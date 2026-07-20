Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría del uso de una doble en la inauguración en México

La actuación de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026 revivió la teorías de si usó una doble en el show inaugural en México. (REUTERS)

La presentación de Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 revivió el debate en redes sociales sobre su actuación en la ceremonia inaugural del torneo, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Frases como “Esa sí era Shakira” se viralizaron este domingo 19 de julio tras el espectáculo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, reviviendo la teoría —nunca confirmada— de que la colombiana habría enviado una doble a la apertura del torneo en México.

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La final entre España y Argentina fue el escenario del show más ambicioso en la historia del futbol. Madonna, Justin Bieber, BTS, Coldplay y la propia Shakira encabezaron una actuación de 12 minutos que extendió el descanso a 27 minutos totales. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había prometido que sería “el mayor escenario de todos los tiempos” y predijo que “un par de miles de millones” de personas lo verían.

“Esa sí era Shakira”: las redes retoman la teoría de la doble

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Shakira performs during the Halftime Show IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

En la final, Shakira salió al campo sin lentes oscuros y junto a Burna Boy y los Ghetto Kids interpretó “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial. El contraste con su aparición del 11 de junio fue inmediato.

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En aquella ceremonia inaugural, la artista había usado lentes de sol durante toda su actuación —los mismos que porta en su gira Las Mujeres Ya No Lloran— y algunos usuarios señalaron que su rostro “se veía diferente”.

En redes también circularon videos comparativos en los que usuarios señalaban que Shakira habría hecho playback en la inauguración y que su energía en el escenario del Estadio Azteca era notablemente menor a cómo se le vio bailar en el MetLife Stadium.

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La afición mexicana reaccionó con memes a la final entre España y Argentina del Mundial 2026 (captura redes sociales)

Los comentarios se multiplicaron en redes sociales tras el show del 19 de julio, entre los comentarios más destacados en X (antes Twitter) están:

“Esa sí era la Shakira. Hasta en eso se burlaron de México.”

“Ahora sí era Shakira, en México no era.”

“¿Y la de hoy sí era Shakira o mandaron de nuevo a la doble?”

“Todavía habrá gente que crea que la que estuvo en la inauguración del mundial en México era realmente Shakira. Esta sí es, la otra era la copia mal hecha.”

“La Shakira de México sí era de Temu.”

“Claro que no era Shakira, la que se presentó en México está más ancha de la cintura y la espalda también. La de Estados Unidos está mucho más acinturada y se ve más delgada de arriba. Nos trajeron a la Shakira del bienestar”.

“A nosotros en México nos trajeron la Shakira de Temu, la de hoy sí es la original.”

“Al principio pensamos que la Shakira en México no era la original. Después de análisis y comentarios cambiamos de opinión. Ahora al ver la Shakira en Estados Unidos vuelvo a decir que no era la original.”

“Hoy sí era Shakira en el medio tiempo de la final, en cambio en México le metieron gato por liebre”.

“Qué detalle el de Shakira. Para la final del Mundial sí fue ella, pero para la inauguración en México nos mandó a su suplente.”

“Esta Shakira sí es la de verdad. A México nos mandaron la de región 4T.”

“Shakira sí fue a la final del Mundial, en México estuvo su doble Shakibecca.”

“En Estados Unidos sí les alcanzó para la Shakira original, en México el presupuesto fue para la Shakira de Temu.”

“Esa sí es la Shakira... no como en la inauguración.”

“Lo que dio en México fue bien equis, pero en Estados Unidos Shakira lo da todo.”

“La Shakira de México la pidieron por Shein.”

“Entonces, ¿se acabó la teoría de que Shakira no era Shakira en la inauguración del mundial en México, o no?”

Pese a la controversia, el día de la inauguración Shakira publicó fotografías junto a otros artistas que también estuvieron en la inauguración en México desde su cuenta de Instagram. “Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió.

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Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Así se vivió el primer show de medio tiempo en el Mundial

El show de medio tiempo fue curado en su totalidad por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien también participó junto a un coro de una escuela primaria de Nueva York y personajes de The Muppets y Sesame Street.

El objetivo declarado del espectáculo fue recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, que busca reunir 100 millones de dólares para llevar educación y deporte a niños en situación de vulnerabilidad en países de África, Europa y América.

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La actuación de Madonna abrió el show siendo transportada en un buggy conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho a través de los túneles del MetLife Stadium.

Tras ella, BTS interpretó “Dynamite”. Los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt, conocidos por la serie Ted Lasso, hicieron una aparición sorpresa para presentar a Justin Bieber, quien ofreció una versión del Mundial de “Everything Hallelujah”. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dirigió una versión de “Seven Nation Army” de The White Stripes con músicos de Estados Unidos, Venezuela e Irán.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Former Brazil football players Ronaldinho and Ronaldo with Madonna during the half time show REUTERS/Hannah Mckay

El show incluyó un tributo a Pelé: pantallas gigantes proyectaron imágenes del astro brasileño de 1977, cuando se dirigió a la multitud en ese mismo estadio de Nueva Jersey tras su último partido profesional. Pelé falleció en 2022, meses después del último Mundial.

Antes del show de medio tiempo, la ceremonia de clausura tuvo su propia lista de estrellas. Post Malone la encabezó, mientras que Tom Cruise —quien ya había protagonizado el traspaso del fuego olímpico entre París 2024 y Los Ángeles 2028 en el Stade de France— ofreció un monólogo sobre el fútbol como fuerza que une al mundo. El canto de los aficionados en el estadio lo ahogó en gran parte.

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Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson también actuaron en esa primera parte del espectáculo. Hudson interpretó el himno estadounidense. Scherzinger y Williams son intérpretes de “Desire”, el himno oficial del torneo.