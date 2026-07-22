México paga 2 mil millones de dólares en aranceles al comercio con Estados Unidos: estas son las tarifas que siguen activas

Tarifa de aranceles de Estados Unidos a México. (Foto: Destacada)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un mapa sobre la tarifa de aranceles que México paga por las importaciones provenientes de Estados Unidos, su principal socio comercial.

De acuerdo a la información brindada, el país asume una tasa de 3.7% por todos los gravámenes impuestos a través de la política arancelaria del presidente Donald Trump, lo que representa 2 mil millones de dólares.

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Este dato cobra mayor relevancia en un momento donde existen múltiples tensiones por las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde México pusa preservar el acuerdo comercial y avanzar en la reducción de los impuestos a las exportaciones que afectan de manera directa a sectores estratégicos como el automotriz y el acero.

Aranceles activos para México

Productos fuera del T-MEC: 10%

Aluminio: 50%

Derivados de aluminio: 25%

Acero: 50%

Derivados de acero: 25%

Cobre: 50%

Derivados de cobre: 25%

Productos con bajo contenido de acero, aluminio y cobre:

Potasa fuera del T-MEC: 10%

Energéticos fuera del T-MEC 10%

Tomates 17%

Una infografía de Infobae detalla los aranceles que México aplica a productos no cubiertos por el T-MEC, indicando tasas del 50% para metales como aluminio, acero y cobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos fija plazo para avances en el T-MEC

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, señaló que espera avances concretos en la revisión del T-MEC antes de que finalice el año, enfocándose en fortalecer las reglas de origen y la aplicación de estándares laborales y ambientales.

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La tercera ronda de negociaciones entre los tres países que integran el acuerdo comercial se encuentra en marcha, mientras Washington insiste en condiciones más estrictas para incentivar la producción dentro de Norteamérica.

Por otro lado, el mandatario estadounidense se ha mostrado desconfiado ante la posibilidad de renovar el pacto por completo y propone revisiones anuales en lugar de extenderlo dieciséis años, como sugirieron México y Canadá. Esta postura ha generado reticencia entre los gobiernos y sectores empresariales mexicanos y canadienses, quienes buscan mayor estabilidad en la relación trilateral.

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En paralelo a las mesas de diálogo, Estados Unidos evalúa la imposición de nuevas tarifas comerciales vinculadas a la importación de productos elaborados con trabajo forzado. Este doble escenario de conversaciones y presión arancelaria marca la dinámica de la negociación, que continuará con nuevos encuentros entre las delegaciones en los próximos meses.

Importaciones canadienses a EU enfrentarán fuerte aumento arancelario

Estados Unidos ha intensificado su política comercial al imponer un nuevo arancel del 50% sobre la mayoría de las importaciones provenientes de Canadá. La medida, firmada por Donald Trump, entrará en vigor en 30 días y representa un drástico aumento respecto al gravamen general del 10% que estaba vigente desde febrero. El endurecimiento excluye a sectores considerados estratégicos, como la energía, minerales críticos, potasa y pescado, pero afecta a diversas mercancías que previamente gozaban de beneficios bajo el T-MEC.

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La administración estadounidense justificó la decisión señalando que su país vecino mantiene políticas perjudiciales para empresas de EEUU, como restricciones a lácteos, altas tarifas agrícolas, impuestos a servicios digitales y represalias comerciales. Además, la orden ejecutiva contempla sanciones adicionales del 40% para bienes que intenten eludir los impuestos reexportándose vía terceros países.

Asimismo, se vinculó esta postura a la crisis ambiental provocada por incendios forestales en Canadá, argumentando que el humo ha tenido un impacto negativo en ciudades del territorio estadounidense. Paralelamente, Washington ha reforzado controles sobre cadenas de suministro estratégicas, exigiendo a contratistas militares demostrar que cumplen los estándares necesarios y reduciendo la dependencia de países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

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