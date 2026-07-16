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Operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos, tres detenidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

El enfrentamiento ocurrió en la sindicatura de Costa Rica, donde fuerzas federales y estatales repelieron una agresión armada tras una persecución por brechas de la zona

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Además de los tres detenidos, otros dos civiles armados fueron abatidos. (Crédito: @sspsinaloa1)
Además de los tres detenidos, otros dos civiles armados fueron abatidos. (Crédito: @sspsinaloa1)

Un operativo de fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa, terminó con dos civiles armados abatidos, tres personas detenidas y el aseguramiento de aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina, además de armamento de alto poder, informó el Grupo Interinstitucional.

Como resultado de la intervención, las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación y una cubeta con artefactos ponchallantas, material que quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

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Una persecución derivó en el enfrentamiento

De acuerdo con la versión oficial, los hechos comenzaron cuando elementos de seguridad detectaron dos vehículos que circulaban a alta velocidad por caminos de terracería en las inmediaciones de la sindicatura.

Los agentes iniciaron una persecución para interceptar a ambas unidades. Sin embargo, los ocupantes presuntamente respondieron con disparos de arma de fuego contra el personal operativo, lo que originó un enfrentamiento.

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Tras controlar la situación, las corporaciones confirmaron la muerte de dos de los presuntos agresores y la detención de otros tres.

Aseguran droga, armas y equipo táctico

Durante la inspección del lugar, los elementos localizaron 31 bolsas con aproximadamente 25 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, además del armamento y municiones utilizados presuntamente por los civiles.

Entre los objetos asegurados también había equipos de comunicación y una cubeta con ponchallantas, dispositivos empleados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones o dañar neumáticos de vehículos durante su huida.

Las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación y una cubeta con artefactos ponchallantas. (Crédito: @sspsinaloa1)
Las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación y una cubeta con artefactos ponchallantas. (Crédito: @sspsinaloa1)

Las dos unidades involucradas en los hechos fueron aseguradas por las autoridades. De acuerdo con la revisión oficial, ninguno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Un operativo coordinado

En las acciones participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los tres detenidos, junto con la droga, las armas, los vehículos y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas abatidas ni de los detenidos, tampoco han precisado si estarían relacionadas con algún grupo delictivo que opera en Sinaloa.

Operativo previo dejó dos detenidos, fentanilo y una ametralladora decomisados en Culiacán

Las acciones del Grupo Interinstitucional se sumaron a otro operativo realizado el miércoles 15 de julio en la colonia Lomas de Bulevar, también en Culiacán, donde fuerzas federales y estatales detuvieron a dos civiles tras una denuncia anónima que alertó sobre personas armadas al interior de un complejo de departamentos.

Una denuncia anónima que alertó sobre personas armadas al interior de un complejo de departamentos. Ambos sujetos fueron detenidos. (Crédito: X | @sspsinaloa1)
Una denuncia anónima que alertó sobre personas armadas al interior de un complejo de departamentos. Ambos sujetos fueron detenidos. (Crédito: X | @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información oficial, al llegar al inmueble los agentes observaron a un hombre armado que intentó escapar, aunque fue interceptado. Durante la intervención también fue localizado otro individuo y, tras inspeccionar el lugar, las autoridades aseguraron una ametralladora Herstal M60 calibre 7.62 x 51 milímetros, dos fusiles AK-47, 12 cargadores abastecidos, dos cintas eslabonadas con 200 cartuchos, 560 municiones calibre 7.62 x 39 milímetros, mil pastillas de presunto fentanilo —con un peso aproximado de 222.4 gramos—, equipo táctico y un estuche para el arma de alto poder.

Los dos detenidos y el armamento, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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