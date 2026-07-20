Más de 275 rutas del transporte público de Jalisco ya pueden consultarse en Google Maps, gracias a la finalización de la primera etapa de digitalización impulsada por la Secretaría de Transporte estatal.

Desde este mes, cualquier persona puede identificar el trayecto de los camiones urbanos directamente desde su teléfono o computadora, lo que facilita enormemente la planeación de los desplazamientos diarios en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras zonas del estado.

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La medida responde al objetivo de modernizar la movilidad y hacer más eficiente la experiencia de viaje, permitiendo consultar rutas, conexiones y horarios de manera sencilla, sin depender de mapas físicos o información dispersa.

Desde ahora, quienes viajan en transporte público pueden consultar, en tiempo real, los derroteros de 275 rutas en la aplicación, localizando las opciones que mejor se adapten a su trayecto y optimizando sus tiempos de traslado.

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El acceso a esta información es posible gracias a la actualización bajo el estándar internacional GTFS, que permite visualizar rutas, paradas y horarios desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Además, se prevé que en los próximos meses la experiencia sea aún más completa con la integración de la geolocalización en tiempo real de las unidades y alertas sobre incidentes viales.

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Funcionalidad de Google Maps para rutas de camión en Jalisco

La incorporación de las 275 rutas digitales permite que, al buscar una dirección o destino en Google Maps, la aplicación muestre la mejor combinación de camiones y conexiones posibles.

Esta función es especialmente útil para quienes realizan trayectos combinados entre los autobuses urbanos y sistemas como Mi Tren, ya que toda la información se concentra en una sola plataforma.

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El procedimiento es simple: basta con ingresar el punto de partida y el destino en la aplicación para conocer las rutas, paradas cercanas, transbordos necesarios y estimaciones de tiempo de viaje.

Esto elimina la necesidad de consultar mapas impresos o preguntar a terceros, ya que la aplicación ofrece la información en tiempo real sobre los servicios disponibles.

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La incorporación de las 275 rutas digitales permite que, al buscar una dirección o destino en Google Maps, la aplicación muestre la mejor combinación de camiones y conexiones posibles. (SITEUR)

Digitalización bajo el estándar GTFS y primer etapa del proyecto

La actualización de las rutas se realizó conforme al estándar internacional General Transit Feed Specification, que es utilizado en las principales ciudades del mundo para concentrar información sobre recorridos, paradas y horarios del transporte público.

Esta base de datos digital permite que las rutas puedan consultarse en plataformas de movilidad como Google Maps, facilitando la integración con otros sistemas y aplicaciones.

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Durante la primera etapa, la digitalización se enfocó en cargar la información esencial para que cada usuario pueda ver los trayectos completos, las combinaciones posibles y los horarios aproximados de los camiones.

Esto representa un avance significativo dentro del plan de modernización del transporte público en Jalisco, orientado a brindar mayor certeza y control sobre los desplazamientos diarios de millones de personas.

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Próxima fase: Geolocalización en tiempo real y alertas viales

La segunda etapa del proyecto contempla la incorporación de tecnología de geolocalización en tiempo real para todas las unidades del parque vehicular.

Actualmente, ya se realizan pruebas piloto en rutas como T14B, las troncales de Mi Macro Calzada y C123-V1. Una vez implementada esta función, los usuarios podrán ver en el mapa la ubicación exacta de los camiones, el tiempo estimado de llegada a cada parada y recibir notificaciones en caso de incidentes viales.

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Cada camión cuenta con un sistema de GPS, pero la integración con Google Maps permitirá que esa información se muestre prácticamente al instante en la aplicación.

Así, los pasajeros sabrán con precisión cuándo llega su unidad, minimizando los tiempos de espera y evitando incertidumbre durante el trayecto.

Como parte de esta estrategia, también se incorporarán alertas de incidentes viales mediante la integración con la aplicación Waze.

Los usuarios recibirán notificaciones sobre afectaciones en las vialidades o en el sistema de transporte, lo que les permitirá planificar alternativas en caso de accidentes o bloqueos inesperados.

¿Viajas en camión por Guadalajara? Desde hoy puedes encontrar el mejor recorrido entre 275 rutas directamente en la app de Google Maps. (Gobierno de Jalisco)

Cómo consultar las rutas en la aplicación

Para acceder a las rutas del transporte público en Google Maps, simplemente se debe abrir la aplicación en el teléfono móvil o usar la versión web desde cualquier computadora.

Al ingresar el punto de partida y el destino, la aplicación despliega las opciones de camiones disponibles, muestra las paradas más cercanas y sugiere combinaciones con otros medios de transporte, como el sistema ferroviario urbano.

Este proceso resulta especialmente útil para quienes no conocen todas las rutas o para quienes visitan la ciudad y desean desplazarse sin dificultades.

Además, la integración permite planificar viajes completos, considerando transbordos y conexiones entre diferentes sistemas de transporte.

Impacto en la movilidad y experiencia del usuario

La digitalización de rutas y la futura integración de localización en tiempo real representan un salto cualitativo en la experiencia de quienes utilizan el transporte público en Jalisco.

La posibilidad de planificar el trayecto, conocer la ubicación de las unidades y recibir alertas sobre incidentes aumenta la puntualidad y eficiencia de los desplazamientos.

Además, esta estrategia fomenta un transporte público más accesible y conectado, ya que elimina barreras informativas y reduce la incertidumbre para quienes realizan trayectos complejos o deben combinar diferentes rutas y medios.

La meta es que, en los próximos meses, toda la flota de transporte público esté integrada al sistema digital, ofreciendo un servicio actualizado y en sintonía con las necesidades de una ciudad moderna.

La modernización del sistema no solo mejora la experiencia individual, sino que también incentiva el uso del transporte público, contribuyendo a una movilidad urbana más sostenible.

Así, Jalisco se posiciona como una de las primeras entidades en México en ofrecer este nivel de información en tiempo real para sus usuarios, marcando un ejemplo de digitalización y eficiencia en la movilidad urbana.