEL del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ofrece una conferencia de prensa donde presenta una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades y actos de corrupción dentro de la institución. La declaración aborda el uso indebido de recursos públicos y facultades.

El Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) enfrenta una nueva controversia luego de que personal que denunció presuntas irregularidades administrativas fuera despedido, pese a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) habría ordenado medidas de protección para quienes presentaron las quejas.

En conferencia de prensa, Enid Álvarez Soberanis, afirmó que fue obligada a firmar su renuncia días después de denunciar presuntas anomalías relacionadas con el manejo de recursos públicos y procesos administrativos dentro del hospital.

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Enid explicó que laboró alrededor de 12 años en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde encabezó el área de Comunicación Social y posteriormente el Centro Mexicano de Educación en Salud por Televisión (CEMESATEL).

De acuerdo con su testimonio, después de presentar denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y otras instancias fiscalizadoras, fue citada por directivos del hospital para solicitarle que firmara su renuncia por una supuesta “pérdida de confianza”. La exfuncionaria aseguró que se negó a hacerlo por considerar que no existía una causa legal para separarla del cargo:

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El miércoles 15 de julio, el mismo día en que presenté la ampliación de la denuncia, la doctora Claudia Gutiérrez me llamó a su oficina y me pidió que firmara mi renuncia por pérdida de confianza; obviamente, no firmé. Al día siguiente, cuando intenté ingresar al hospital, se me negó el acceso, me retiraron el tarjetón del vehículo, me mostraron un oficio firmado por la doctora en el que se solicitaba que se impidiera mi acceso por todas las puertas.

Álvarez Soberanis sostiene que el despido constituye una represalia directa por haber señalado presuntas anomalías administrativas y afirmó que continuará el proceso legal para impugnar la decisión.

Trabajadores aseguran que continúan las represalias

De acuerdo con las denuncias difundidas por trabajadores del instituto, las presuntas represalias no se limitan al caso de Enid Álvarez.

Personal del Hospital Infantil Federico Gómez aseguró que otros empleados que colaboraron en las denuncias también han enfrentado cambios de funciones, procedimientos administrativos y otras medidas disciplinarias, pese a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habría instruido implementar mecanismos de protección para evitar afectaciones laborales contra los denunciantes.

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Según La Jornada, hasta el momento las autoridades del hospital no habrían cumplido plenamente con dichas medidas de protección, situación que los trabajadores consideran una vulneración a los mecanismos destinados a proteger a quienes denuncian posibles actos de corrupción.

¿Qué irregularidades denuncian dentro del Hospital Infantil Federico Gómez?

Las denuncias presentadas por la exfuncionaria y otros trabajadores hacen referencia a diversas presuntas irregularidades administrativas, entre ellas:

Posibles anomalías en el manejo de recursos públicos.

Procesos administrativos que presuntamente incumplirían la normatividad.

Decisiones relacionadas con contrataciones y operación interna.

Posibles actos de corrupción, cuya investigación fue solicitada ante distintas autoridades competentes.

Hasta ahora, las denuncias permanecen en proceso de revisión y no existe una resolución definitiva que confirme la existencia de responsabilidades administrativas o penales.

Hospital Infantil de México ya había estado en la mira por casos de acoso sexual y laboral

La controversia por el presunto despido de trabajadores que denunciaron irregularidades ocurre apenas unas semanas después de que el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) enfrentara otra crisis institucional. En mayo de 2026, médicos residentes iniciaron un paro activo de actividades no críticas para denunciar presuntos casos de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y abuso de autoridad al interior del instituto.

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Un doctor académico de la UNAM sonríe frente al icónico Hospital Infantil de México Federico Gómez en una imagen con estética de revista antigua, destacando su compromiso con la salud infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mensaje difundido públicamente, los residentes exigieron la destitución de directivos señalados en las investigaciones por acoso, entre ellos, los doctores Adrián Chávez López y Víctor Olivar López.

Como parte de la protesta, los residentes conformaron la Coalición de Médicos Residentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez y dirigieron un pronunciamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud, David Kershenobich, y a otras autoridades federales.

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Un médica residente denunció por acoso sexual y laboral a director general del Hospital Infantil de México. | Jovany Pérez

En él exigieron la destitución temporal de directivos señalados mientras se desarrollaban las investigaciones, garantías de no represalias para quienes denunciaran, una mesa de diálogo institucional y condiciones de trabajo y formación libres de violencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también intervino en el caso mediante un pronunciamiento público, en el que expresó su preocupación por las denuncias y exhortó a las autoridades sanitarias a garantizar investigaciones imparciales, proteger a las personas denunciantes y fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar el acoso sexual y laboral dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. La Comisión advirtió que este tipo de situaciones reflejan un problema estructural que afecta a médicos en formación y que puede derivar en represalias contra quienes presentan quejas.

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Este antecedente da un contexto más amplio a las denuncias actuales por los presuntos despidos de trabajadores que reportaron irregularidades administrativas, pues ambos casos comparten una exigencia central: que las personas que recurren a los mecanismos institucionales de denuncia cuenten con protección efectiva y no enfrenten consecuencias laborales por hacerlo.