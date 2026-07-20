‘Claudia, ¿vas a venir?’: así fue la invitación personal de Trump que cambió la agenda de Sheinbaum

U.S. President Donald Trump attends the trophy presentation with FIFA President Gianni Infantino and Mexican President Claudia Sheinbaum, at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci

La presidenta Claudia Sheinbaum relató este lunes en su conferencia matutina los detalles de la invitación que recibió del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, disputada el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Según su propio relato, la invitación llegó de manera directa durante una llamada telefónica el sábado, un día antes del partido.

La llamada que cambió la agenda

De acuerdo con la mandataria, hasta el viernes solo había recibido una comunicación de la FIFA sobre el evento y se encontraba evaluando si asistir. Fue el sábado, dijo, cuando sostuvo una conversación telefónica con Trump, quien le preguntó personalmente si acudiría a la final. Sheinbaum explicó que, tras esa llamada, tomó la decisión de viajar “rápido con el equipo” para conseguir boletos, priorizando un vuelo directo desde Cancún, donde se encontraba en gira, hacia Nueva York.

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Esta llamada se suma a una serie de comunicaciones telefónicas que ambos mandatarios han sostenido a lo largo de año y medio, en las que han abordado temas como aranceles, seguridad fronteriza y cooperación contra el narcotráfico, acordando en ese periodo posponer aranceles, desplegar 10 mil elementos en la frontera para contener la migración y dialogar sobre la detención de Nemesio Oseguera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri shakes hands with U.S. President Donald Trump before receiving the Golden Ball award from Mexico President Claudia Sheinbaum during the trophy presentation REUTERS/Hannah Mckay

De boletos comerciales al avión militar

Aunque la decisión de viajar se tomó el viernes, el vuelo comercial en el que originalmente saldría la presidenta, el 2973 de Delta Air Lines, fue cancelado por afectaciones meteorológicas en Nueva York y Nueva Jersey, donde autoridades emitieron alertas por inundaciones repentinas. Ante esa situación, según explicó la propia presidenta, se coordinó con la Secretaría de la Defensa Nacional para trasladarse en una aeronave militar, con la que llegó a territorio estadounidense hacia las 2:00 horas del domingo.

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Encuentros con el gabinete estadounidense y la ronda del T-MEC

Sheinbaum detalló que, ya en el estadio, sostuvo encuentros breves con distintos funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos el secretario de Comercio, el embajador de México en Washington y el secretario de Estado, Marco Rubio, además de un intercambio con el propio Trump y el primer ministro de Canadá. La presidenta señaló que estas reuniones sirvieron para abordar temas de seguridad y como antesala de una nueva ronda de conversaciones sobre el tratado comercial de América del Norte, que —dijo— busca cerrar acuerdos esta semana.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Pau Cubarsi shakes hands with Mexico President Claudia Sheinbaum before he receives the FIFA Young Player award as U.S. President Donald Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney look on REUTERS/Dylan Martinez

Un cierre protocolario en Nueva York

Antes de la premiación, la presidenta también coincidió con el Rey de España y el presidente español. La final terminó con la victoria de España sobre Argentina por 1-0, con un gol de Ferrán Torres en tiempo extra que le dio a la Roja su segunda estrella mundial.

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Puntos clave

La invitación de Trump llegó por llamada telefónica personal el sábado.

El vuelo comercial de Sheinbaum fue cancelado por clima ; viajó en avión de la Sedena.

Sostuvo encuentros breves con funcionarios de EU antes de la nueva ronda del T-MEC .

Regresó a México la noche del domingo tras la premiación.