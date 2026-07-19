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Tu aguinaldo de pensionado podría reducirse a la mitad: qué aprobó la Suprema Corte y a quiénes aplica

Un fallo de la Suprema Corte cambia las reglas del retiro para miles de trabajadores y podría marcar el camino para otros estados del país

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Un martillo de madera sobre una base redonda, un gráfico rojo de línea descendente, cinco hombres con togas oscuras y una inscripción dorada en la pared.
}La SCJN resolvió en enero de 2026 una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley del ISSSTEZAC aprobada en agosto de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, en enero de 2026, la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días para los nuevos pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

El fallo, aprobado por siete ministros, avala el artículo 74 de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC publicada el 10 de agosto de 2024, y responde a un déficit actuarial que el propio instituto calcula en 54 mil 168 millones de pesos mexicanos.

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La medida no afecta a quienes ya reciben una pensión. La SCJN fue explícita: la ley no puede aplicarse de forma retroactiva, por lo que los derechos adquiridos antes del 11 de agosto de 2024 quedan intactos.

Primer plano de un hombre mayor con cabello canoso, tez oscura y camisa a cuadros, con la mano en la cabeza, mostrando una expresión de preocupación.
El artículo 74 de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC reduce el aguinaldo de los nuevos pensionados de 60 a 30 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorte aplica únicamente a quienes inicien su pensión bajo el nuevo esquema.

La Corte aprobó el recorte pero anuló condicionar las pensiones al presupuesto

El Pleno no validó la reforma completa. Junto con el artículo 74 —que fija el aguinaldo en 30 días de pensión—, la Legislatura de Zacatecas había aprobado también los artículos 128 y 128 Bis.

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Estos dos preceptos condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del ISSSTEZAC a su capacidad financiera.

Miembros del Pleno de la SCJN sentados en una mesa de madera mientras billetes de pesos mexicanos caen a su alrededor, con la bandera de México al fondo.
El déficit actuarial del ISSSTEZAC asciende a 54 mil 168 millones de pesos, de acuerdo con el propio instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte los declaró inconstitucionales: la seguridad social es un derecho humano y no puede sujetarse a la disponibilidad de recursos del instituto.

Quiénes pierden 30 días de aguinaldo y a quiénes no aplica

La resolución no toca al IMSS ni al ISSSTE federal. Aplica exclusivamente a los trabajadores afiliados al ISSSTEZAC que tramitaron su jubilación a partir del 11 de agosto de 2024.

Quienes ya estaban pensionados antes de esa fecha conservan sus 60 días de aguinaldo sin ningún cambio.

Ilustración con dos figuras de jubilados, pilas de billetes, calendarios, un reloj, un escudo, un certificado y los logotipos de IMSS e ISSSTE, junto a texto.
Una infografía detalla la reducción de 30 días de aguinaldo para trabajadores del ISSSTEZAC jubilados a partir del 11 de agosto de 2024 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco afecta a quienes, aunque todavía no se habían jubilado, ya habían cumplido los requisitos para hacerlo bajo el esquema anterior.

El ISSSTEZAC lleva años sin cuadrar sus cuentas

Los números del propio ISSSTEZAC explican por qué Zacatecas impulsó la reforma.

Según el Informe 2024 del instituto, la nómina de pensiones pasó de 77 millones de pesos mexicanos en 2021 a 126 millones en 2025, y se proyecta que llegue a 150 millones en 2027.

Grupo de jubilados y adultos mayores de pie y sentados en una sala de espera de una oficina, algunos haciendo fila frente a ventanillas.
La Secretaría de Finanzas de Zacatecas clasifica al ISSSTEZAC como uno de los riesgos financieros más significativos para el gobierno estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa un aumento de 49 millones de pesos mexicanos entre 2021 y 2025, equivalente a un crecimiento del 63.6% en cuatro años.

Al cierre de noviembre de 2025, el instituto registraba 6 mil 614 pensionados frente a 18 mil 122 derechohabientes activos: una tasa de 2.78 trabajadores por cada jubilado.

El Anexo 21 de Descripción de Riesgos 2025 de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas clasifica al ISSSTEZAC como “uno de los riesgos financieros más significativos a mediano plazo” para el gobierno estatal, con adeudos que suman 297 millones de pesos mexicanos.

Primer plano de las manos de una adulta mayor con piel arrugada, entrelazadas sobre el mango curvo de un bastón de madera pulida de color marrón.
La SCJN determinó que la seguridad social es un derecho humano y no puede condicionarse a la disponibilidad de recursos de un instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025 el instituto no tenía para pagar el aguinaldo completo: le faltaban 13 millones

En enero de 2025, el ISSSTEZAC no tenía dinero suficiente para pagar el aguinaldo completo de sus jubilados.

El director general José Ignacio Sánchez González lo reconoció: el instituto había reunido 41.8 millones de pesos, pero necesitaba 54.8 millones para cubrir a los 6 mil 99 pensionados en nómina. Le faltaban 13 millones de pesos.

Infografía con texto sobre el déficit de aguinaldos del ISSSTEZAC, calculadora, alcancía rota, billetes, lupa, calendario, personas jubiladas y trabajadores.
Los datos del ISSSTEZAC ilustran un déficit de 13 millones de pesos para pagar aguinaldos de 6 mil 99 jubilados en 2025, lo que impulsó una reforma de aportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar que ese hueco se repitiera, la reforma de agosto de 2024 introdujo un mecanismo nuevo: que los propios trabajadores activos y sus patrones aporten quincenalmente una fracción destinada a financiar el aguinaldo de los jubilados.

En la práctica, significa que una parte del sueldo de quien hoy trabaja ya se destina a pagar la prestación de fin de año de quien hoy está retirado.

Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
El ISSSTEZAC es el instituto de seguridad social para los trabajadores del gobierno del estado de Zacatecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo es de Zacatecas, pero otros estados podrían usarlo para recortar prestaciones

La resolución de la SCJN es de alcance local: no modifica las reglas del IMSS ni del ISSSTE federal.

Sin embargo, el criterio jurídico que establece —que reducir prestaciones futuras es válido si existe un fin legítimo y no se afectan derechos ya adquiridos— sienta una base que otros gobiernos estatales con sistemas de pensiones deficitarios podrían invocar para impulsar reformas similares.

Imagen dividida: izquierda, el Pleno de la Suprema Corte con jueces y bandera mexicana; derecha, una mano sostiene billetes y monedas de pesos mexicanos.
El criterio jurídico establecido por la Corte podría ser invocado por otros estados con sistemas de pensiones deficitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Anexo de Riesgos de Finanzas Zacatecas proyectaba que, para 2027, más de 4 mil 331 trabajadores cumplirían requisitos de jubilación, lo que elevaría la nómina a más de 7 mil 873 pensionados.

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