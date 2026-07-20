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Sheinbaum y Trump, entre risas: la imagen que circula en redes tras la final del Mundial 2026

La escena en el palco del estadio de Nueva York y Nueva Jersey detonó una disputa en redes sociales

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La imagen tomada en el palco del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, durante la final entre España y Argentina, divide a simpatizantes y críticos, con lecturas opuestas sobre la relación bilateral y el mensaje político
La imagen tomada en el palco del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, durante la final entre España y Argentina, divide a simpatizantes y críticos, con lecturas opuestas sobre la relación bilateral y el mensaje político

Las imágenes de Claudia Sheinbaum compartiendo risas con Donald Trump durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 se convirtieron, en cuestión de horas, en el nuevo campo de batalla digital entre simpatizantes y críticos del gobierno mexicano.

La chispa: una foto, dos lecturas

La fotografía —tomada en el palco del estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el partido entre España y Argentina— muestra a la presidenta mexicana visiblemente relajada junto al mandatario estadounidense. Para algunos usuarios, la escena refleja cercanía diplomática; para otros, una contradicción política que no tardó en viralizarse bajo distintas etiquetas.

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
La imagen, tomada en un palco del estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el partido entre España y Argentina, se viraliza con etiquetas opuestas: para unos sugiere sintonía bilateral; para otros, incongruencia ideológica. EFE/ Lavandeira Jr

La defensa oficialista

Voces cercanas al gobierno salieron rápidamente a respaldar la imagen. Entre ellas, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, quien en redes sociales:

  • Acusó a la oposición mexicana de generar “corajes” y buscar el ridículo ante lo que calificó como una muestra de orgullo nacional.
  • Señaló que las críticas provienen de una red de bots, trolls y comunicadores pagados.
  • Defendió que la Presidenta representó a México con “seriedad, orgullo y dignidad” como anfitriona del torneo.

Esta postura se suma a otros pronunciamientos de integrantes del gabinete que, horas antes, ya habían salido a respaldar el viaje de Sheinbaum a la final bajo el argumento del carácter diplomático de su presencia junto a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del partido sostiene en redes sociales que los señalamientos surgen de una red de bots, trolls y comunicadores pagados tras la asistencia presidencial a la final
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del partido sostiene en redes sociales que los señalamientos surgen de una red de bots, trolls y comunicadores pagados tras la asistencia presidencial a la final

Las críticas: entre la ironía y el señalamiento

Del otro lado, usuarios y cuentas críticas al gobierno utilizaron la misma imagen para cuestionar el discurso presidencial. Algunas publicaciones, como la del usuario identificado como David Wolf, ironizaron sobre el contraste entre la actitud de la mandataria en la foto y su retórica habitual sobre soberanía nacional, en referencia a exigencias previas de disculpas por parte de Estados Unidos.

El señalamiento más recurrente entre estas cuentas apunta a una supuesta inconsistencia discursiva: de un gobierno que se presenta como defensor de la soberanía frente a Washington, pero que en los hechos mostró cordialidad abierta con Trump en un evento internacional.

Un capítulo más de la polarización digital

La disputa por la fotografía se inserta en una semana ya marcada por la polémica en torno al viaje de Sheinbaum al Mundial, que incluyó cuestionamientos por el uso de una aeronave militar para su traslado y un intercambio de mensajes entre Hernández y figuras de la oposición, como el hijo del expresidente Felipe Calderón.

Con #SheinbaumLíderMundial y #ClaudiaEsMundial como etiquetas impulsadas por el oficialismo, y una ola de críticas del otro extremo del espectro político, la imagen de la presidenta sonriendo junto a Trump se perfila como uno más de los episodios que evidencian la polarización que rodea a la política exterior mexicana en la recta final del Mundial 2026.

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