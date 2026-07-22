México

Aguinaldo 2026: quiénes lo reciben, cuánto les toca y cuándo se paga

Desde el trabajador eventual hasta el comisionista, ningún patrón puede negarse a pagar aguinaldo antes del 20 de diciembre y quien no cumpla enfrenta multas de más de 500 mil pesos

Guardar
Google icon
Hombre latino con overol azul, casco blanco y gafas de seguridad, sostiene billetes de pesos mexicanos de varias denominaciones y levanta el pulgar en una obra en construcción.
El aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable establecido en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas las personas con una relación laboral formal en México tienen derecho al aguinaldo: trabajadores de base, de confianza, eventuales, comisionistas y agentes de comercio, entre otros.

El monto mínimo es de 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

PUBLICIDAD

Incluso quien no completó el año recibe la parte proporcional al tiempo trabajado, aunque ya no labore en la empresa.

Infografía sobre el aguinaldo en México con texto y gráficos de personas, edificios, apretón de manos, dinero, calendario, reloj y libro de ley.
La infografía ilustra los derechos y reglas del aguinaldo en México, incluyendo quiénes lo reciben, el monto mínimo y la fecha límite de pago conforme a la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto mínimo de aguinaldo debe ser de 15 días de salario, según la LFT

El artículo 87 indica: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.”

PUBLICIDAD

El cálculo parte del salario diario ordinario —no del salario diario integrado del IMSS, que incluye otras prestaciones y responde a un propósito distinto.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Ningún patrón puede argumentar dificultades económicas para no pagar el aguinaldo o reducir su monto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, para un trabajador con sueldo mensual de 15 mil pesos, el salario diario es de 500 pesos y el aguinaldo mínimo asciende a 7 mil 500 pesos.

Los contratos colectivos o políticas internas de cada empresa pueden elevar ese número; reducirlo está prohibido.

Para quienes tienen salario variable, como los comisionistas, agentes de seguros o vendedores la base de cálculo es el promedio diario de los ingresos del último año o del tiempo laborado, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en su portal oficial.

La PROFEDET ofrece orientación jurídica gratuita a trabajadores en cualquier tema de derechos laborales, entre ellos dudas sobre el aguinaldo. (YouTube/@profedet9218)

Los trabajadores del Estado deben recibir 40 días de pago en el aguinaldo

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fija un piso distinto al del sector privado: 40 días de salario mínimo.

Empleados mexicanos laboran en una oficina gubernamental con computadoras, documentos y banderas de México. Un letrero "GOBIERNO DE MÉXICO" es visible.
Los trabajadores al servicio del Estado reciben el doble que el mínimo del sector privado: 40 días de salario, en dos pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago se divide en dos partes: 20 días antes del 15 de diciembre y los 20 días restantes a más tardar el 15 de enero de 2027, con base en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aguinaldo para pensionados del IMSS e ISSSTE: meses de cobro y montos

Para los jubilados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el aguinaldo equivale a 30 días de pensión y se deposita automáticamente junto con la mensualidad ordinaria.

Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
El ISSSTE paga el aguinaldo en dos partes: la primera en la primera quincena de noviembre de 2026 y la segunda en enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial del IMSS fija esa fecha en el lunes 2 de noviembre de 2026. Los extrabajadores del propio instituto reciben el equivalente a dos meses de pensión.

El ISSSTE entrega el beneficio en dos exhibiciones: la primera durante la primera quincena de noviembre de 2026 y la segunda en enero de 2027. El total equivale a 40 días de pensión.

Oficina amplia con múltiples empleados mexicanos, algunos sentados en escritorios usando computadoras y manipulando documentos, y otros de pie conversando.
Los trabajadores tienen hasta el 20 de diciembre de 2027 para reclamar ante la PROFEDET si su aguinaldo 2026 no fue pagado o fue incompleto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos institutos el depósito es automático y no requiere trámite.

Quién sí paga impuestos por su aguinaldo y quién no, esto dice la LFT

El artículo 93, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) las gratificaciones anuales hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general.

Infografía sobre aguinaldo, impuestos y exención fiscal. Muestra una balanza, bolsas de dinero, calendario, calculadora y documentos con texto explicativo.
La infografía de Infobae detalla la exención fiscal del aguinaldo en México para 2026, indicando el tope de 3.519,30 pesos y cómo se aplica el Impuesto sobre la Renta al excedente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la UMA (Unidad de Medida y Actualización, referencia oficial para calcular obligaciones fiscales y laborales) diaria de 2026 equivalente a 117.31 pesos, el límite de exención es de 3 mil 519 pesos con 30 centavos.

Un aguinaldo igual o menor a esa cifra no genera impuestos. Si la supera, el ISR se calcula únicamente sobre el excedente mediante la tarifa del artículo 96 de la misma ley.

Patrones que no paguen aguinaldo enfrentan multas de más de 500 mil pesos

El artículo 1002 de la LFT establece sanciones para quienes incumplan con el pago, lo entreguen incompleto o fuera del plazo.

Cuatro trabajadores mexicanos: un constructor, un agricultor, una profesional y una agente de policía sostienen pesos mexicanos. Manos muestran sobre con pesos.
El aguinaldo es independiente de cualquier otra prestación; el patrón no puede descontarlo ni compensarlo con otros pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones van entre 50 y 5 mil veces el valor de la UMA diaria, lo que en 2026 equivale a multas de entre 5 mil 865 y 586 mil 550 pesos.

Los trabajadores tienen un año a partir del 20 de diciembre para presentar su reclamación ante la Profedet, sin costo.

Temas Relacionados

AguinaldoLey Federal Del TrabajoDerechos LaboralesTrabajo FormalDineromexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

Humberto Corona y Natanael Vázquez fueron vistos por última vez el 17 de julio y sus familiares temen que sean víctimas de reclutamiento forzado

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

Revelan el futuro de Memo Ochoa tras retirarse del futbol profesional

Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial

Revelan el futuro de Memo Ochoa tras retirarse del futbol profesional

Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

Los salarios semanales de los habitantes varían según trayectoria y alcance mediático, aunque la producción mantiene bajo confidencialidad los contratos

Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

“Ya no estoy enamorada de ti”: el día que Manuel Vilas perdió todo y lo contó en una novela

El escritor español narra en ‘Islandia’, con sinceridad y memoria, el momento en que su vida cambia para siempre tras enfrentar una separación inesperada

“Ya no estoy enamorada de ti”: el día que Manuel Vilas perdió todo y lo contó en una novela

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

El Mayo Zambada pensaba que lo iban a aventar desde el avión donde lo trasladaron a EEUU, según su abogado

Cero impunidad ante casos de alcaldes de Edomex denunciados por prácticas de corrupción, sostiene Sheinbaum

Los Lorenzana, los nuevos aliados del Cártel de Sinaloa en el corredor de Centroamérica para el tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México en el Mundial, quedó fuera de programa de Univisión

Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México en el Mundial, quedó fuera de programa de Univisión

Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

“Ya no estoy enamorada de ti”: el día que Manuel Vilas perdió todo y lo contó en una novela

Galilea Montijo estalla tras las críticas por su rostro: “Yo no hablo del físico de nadie”

¿Cambiará la voz de La Jefa en LCDLFM 2026? Esto respondió Jessica Ortiz y Rosa María Noguerón

DEPORTES

Auxiliar de Javier Aguirre explica por qué sacaron a Quiñones en el partido contra Inglaterra

Auxiliar de Javier Aguirre explica por qué sacaron a Quiñones en el partido contra Inglaterra

Revelan el futuro de Memo Ochoa tras retirarse del futbol profesional

Mohamed reconoce que en Toluca “menospreciaron” a Pumas tras perder en casa

Leslie Gallardo presume romance con campeón del mundo: ¿quién es Santiago Homenchenko?

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”