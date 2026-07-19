México

Receta de birria de res: el secreto para que quede jugosa, suave y llena de sabor

Descubre una forma tradicional de elaborar este clásico de la cocina mexicana con una cocción lenta que resalta cada ingrediente

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Plato de birria de res, carne cruda, chiles secos, tomates, limones, ajo, cebolla, cilantro, especias variadas, tortillas de maíz y salsa roja.
La birria de res combina carne tierna con un caldo aromático y un adobo de chiles y especias, ideal para reuniones familiares o comidas de fin de semana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La birria de res es uno de esos platillos que nunca pasan de moda. Su combinación de carne tierna, un caldo aromático y una mezcla de chiles y especias la convierten en una de las recetas favoritas para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar de una comida especial durante el fin de semana. Además, puede servirse sola, con tortillas recién hechas o como base para preparar tacos dorados.

Uno de los secretos de este platillo está en la cocción lenta. El tiempo permite que la carne absorba el sabor del adobo y que las especias se integren con el caldo hasta obtener un resultado intenso, equilibrado y lleno de matices. Aunque existen distintas versiones según la región, la preparación con carne de res se ha popularizado por su textura y facilidad para encontrar los ingredientes.

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Preparar birria en casa requiere paciencia más que experiencia. Siguiendo cada paso y respetando los tiempos de cocción es posible obtener un platillo con un sabor profundo, ideal para acompañar con cebolla picada, cilantro, limón y una salsa al gusto. El resultado es una receta que reúne tradición y cocina casera en un solo plato.

Ingredientes y preparación para una birria de res

Un cuenco blanco contiene birria de res humeante, carne deshebrada en caldo rojo, cubierta con cebolla picada y cilantro, con una rodaja de lima y tortillas al lado.
La cocción lenta permite que la carne absorba el sabor del adobo y que las especias se integren con el caldo de la birria de res. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se utilizan ingredientes que aportan color, aroma y profundidad al caldo. La combinación de chiles secos, especias y hierbas es la responsable del sabor característico que distingue a la birria y que la ha convertido en uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana.

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Ingredientes

  • 2 kilos de carne de res (chambarete, costilla o diezmillo)
  • 5 chiles guajillo desvenados
  • 3 chiles anchos desvenados
  • 2 chiles pasilla
  • 4 jitomates
  • 1/2 cebolla
  • 6 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de comino
  • 5 pimientas negras
  • 3 clavos de olor
  • 1 raja de canela
  • 2 cucharadas de vinagre blanco
  • Sal al gusto
  • Agua suficiente

Preparación

  1. Hierve los chiles durante unos minutos hasta que se suavicen.
  2. Licúa los chiles con los jitomates, cebolla, ajo, orégano, comino, pimienta, clavos, canela, vinagre y un poco del agua de cocción.
  3. Cuela la mezcla para obtener una salsa más tersa.
  4. Coloca la carne en una olla y cúbrela con el adobo preparado.
  5. Agrega las hojas de laurel, sal y agua hasta cubrir la carne.
  6. Cocina a fuego bajo durante aproximadamente tres horas o hasta que la carne esté muy suave y se deshebre fácilmente.
  7. Sirve caliente acompañado de cebolla picada, cilantro, limón y tortillas.

Consejos para conseguir una birria con mejor sabor

Birria de res en tazón blanco con cebolla, cilantro y gajo de limón. Dos tazones pequeños con cebolla y cilantro. Pila de tortillas en tabla de madera.
La birria de res se sirve sola, con tortillas recién hechas o como base para preparar tacos dorados, según la ocasión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la carne influye directamente en el resultado final. Los cortes con hueso y una cantidad moderada de grasa aportan mayor sabor al caldo y ayudan a que la carne conserve una textura jugosa después de varias horas de cocción. También es recomendable utilizar chiles de buena calidad para lograr un adobo con un color intenso y un equilibrio entre notas dulces y ligeramente picantes.

Otro aspecto importante es no acelerar el proceso de cocción. Cocinar la birria a fuego bajo permite que las fibras de la carne se ablanden gradualmente y que los sabores de las especias se integren de manera uniforme. Si se prepara en olla de presión, el tiempo disminuye, aunque el método tradicional sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan un sabor más concentrado.

Una vez lista, la birria puede disfrutarse de distintas maneras. El caldo se sirve como consomé, mientras que la carne puede acompañarse con tortillas calientes o utilizarse para preparar tacos dorados. Complementar el platillo con cebolla, cilantro, limón y una salsa al gusto realza aún más su sabor y convierte esta receta en una excelente opción para compartir alrededor de la mesa.

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