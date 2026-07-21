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Tres plantas para reducir riesgo de cirrosis hepática y apoyar la salud del hígado

Este órgano esta encargado de funciones vitales como la desintoxicación y el metabolismo de las grasas, por lo que requiere un cuidado especial para evitar complicaciones graves

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Hierba aromática, albahaca, cocina natural, planta medicinal, sabor fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tres plantas que pueden ayudarte a evitar la cirrosis hepática y sanar el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso, una afección que ha ganado terreno debido a los hábitos alimenticios poco saludables y el estilo de vida moderno, representa un riesgo significativo para la salud al poder evolucionar hacia enfermedades más graves como la cirrosis hepática. Más de una planta medicinal conocida podría desempeñar un papel crucial en la prevención y tratamiento de esta condición.

Existen diversas plantas que han demostrado ser útiles en la detoxificación y protección del hígado. Entre ellas se encuentra el aloe vera, el diente de león y la alcachofa conocido por sus propiedades desintoxicantes y su capacidad para apoyar la salud hepática. Estas opciones naturales, respaldadas por la ciencia, pueden ser aliadas importantes en la prevención de enfermedades hepáticas.

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El hígado, como órgano encargado de funciones vitales como la desintoxicación y el metabolismo de las grasas, requiere un cuidado especial para evitar complicaciones graves. La incorporación de plantas medicinales como estas, junto con un estilo de vida saludable, puede marcar la diferencia en la lucha contra el hígado graso y sus posibles consecuencias.

Además de ofrecer beneficios para la salud hepática, esta bebida es muy refrescante para la temporada de calor. Foto: (iStock)
Además de ofrecer beneficios para la salud hepática, esta bebida es muy refrescante para la temporada de calor. Foto: (iStock)

Alcachofa: un remedio natural para desintoxicar tu hígado

La alcachofa es una planta clave para la salud hepática gracias a su contenido de cinarina, un compuesto que estimula la producción de bilis, lo que facilita la digestión de grasas y la eliminación de toxinas. También protege al hígado contra el daño causado por agentes externos, como el alcohol y ciertos medicamentos.

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Recomendación: Toma infusiones de hojas de alcachofa o incorpora este vegetal regularmente en tu dieta.

Alcahofa
(Pexels)

Diente de león, una opción natural para el hígado graso

El diente de león es un poderoso depurador del organismo que estimula la función hepática y biliar. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ayudan a desintoxicar el hígado, protegiéndolo de daños y facilitando la eliminación de grasas acumuladas.

Recomendación: Prepara una taza de té utilizando sus raíces o hojas secas. Bebe una vez al día.

El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas.
El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas. Foto: Wikimedia, Matthew Bellemare

Aloe vera: así puedes desintoxicar tu hígado

El gel de aloe vera es conocido por sus propiedades desintoxicantes y antiinflamatorias. Ayuda a limpiar el hígado al eliminar toxinas acumuladas y estimular la función biliar. Además, su contenido de antioxidantes contribuye a regenerar las células hepáticas y reducir la inflamación en casos de hígado graso.

Recomendación: Toma un pequeño vaso de jugo de aloe (50 ml) mezclado con agua en las mañanas, pero evita el exceso, ya que puede tener un efecto laxante.

Planta de aloe vera, decoración natural, beneficios de la sábila, remedios caseros, bienestar en el hogar, planta de interior. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aloe vera: así puedes desintoxicar tu hígado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estas plantas pueden ser excelentes aliadas para el cuidado del hígado, es fundamental recordar que no son productos milagrosos ni sustituyen el consejo médico o el tratamiento farmacológico. Siempre consulta con un doctor, nutriólogo o dietista antes de incorporar suplementos o tratamientos a base de plantas, especialmente si ya presentas una enfermedad hepática.

Mantener el hígado sano requiere cambios en la alimentación y el estilo de vida. Para prevenir el hígado graso, es fundamental limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas. Optar por una dieta rica en verduras, frutas, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables, como el aceite de oliva y el aguacate, ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

El ejercicio regular favorece el metabolismo y contribuye a mantener un peso adecuado, lo que reduce el riesgo de hígado graso. Se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos por semana, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza. Evitar el consumo excesivo de alcohol es clave, ya que el hígado procesa esta sustancia y su abuso puede causar daño hepático.

Controlar enfermedades como la diabetes, el colesterol alto y la hipertensión también disminuye el riesgo de esteatohepatitis. Es importante no automedicarse ni usar remedios sin supervisión médica, ya que algunos medicamentos y suplementos pueden afectar el hígado. Realizarse chequeos médicos periódicos permite detectar a tiempo cualquier alteración. Estas acciones ayudan a preservar la función hepática y evitan complicaciones asociadas al hígado graso.

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