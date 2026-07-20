México

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy domingo 19 de julio

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Melate han sido publicados. Estos son los números de la suerte de este domingo 19 de julio.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

Números ganadores: 09 16 35 45 50 51. Número adicional: 3 4.

Melate Revancha.

Números ganadores: 13 15 23 41 46 49.

Melate Revanchita.

Números ganadores: 13 17 29 31 33 54.

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Con tan solo 15 pesos puedes adquirir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Selecciona seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número escoger, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna escogerá seis esferas también de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada ganadora.

Solo tienes que elegir en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes solicitarle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del sorteo Chispazo del 19 de julio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del sorteo Chispazo del 19 de julio

Tras polémica, Pedro Sola revela cómo fue su encuentro con perros rescatados: “A mí no se me acercan, creo que me huelen”

El conductor convivió por primera vez con decenas de animales rescatados y admitió haber estado a punto de llorar dos veces durante el recorrido

Tras polémica, Pedro Sola revela cómo fue su encuentro con perros rescatados: “A mí no se me acercan, creo que me huelen”

Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría del uso de una doble en la inauguración en México

La colombiana interpretó “Dai Dai” y las redes retomaron la comparación con su polémica aparición en la ceremonia inaugural en México el 11 de junio

Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría del uso de una doble en la inauguración en México

El fuerte carácter de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos 2026: Reviven cuando destrozó al Potro

Arantza Ruiz ha demostrado que tiene un carácter fuerte previo a entrar al reality de Televisa

El fuerte carácter de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos 2026: Reviven cuando destrozó al Potro

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 19 de julio: cierres en la Fuente de Cibeles y Ángel de la Independencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 19 de julio: cierres en la Fuente de Cibeles y Ángel de la Independencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

La última aparición pública de ‘El Mayo’ Zambada: qué pasará hoy en su audiencia de sentencia en EEUU

La última aparición pública de ‘El Mayo’ Zambada: qué pasará hoy en su audiencia de sentencia en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”

Autoridades detienen al “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes

Cae en Yucatán presunto operador financiero del Cártel del Noreste: aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Blindan a Zacatecas con más de 400 elementos tras cuerpos hallados sin vida

ENTRETENIMIENTO

Tras polémica, Pedro Sola revela cómo fue su encuentro con perros rescatados: “A mí no se me acercan, creo que me huelen”

Tras polémica, Pedro Sola revela cómo fue su encuentro con perros rescatados: “A mí no se me acercan, creo que me huelen”

Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría del uso de una doble en la inauguración en México

El fuerte carácter de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos 2026: Reviven cuando destrozó al Potro

Aislinn Derbez responde si tendría otro hijo con Mauricio Ochmann en medio de una posible reconciliación

¿Quiénes estarán en ‘La granja VIP’ 2026? Estos son los nombres que suenan en redes sociales

DEPORTES

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, felicitó a España por el Mundial 2026

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, felicitó a España por el Mundial 2026

Festejos de españoles por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia CDMX desata polémica

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes

Los mejores memes en México que dejó la final España vs Argentina del Mundial 2026

Fotos al 100: las mejores imágenes que dejó el Mundial 2026 en México